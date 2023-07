Les fleurs du jasmin, ou l’or blanc dans tous ses états

Par Ridha Bergaoui - Le jasmin est originaire de l’Asie (Inde ou Chine). Il fut ramené du proche orient par les arabes au cours du XVIe siècle et introduit plus tard en Europe et autour de la méditerranée. De nos jours, le jasmin est cultivé dans de nombreuses régions chaudes pour sa fleur, son parfum et ses vertus thérapeutiques.

Depuis les temps les plus anciens, le jasmin fut très présent dans les cultures et civilisations orientales et arabes. En raison de sa beauté, sa couleur blanche et son odeur exceptionnelle, la fleur du jasmin incarne la beauté, l’amour et la simplicité. Elle a été souvent utilisée et offerte lors des diverses occasions et cérémonies. En Asie la fleur du jasmin est partout présente. Elle est la fleur nationale de l’Indonésie et des Philippines. En Inde elle revêt une dimension spirituelle et incarne la paix, la sérénité et l’harmonie. Elle est couramment utilisée lors des fiançailles, mariages et dans toutes les occasions religieuses pour décorer les temples, honorer et se rapprocher des divinités.

Le jasmin est la fleur emblématique de la Tunisie. La fleur est très populaire et très appréciée pour sa beauté et son odeur enivrante. Agencées en de jolis bouquets (machmoums) ou de guirlandes, les fleurs du jasmin nous accompagnent en été partout et représentent un excellent accessoire pour nos soirées estivales en public comme en privé.

Le jasmin et sa fleur élégante emblématique de la Tunisie

Le nom du jasmin vient de l’arabe yesmin (ياسمين). Il existe plus de 200 espèces de jasmin avec des fleurs de différentes formes, tailles et couleurs. Les deux espèces les plus odoriférantes sont le Jasminum grandiflorum L. (ياسمين) appelé également jasmin à grandes fleurs ou jasmin royal ou jasmin d’Espagne et le Jasminum sambac L. (El fill ou الفل) ou jasmin d’Arabie. Dans le présent article il est question surtout du Jasmin glandiflorum, plus présent, moins exigeant et plus facile à cultiver que le Jasminum sambac L.

En Tunisie, probablement tous ceux qui disposent d’un petit jardin entretiennent un jasmin pour la qualité de ses fleurs et la rusticité de la plante. Le jasmin est une plante grimpante qui fleurit à partir du mois de mai jusqu’au mois de novembre-décembre. Les fleurs sont disposées à l’extrémité des multiples petites branches en groupe de trois à cinq. Elles sont en forme d’étoile à cinq pétales. Celle-ci sont d’un blanc éclatant, pur, gras et luisant. Elles sont soudées à la base pour former un long tube fin. La fleur est très parfumée. L’odeur du jasmin a un effet relaxant et calmant. Le parfum du jasmin est dû à une essence se trouvant dans les cellules de la face interne des pétales. Les fleurs très délicates, ne supportent pas la chaleur et se fanent rapidement perdant ainsi leur odeur agréable. En flétrissant, elles prennent une couleur brune et deviennent impropre à l’usage.

La fleur du jasmin est très appréciée pour son parfum unique avec cette odeur douce, très agréable, équilibrée et délicate. Gracieuse, élégante et raffinée, la fleur du jasmin est la reine des soirées, des spectacles et des festivités. Femmes, jeunes filles et hommes en raffolent. En été, partout en ville, aux ronds-points et aux feux rouges, de jeunes vendeurs vous proposent un bouquet ou un collier de jasmin moyennant la somme de un ou deux dinars.

