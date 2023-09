5100 palestiniens sont en prison mais les conditions de détention d’un terroriste israélien émeuvent députés et rabbins

Par Mohamed Larbi Bouguerra - En cette nuit du 31 juillet 2015, la famille Dawabshah dormait du sommeil du juste dans sa maison de Duma, village paisible de Cisjordanie occupée, au sud de Naplouse. Mais le Mal rôdait à l’extérieur, autour de sa maison. Il avait pour nom Amiram Ben-Uliel, un colon israélien accompagné d’acolytes.

Une bombe incendiaire fut lancée contre la modeste demeure des Dawabsheh. Ali, le bébé de 18 mois, mourut immédiatement. Raham, sa mère et Saad son père moururent à l’hôpital après quelques semaines d’atroces souffrances. Seul le petit Ahmed, quatre ans, survécut à ce dantesque brasier mais garde d’horribles cicatrices sur son petit corps.

«La compassion» de 14 députés de la coalition de Netanyahou

A l’heure où le ministre de la Sécurité Publique israélien, le fasciste kahaniste Ben-Gvir veut réduire à quelques minutes la douche des prisonniers palestiniens, leur interdire la télévision, n’autoriser des visites que tous les mois au lieu d’une visite tous les quinze jours et leur interdire de cuire leur pain, 14 députés de la coalition gouvernementale actuelle sont intervenus en faveur de l’ignoble assassin en écrivant une lettre au chef du Shin Bet (Renseignement intérieur), Ronen Bar, le 13 septembre 2023 sollicitant une amélioration des conditions de détention de Ben-Uliel. Ce dernier est à l’isolement à la prison Eshel, près de la ville de Beersheva dans le sud où il est actuellement détenu. Huit de ces députés au «grand cœur»(!) appartiennent au Likoud, le parti de Netanyahou, deux au parti Otzama Yehudit (Force Juive) du ministre raciste de la Sécurité Publique Itamar Ben-Gvir, un député au parti Judaisme Uni de la Torah, un député du parti Sionisme Religieux du ministre des Finances et ministre au Ministère de la Défense Bezalel Smotrich ainsi qu’un député du parti Shas, Yosef Taieb, un Franco-israélien, originaire de Tunisie. Le parti Shas est un parti ultra orthodoxe séfarade fondé par le rabbin Ovadia Yosef, originaire d’Irak qui avouait demander quotidiennement à Dieu la destruction des Arabes. Ce parti est aujourd’hui présidé par l’ancien ministre Arye Deri, proche de Netanyahou, condamné pour fraude fiscale. On est donc en présence de députés ultra orthodoxes racistes et haineux opposés au mariage civil, aux femmes dans l’armée, à l’incorporation des élèves des yeshiva religieuses, au respect strict du shabbat pour tous en Israël et pour lesquels la Palestine est la patrie exclusive du peuple juif…. Faut-il rappeler, par exemple, que Smotrich a déclaré à Paris, en mars dernier, que «le peuple palestinien est une invention»? Ces députés aimeraient voir ce criminel incarcéré de façon permanente dans l’aile religieuse de la prison où, à tout le moins, pour cette période des «Grandes Fêtes juives» de l’année hébraïque 5783.

Il est à noter qu’en août 2023, cinq députés ont rejoint des douzaines de rabbins national religieux appelant Netanyahou à alléger les restrictions imposées à Ben-Uliel dont ils jugent les conditions de détention «inhumains et discriminatoires». Cette requête est survenue quelques jours après que TzviKostiner, un influent rabbin eut appelé à la libération de Ben-Uliel. Kostiner est le directeur d’une école religieuse préparatoire à l’armée dans le sud d’Israël. Cette école est semblable à «l’Académie de la colonie d’Eli en Cisjordanie occupée, tremplin des colons vers l’élite militaire israélienne et qui vise à accroître le poids des sionistes religieux au sein de l’armée» écrit Louis Imbert (Le Monde, 3 juin 2023, p. 2).

Enfin, il est à noter que l’actuel ministre israélien du Patrimoine Amichal Eliyahou met en doute, la culpabilité de Ben-Uliel et la justice israélienne osant déclarer publiquement d’après Noa Shigel (Haaretz, 14 septembre 2023): «Je ne sais pas s’il est le meurtrier ou non parce que je n’ai aucune confiance dans l’actuel système légal israélien… Toute l’enquête a été mal ficelée…. Le système légal israélien est dévoyée par la politique.»

