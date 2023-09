Dr Farah Abbes: Nous sommes notre peau

Notre connexion à la peau est profonde et innée. Elle devient le témoin silencieux de nos expériences, gravant les souvenirs et les émotions. La peau transcende son rôle superficiel pour devenir le reflet authentique de notre existence. En tant que toile vivante, notre peau dévoile une histoire unique à chaque individu et relie notre être intérieur au monde extérieur d'une manière profondément personnelle. C’est pourquoi la tendance à adopter une routine de soins personnels, en particulier pour la peau et les cheveux, s'enracine progressivement dans notre société, reflétant une prise de conscience de ses effets positifs sur le bien-être mental et physique.

Ainsi, une nouvelle habitude émerge chez nos patients : le début et/ou la reprise des soins dermatologiques et esthétiques. Cette évolution souligne une compréhension collective de l'importance d'adapter sa routine de beauté et de soins en fonction des saisons pour maintenir sa peau saine et sa confiance en soi.

Suite à l'exposition solaire intense de l'été, la peau peut présenter des signes d'altération tels que coups de soleil, tâches pigmentaires et déshydratation. La consultation chez un dermatologue devient alors primordiale. Le mois de septembre devient aujourd’hui synonyme de nouveaux départs, de nouvelles promesses. C’est tout naturellement qu’il devient le mois privilégié pour entamer/ reprendre des traitements dermatologiques ou esthétiques afin de se sentir mieux dans sa peau.

Les traitements dermatologiques offrent des solutions tangibles pour traiter les préoccupations cutanées négligées durant l'été. Les préoccupations les plus récurrentes peuvent être résumées en quatre points essentiels : l'acné, les tâches pigmentaires et l'amélioration globale de l'aspect de la peau (teint, hydratation...), la chute de cheveux ainsi que la reprise des traitements au laser pour l'épilation.

L’acné

Cette maladie chronique du follicule pilosébacé atteint 80% des adolescents et 20% des femmes adultes. Son caractère affichant affecte énormément le moral des patients d’autant plus qu’une poussée de l’acné marque très souvent cette période. En fait, la peau change au cours des saisons. En été, il est commun de voir son acné s’améliorer, mais ce n’est que transitoire car elle peut repartir de plus belle à la fin de la saison (effet rebond). L’exposition au soleil a un rôle anti-inflammatoire et réduit la prolifération bactérienne, néanmoins elle provoque l’épaississement de la couche superficielle de la peau. C’est ainsi qu’à l’arrivée de l’automne, on assiste à l’apparition d’éléments rétentionnels (comédons et microkystes) suivie d’une poussée inflammatoire. Très souvent, ce processus naturel est renforcé par une alimentation anarchique au cours de l’été et le relâchement observé par plusieurs personnes quant à leur routine et soins dermatologiques, voire l’arrêt de leur traitement.

Face à ce rebond, ou en espérant l’éviter, mes patients consultent pour la reprise de leurs traitement et soins spécifiques et leur adaptation à leurs besoins (peeling, nettoyage dermatologique …) dès les premiers jours du mois de septembre.

Les tâches hyperpigementaires et l’altération de la qualité de la peau

Les taches hyperpigmentaires sont dues à l’hyperproduction inégale de la mélanine par les mélanocytes (les cellules qui donnent la couleur de la peau). Ce phénomène est multifactoriel mais l’exposition au soleil stimule l’apparition et l’aggravation de ces taches. Les taches les plus communes sont les lentigos solaires, appelés aussi taches solaires ou de vieillesse, qui apparaissent comme de petites taches brunes bien limitées au niveau des zones photo exposées (visage, décolleté, dos des mains). Mais pas de panique, les lasers dermatologiques spécifiques (Q-switchés) permettent de les enlever en toute sécurité. Aussi le mélasma compte parmi les taches les plus gênantes qui touchent un nombre considérable de patientes et se manifeste sous forme d’un masque au niveau du front, des pommettes et de la lèvre supérieure. S’ajoute à ceci fréquemment une déshydratation de la peau avec un teint «barbouillé» qu’on gagnerait à améliorer. A la fin de la saison estivale, je reprends avec mes patientes nos protocoles adaptés à chacune d’elles basés essentiellement sur une routine quotidienne adéquate et des traitements dermatologiques spécifiques (plusieurs types de peelings, des compositions innovantes de mésothérapie et des lasers spécifiques…) dont la combinaison permet une amélioration considérable.

La chute des cheveux A l’arrivée de l’automne, il est assez fréquent d’observer une chute de cheveux «saisonnière». Le cycle de vie du cheveu comprend trois phases: anagène, catagène et télogène, caractérisées par la croissance du cheveu puis sa régression et enfin sa chute. Ainsi, il est tout à fait normal de perdre 50 à 100 cheveux par jour. A cette période de l’année, ce phénomène s’accentue. En fait, comme un arbre, les cheveux sont sensibles aux changements du climat, de la température et à l’ensoleillement. Et ces changements influencent le rythme et la vitesse du cycle capillaire, ce qui explique la chute. Entrent en jeu également plusieurs autres facteurs comme une alimentation déséquilibrée, la fatigue, le stress…Elle dure pendant 1 ou 2 mois et spontanément réversible. Au-delà, elle peut devenir une source de stresse et d'angoisese pour les patients. Il faut alors consulter un spécialiste pour attester du caractère ponctuel et passager de la chute et éliminer une cause sous-jacente qui l’aggrave et l’entretien.

L’épilation au laser dermatologique L’épilation au laser est aujourd’hui une méthode efficace et largement pratiquée. En fait, le désagrément que suscite le recours à d’autres moyens d’épilation et de rasage et tout ce qui s’ensuit comme irritation, poils incarnés, cicatrices hyperpigmentaires et également perte de temps explique la demande de plus en plus croissante par rapport au laser épilatoire tant par les femmes mais aussi les hommes. Le laser épilatoire est une technique visant à éliminer de manière permanente les poils non désirés.

Dr Farah Abbes

Dermatologue

Être bien dans sa peau