Les fleurs, ramassées très tôt le matin et encore fermées, sont arrangées le plus souvent en bouquets (ou mechmoum). Elles sont introduites méticuleusement une à une dans des tiges en alpha et rassemblées en par du fil à coudre. Le bouquet peut être enveloppé par une feuille de figue ou autre. Les fleurs peuvent également être enfilées les unes derrières les autres et présentées en forme de guirlandes. On peut ajouter au milieu du bouquet ou intercaler dans la guirlande quelques fleurs de fell, une petite rose ou un œillet rouge pour les embellir encore. Les guirlandes sont utilisées par les femmes selon la longueur comme colliers, bracelets ou pour orner la tête. La nuit, les fleurs s’ouvrent et dégagent toute leur senteur douce et très agréable.

Le bouquet de jasmin est un accessoire important, présent lors des fêtes, les cérémonies officielles et les réunions politiques. Lors des mariages, le marié se doit d’acheter deux grands bouquets de jasmin, un pour lui-même et le second à offrir à la mariée en signe d’amour et pour lui dire en langage des fleurs « tu es ma préférée, je t’ai choisi pour la vie et je te dois amour et fidélité ». Pour honorer un invité de marque on peut lui offrir un bouquet de jasmin. Ces bouquets et guirlandes ont été souvent utilisés dans le tourisme pour accueillir et souhaiter la bienvenue à des groupes de touristes. La fleur avec son odeur enivrante est un véritable appel à la découverte et au rêve. Les touristes garderont pour toujours la bonne impression de cet accueil amical, sympathique et très jovial. L’effet est d’autant plus marquant que la jeune fille ou le jeune homme qui les donne gracieusement sont souvent habillés du costume traditionnel aux couleurs intenses.

Hédi Jouini a chanté le jasmin dans sa célèbre chanson « sous le jasmin la nuit… تحت الياسمينة في الليل », un vrai chef d’œuvre, devenue partie de notre patrimoine musical. Plus récemment Patrick Bruel, évoquait en chantant « le Café des Délices », Sidi Bou Said et les odeurs du Jasmin. En effet, le soir une petite promenade à Sidi Bou Said, le bouquet de jasmin en main ou derrière l’oreille et en reniflant de temps en temps son odeur ensorcelante, représente un véritable bonheur. Le bouquet de jasmin blanc se marie parfaitement avec le costume traditionnel et la chéchia au rouge éclatant. Jadis, les hommes avaient souvent, coincé derrière l’oreille, un bouquet de jasmin, symbole de virilité, d’authenticité et de noblesse.

La révolution de 2011 a été qualifiée de « révolte du jasmin », allusion à son caractère pacifique et au tempérament sage, tolérant et paisible du peuple tunisien. Cette révolution a été considérée à l’étranger comme un acte d’amour des Tunisiens pour la liberté, la justice et la dignité.

Tout est positif dans la fleur du jasmin

La fleur du jasmin, avec ses pétales d’un blanc pur, immaculé, éclatant et intense a été de tout temps, le symbole de beauté, pureté, authenticité, simplicité, modestie et force. Elle est également synonyme d’amour, douceur de vivre, joie et également tolérance, hospitalité et convivialité.

Le nom « jasmin » est souvent employé en rapport avec les bonnes et agréables choses. Les noces de jasmin célèbrent une longue relation de 60 ans de mariage. Il est utilisé pour nommer des résidences, des immeubles, des cafés et des commerces… Yesmine Hammamet est le nom donnée à la célèbre station balnéaire qui évoque les vacances, la plage et tous les plaisirs de l’été. Yesmin ou yesmina est également le nom féminin assez commun donné par les parents à leurs filles et qui renvoie à cette délicate et agréable fleur.

Riches en principes actifs, les fleurs du jasmin ont été, depuis très longtemps utilisées en parfumerie pour leurs propriétés odoriférantes, très intenses et très particulières. De prestigieuses firmes de parfums utilisent le jasmin comme composant essentiel de leurs produits luxueux et raffinés. C’est l’huile essentielle, appelée « absolue », qui est utilisée en parfumerie et cosmétique.

