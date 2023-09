Le miel ou l’or liquide: Particularités et bienfaits

Par Ridha Bergaoui - L’abeille est apparue il y a environ 100 millions d’années, à la même époque que l’apparition des plantes et des fleurs sur terre. De nos jours, on compte des milliers d’espèces d’abeilles. Seule l’espèce Apis mellifera ou abeille domestique vit en colonie et donne du miel.

L'abeille a toujours fasciné. L’organisation extraordinaire du rucher, l’intelligence de l’abeille, son zèle au travail, son sens du sacrifice pour le bien de la communauté, sa façon de communiquer avec ses semblables et le langage de la dance utilisé etc., sont autant de qualités qui font de l’abeille un être hors du commun. Le rôle déterminant de l’abeille dans la fécondation des fleurs et la production des graines fruits et légumes en fait également un être indispensable à la survie sur terre. Le miel est un cadeau que nous offre si généreusement l’abeille.

Particularités du miel

Le matin, les abeilles sortent du rucher à la recherche de fleurs. Elles sucent le nectar et le stockent dans une poche spéciale de l’abdomen puis le ramènent à la ruche. Sous l’effet des enzymes et des différentes manipulations effectuées par les abeilles, le nectar perd de son eau, les sucres complexes sont décomposés en glucose et fructose et il se transforme en miel. Ce dernier est stocké dans les alvéoles de cire où il termine sa maturation. Le miel est la nourriture des abeilles, de la reine et des larves de la colonie.

Le miel est un produit onctueux, doré, doux qui libère en bouche plein d’arômes et de saveurs. Sa couleur, sa consistance et ses parfums dépendent largement des plantes butinées par les abeilles. Chaque plante donne un miel un peu particulier. On peut trouver ainsi du miel d’oranger, d’eucalyptus, de romarin, de thym, de figues de Barbarie, de jujubier, d’épices (carvi…), du miel toute fleurs…

Le miel a une composition chimique très complexe qui varie en fonction de la source florale, de la région et des méthodes de récolte. Il contient des substances nutritives comme les sucres (surtout glucose et fructose), les minéraux, les vitamines et les composés aromatiques qui lui donnent son arome caractéristique. Il contient également des enzymes, des acides, des composés antimicrobiens et des substances phénoliques. Ces composés confèrent au miel ses propriétés antioxydantes et antimicrobiennes. Grâce à sa forte teneur en sucre et à sa faible teneur en eau, le miel se conserve très bien. Il faut toutefois le placer à l’abri de la chaleur et de la lumière qui peuvent altérer sa composition et détruire certains éléments sensibles comme les enzymes et les arômes. Il est conseillé de ne jamais réchauffer du miel.

Le miel peut se retrouver sous forme liquide ou cristallisée. La cristallisation du miel est un phénomène naturel qui peut se produire sous l’effet du froid ou selon la composition en sucres, l’humidité du miel, la présence de microparticules… Le miel est considéré à la fois comme un excellent aliment et un médicament puissant dont les applications sont multiples. Aliment sain, diététique, énergétique, le miel est un produit stimulant, vitaminé qui maintient la bonne forme et la meilleure santé et aide à booster les défenses immunitaires de l’organisme. Il est connu pour son pouvoir antiseptique, anti-infectieux, cicatrisant. Il est efficace contre les maux de gorge, la toux sèche, le rhume. Il permet de combattre la migraine, l’asthme, les douleurs d’estomac et est conseillé pour une bonne digestion. En usage externe, il facilite la cicatrisation des plaies. La consommation du miel est conseillée pour tous, allant du nouveau-né aux personnes âgées, les personnes bien portantes, les sportifs et les personnes souffrantes et même les diabétiques.