Trois condamnations à perpétuité plus 27 ans de prison

Face aux déclarations ahurissantes à propos de la justice de son pays de ce membre du gouvernement d’extrême droite en Israël, il faut savoir que Ben-Uliel a été condamné à trois fois la perpétuité plus 17 ans de prison pour tentative de meurtre, dix ans de prison pour incendie criminel et conspiration en vue de commettre un crime à motivation raciale dans le cadre d’un «acte terroriste».

De plus, les juges de la Cour Suprême ont rejeté l’appel formulé par Ben-Uliel, citant les "aveux" de ce dernier, la reconstitution de la scène du crime et les connotations raciales de ses meurtres. Les actions de Ben-Uliel "sont contraires à toutes les valeurs morales du judaïsme", ont écrit les juges, ajoutant: "La haine des autres religions et le racisme ne sont pas en accord avec le judaïsme". "La gravité de ce crime parle d’elle-même et aucun mot ne peut décrire son horreur", ont-ils ajouté. (AFPS le 2 septembre 2022)

Notons que plus de cent membres du corps enseignant de l’Université Bar-Ilan (à Ramat Gan, près de Tel Aviv) - qui en compte 740 - ont condamné la teneur de la lettre ouverte des députés et des rabbins – signée également par leur doyen le chimiste Amnon Albeck nommé en juillet 2020. (Times of Israël, 21 août 2023) et appelant à l’assouplissement des conditions de détention du meurtrier Ben-Uliel.

«Nous souhaitons exprimer notre ferme opposition et notre choc face à la publication de cette requête» ont ainsi écrit les professeurs de Bar-Ilan dans une lettre publique. Ils accusent en outre le gouvernement israélien de «soutenir ou au moins de tolérer les terribles actes de violence commis contre les Arabes innocents en ces jours de violence.»

Mais les prisonniers palestiniens n’émeuvent pas grand monde en Israël

Cette affaire révèle la division des Israéliens et la gangrène qu’introduisent dans le corps social. L’occupation des territoires palestiniens, l’apartheid exercé contre les Palestiniens et le cancer des colonies**. Des milliers d’Israéliens quittent le pays en passe de devenir une théocratie et sont à la recherche de passeports portugais, espagnols ou autres. Berlin a maintenant un quartier peuplé essentiellement d’intellectuels et d’artistes israéliens exilés.

Pour ce qui concerne les Palestiniens, depuis 1967, 800 000 Palestiniens, parmi lesquels 15 000 femmes et plusieurs dizaines de milliers de mineurs, sont passés par les geôles israéliennes soit 40% de la population masculine de Cisjordanie et de Gaza et 20% de la population totale. (Le Monde Diplomatique, février-mars 2018)

Selon, l’ONG palestinienne Addameer, à l’heure actuelle, Israël détient 5100 prisonniers palestiniens dont des dizaines de femmes et de mineurs plus 1200 prisonniers administratifs dont les dossiers sont secrets et dont l’emprisonnement peut être renouvelé indéfiniment tous les six mois par les autorités de l’occupation, sans jugement. Ce qui rappelle les lettres de cachet des rois de France avant la Révolution de 1789.

Face à l’occupation et l’apartheid, les prisonniers palestiniens pourraient prendre à leur compte ces mots du poète Taoufik Zayyad, (1929-1994) ancien maire de Nazareth et ancien député communiste à la Knesset (1973-1994) qui disait:

Je vous appelle…

Dans mon pays, je ne me suis jamais abaissé

Ni n’ai courbé mes épaules

Contre mes oppresseurs, je me suis levé

Orphelin, dépouillé et nu-pieds

Mohamed Larbi Bouguerra

** Le journaliste et présentateur radio Ron Koffman a dit, parlant des colons et des juifs ultra-orthodoxes, le 19 septembre 2023, en recevant un député du parti United Torah Judaïsm : «13% de la population constituent un cancer à l’intérieur de la société israélienne.» (The Jerusalem Post, 19 sptembre 2023).