Il est possible de trouver sur le marché des extraits de jasmin de synthèse bon marché. Toutefois ces produits n’équivalent en rien la vraie et riche senteur du jasmin. C’est pour cette raison que les grandes firmes de produits de luxe utilisent exclusivement, malgré un prix excessivement cher, l’absolue du jasmin.

A côté de leur odeur particulière, les fleurs du jasmin possèdent des qualités thérapeutiques reconnues. On attribue à l’odeur du jasmin des vertus relaxantes et apaisantes. L’huile essentielle est utilisée en aromathérapie, phytothérapie et homéopathie pour ses qualités sédatives, spasmolytiques, antibactériennes, antiseptiques, antiacnéique et cicatrisante. On trouve aussi divers produits de soin du corps et des cheveux (huiles, laits, crèmes, masques de beauté, savons, shampoing…) et des désodorants d’ambiance qui contiennent de l’huile essentielle de jasmin.

Des études récentes ont montré la présence de composés efficaces pour la lutte contre le cancer en s’attaquant uniquement aux cellules cancéreuses, sans provoquer des effets secondaires.

La culture du jasmin

Suite à sa fréquente utilisation en parfumerie/cosmétique et une demande mondiale importante, certains pays cultivent le jasmin à grande échelle. En France la région de Grasse, fief des plantes aromatiques et capitale mondiale du parfum, dispose de plusieurs champs de jasmin. L’Italie, l’Espagne, le Maroc, Arabie Saoudite et l’Egypte cultivent également à grande échelle du jasmin pour l’obtention des extraits. On trouve également des champs de jasmin en Inde, la Russie et les Comores. Le rendement est très variable en fonction du climat et des conditions de culture. Il se situe autour de 4 tonnes de fleurs/ha. La plante est relativement peu gourmande en eau. Une jasmineraie peut durer jusqu’à 20 ans. Le principal facteur limitant est la contrainte cout de la main-d’œuvre. La récolte est manuelle et revient très cher. Un ouvrier ne récolte que 2 à 4 kilogrammes de fleurs/jour en fonction de la saison et de l’état des arbustes.

Les usines d’extraction sont généralement proches des champs afin de traiter rapidement les fleurs très délicates et dont la teneur en produits volatils odoriférants diminue rapidement. La récolte se fait très tôt le matin. C’est avec la levée du soleil que les fleurs s’épanouissent et commencent à libérer leur parfum. Les fleurs du jasmin, très délicates, ne supportent pas l’extraction par distillation. L’huile essentielle appelée « absolue » est obtenue par extraction par les solvants, essentiellement l’hexane. Le mélange est chauffé, l’évaporation de l’hexane entraine les principes actifs. Le solvant est ensuite éliminé pour obtenir une pâte grossière de couleur orangée appelée la « concrète ». Celle-ci, mélangée avec de l’alcool, est débarrassée de ses impuretés. Une fois l’alcool évaporé, on obtient « l’absolue ». Il faut compter environ 650 à 700 kg de fleurs de jasmin pour produire un litre d’absolue. Avec la rose, l’huile essentielle de jasmin compte parmi les deux substances parfumantes les plus chères au monde. Un litre d’huile essentielle de jasmin coute environ 4000 euros.

Le jasmin a un potentiel énorme bien exploité jusqu’ici en parfumerie et cosmétique. Il offre des possibilités importantes dans le domaine thérapeutique qui restent encore à explorer et à développer. Les études scientifiques augurent d’un bel avenir pour cette fleur prestigieuse et mythique qualifiée d’or blanc. La Tunisie a une grande tradition et un précieux savoir-faire dans l’extraction des essences florales (fleurs de géranium, bigaradier, roses, églantier…). L’huile essentielle du jasmin est très demandée au niveau mondial. Le développement de la culture du jasmin et la création d’une industrie d’extraction peut représenter, au niveau national, un moyen intéressant pour la création de richesses, d’emplois et de devises pour le pays.