Utilisations du miel à travers l’histoire

Le miel a été largement utilisé par les diverses civilisations à travers l’histoire à la fois pour ses propriétés alimentaires, médicinales, symboliques et culturelles. Il a longtemps été utilisé comme édulcorant, avant l'introduction du sucre de canne, et dans la cuisine pour la préparation des plats et des boissons fermentées. Il est considéré par certaines civilisations comme un aliment sacré offert aux dieux et un symbole de fertilité et de longévité. Il est utilisé également comme agent de conservation des aliments. Les Pharaons l’utilisaient comme ingrédient dans la momification.

La religion musulmane accorde une place de choix à l’abeille et à l’usage du miel. Le Coran réserve toute une sourate aux abeilles (sourate Nahl n°16). La Sunna également recommande l’utilisation du miel pour se soigner et de nombreux hadiths parlent des bienfaits du miel. Le miel est souvent utilisé en cuisine, surtout au mois de Ramadan lors de la préparation des sucreries et gâteaux. En Tunisie, une assiette avec du miel et un peu d’huile d’olive, dégusté délicatement avec surtout du pain traditionnel tabouna bien chaud, est un véritable régal.

Le miel est utilisé également pour les gâteaux et les confiseries. Son usage a été également étendu aux soins cosmétiques pour ses propriétés hydratantes, nourrissantes et antioxydantes aussi bien pour les cheveux, les crèmes hydratantes et les masques pour le visage et le corps.

L’élevage des abeilles

L’homme a depuis longtemps domestiqué l’abeille. On trouve des traces de l’élevage des abeilles qui datent de plus de 2 000 ans. Des documents attestent l’élevage des abeilles du temps des Grecs, Egyptiens, Romains et Gaulois. Depuis la préhistoire, l’homme s’est aperçu des bienfaits du miel. Il s’est mis d’abord à ramasser le miel des ruches sauvages puis à l’élevage des abeilles et à l’apiculture rationnelle.

En apiculture moderne, l’élevage des abeilles se fait essentiellement dans des ruches en bois à cadres mobiles qu’on peut superposer sur plusieurs niveaux. Les ruches modernes sont confortables pour l’abeille et pratiques pour l’apiculteur. Celui-ci veille à bien entretenir le rucher et protéger les abeilles des différentes maladies. Une fois les ruches bien garnies en miel, l’apiculteur procède à la récolte en retirant les cadres contenant les alvéoles en cire pleines de miel. Il en extrait le miel à l’aide d’une centrifugeuse. Le miel est filtré et mis en bouteille. Le vrai miel est un produit naturel (sans ajout ni éléments retirés), sain dont la couleur, la consistance et le goût varient selon les fleurs butinées et le nectar ramassé. Il faut noter que pour fabriquer un kilo de miel, les abeilles (ces ouvrières infatigables) doivent effectuer pas moins de 50 000 vols. Lorsqu’elle se sent menacée, ou pour défendre la ruche, l’abeille peut être amenée à piquer l’intrus qui représente un danger. Malheureusement, son dard courbé est attaché à sa poche à venin. En essayant de se libérer, l’abeille laisse son dard et une partie de son abdomen et se sacrifie ainsi en défendant sa colonie. L’apiculteur effectue généralement de la transhumance et déplace ses ruches, parfois sur des centaines de kilomètres, pour assurer aux abeilles de quoi se nourrir toute l’année. Dans la plupart des pays, les arboriculteurs payent l’apiculteur pour amener ses ruches et assurer la pollinisation des arbres fruitiers. Il a été démontré que la présence des abeilles dans les vergers s’accompagne d’une augmentation importante de la récolte qui dépasse de très loin les frais payés à l’apiculteur. En Tunisie, c’est l’apiculteur qui paye l’agriculteur pour placer ses ruches et permettre aux abeilles de butiner.

Certains apiculteurs récoltent tout le miel du rucher et ne laissent rien aux abeilles. En guise de compensation, ils procèdent au nourrissement des abeilles avec une solution contenant du sucre. Trouvant le sucre à sa disposition, l’abeille ne va pas aller loin pour butiner et chercher le nectar. Le miel obtenu ainsi, à partir de la solution sucrée, est de mauvaise qualité et n’a rien à voir avec le véritable miel des fleurs.

Le miel de qualité est rare et se vend très cher. Afin d’être sûr de la qualité, il faut acheter son miel chez un apiculteur de confiance et de bonne réputation. Eviter surtout d’acheter dans la rue à ces inconnus qui veulent vous vendre un miel douteux et bon marché. Eviter également les grandes surfaces qui vendent généralement du miel de mauvaise qualité ou du miel artificiel.

Avec les nouvelles technologies, il devient possible de nos jours de suivre et de gérer ses ruches à distance et d’avoir toutes les informations concernant l’activité des abeilles, leur état de santé et leurs besoins afin d’intervenir à temps, avoir de bons rendements en miel et éviter des déboires possibles tels que les vols ou la destruction des ruches.

Le miel n’est pas l’unique production de la ruche. On peut également récolter la cire, la gelée royale, le pollen et la propolis. La production des essaims est également importante soit pour agrandir le rucher, soit pour la vente à d’autres apiculteurs.

La production de miel en Tunisie

La production de miel en Tunisie est estimée à 3 000 tonnes/an (Office de l’élevage et des pâturages) qui proviennent à la fois du secteur traditionnel et du secteur moderne. Le secteur traditionnel, avec l’utilisation de djebah canon en osier, est en voie de disparition et c’est la ruche moderne Langstroth (du nom de son inventeur) qui se développe. On compte plus de 12 000 apiculteurs et 265 000 ruches. La productivité reste faible (10 à 10 kg/ruche), alors qu’on pourrait atteindre facilement 30 kg. Une petite partie de la production de miel est exportée vers les pays du Golfe, la France et la Belgique.

L’importation est également très limitée. Malgré l’existence d’une tradition de consommation du miel, la consommation moyenne individuelle reste relativement faible et se situe autour de 200 g. La France est considérée comme le plus grand consommateur de miel en Europe avec 600g/personne/an.

On trouve souvent du miel frauduleux, frelaté ou même du miel artificiel bon marché. Une étude menée en 2018 par le ministère du Commerce dans la région de Ben Arous a montré que 80% du miel contrôlé et commercialisé dans les grandes surfaces et les magasins est d’origine frauduleuse.

L’apiculture a été considérée souvent comme source d’emplois et de revenus, surtout dans les régions rurales déshéritées. Elle nécessite peu d’investissement et peut être pratiquée n’importe où sans besoin de terre ni de gros moyens. Une initiation aux techniques apicoles modernes est cependant indispensable. L’Etat et des associations de développement ont toujours encouragé la création de petits projets d’apiculture.

Conclusion

Pour produire du miel, il faut avoir des abeilles et des fleurs à butiner. Malheureusement, l’utilisation excessive des pesticides, la destruction des écosystèmes, les maladies qui ravagent les ruchers et de nos jours le réchauffement climatique et les canicules entraînent, dans de nombreuses situations, la disparition des abeilles et des conséquences graves. Einstein disait «Si les abeilles venaient à disparaître, l’humanité n’aurait plus que quatre ans devant elle». Enfin, le miel est un produit délicieux et très doux. Par extension, le terme miel (عسل) dans le dialecte tunisien exprime tout ce qui est agréable et bon. On dit de quelqu’un qu’il est du miel (فلان عسل الدنيا), de même d’une fille (عسل ou عسولة), les bonnes paroles sont du miel (كلام عسل). Les jours qui suivent le mariage sont appelés mois de miel (شهر العسل), pour dire que les deux jeunes époux vont pouvoir vivre ensemble une période des plus agréables et des plus heureuses. Pour deux personnes qui s’entendent bien, on dit qu’elles sont dans un bol de miel (في صحفة العسل). Enfin, nous avons le dicton très célèbre: si ton ami est de miel, ne le mange pas tout entier (كان صاحبك عسل ما تاكلوش الكل) et également l’excès de miel peut être source de fadeur! (كثر من العسل يمصاط).

Ridha Bergaoui