Yosr Hamdi: La médecine de précision ouvre de nouvelles perspectives

La médecine de précision, également appelée médecine personnalisée, a pour objectif de proposer au patient un traitement adapté aux caractéristiques génétiques et moléculaires de sa maladie. Grâce aux avancées de la recherche en génomique et en biologie moléculaire, la médecine de précision offre de nouvelles perspectives de prise en charge thérapeutique, particulièrement dans le traitement des cancers.

L’implémentation de la médecine de précision permettra ainsi aux bons patients de bénéficier du bon traitement au bon moment et à la bonne dose. Il est donc important de jeter les bases d’une stratégie nationale pour la mise en place de la médecine de précision en Tunisie.

C’est l’ambition de notre équipe à l´Institut Pasteur de Tunis qui s´est bien outillée durant les dernières années en termes d´expertise et d’infrastructure pour se lancer dans ce domaine. En effet, nous avons découvert plusieurs nouvelles mutations génétiques qui semblent être spécifiques à la population tunisienne et qui sont responsables du développement du cancer du sein, le cancer le plus fréquent chez la femme.

La traduction de ces résultats de recherche dans la pratique médicale représentera un point de départ pour orienter la prise en charge personnalisée des patients atteints de ce cancer en Tunisie. La même stratégie sera appliquée sur le cancer du poumon, considéré aussi comme le cancer le plus fréquent chez l’homme. Grâce à nos travaux de recherche et ceux effectués par d´autres collègues à l´échelle nationale, la Tunisie est classée première en Afrique en termes de production scientifique dans le domaine de la génomique des cancers et considérée parmi les pays les mieux classés dans le domaine de la médecine de précision.

Actuellement, Dr Yosr Hamdi coordonne un projet ambitieux pour déployer la médecine de précision dans la région du Maghreb. C´est le projet PerMediNA (Personalised Medicine in North Africa), financé par le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, en collaboration avec trois autres membres du réseau des Instituts Pasteur : l’Institut Pasteur d’Algérie, l’Institut Pasteur du Maroc et l’Institut Pasteur de Paris.

D’autres institutions françaises de référence dans le domaine de la recherche sur le cancer, telles que l’Institut Gustave Roussy ainsi que l'Institut de cancérologie de l’Ouest, sont également associées à ce projet.

PerMediNA est un projet fondateur qui marque une étape importante dans la structuration de la médecine de précision en Afrique du Nord et l’amélioration de la prise en charge de patients en facilitant l'accès aux tests génétiques et à la thérapie ciblée. Pour devenir un véritable projet de référence au niveau maghrébin, ce projet vise à guider le traitement et la prévention d’éventuelles complications en fonction des caractéristiques génétiques et moléculaires du patient, tout en tenant compte de son style de vie et de son environnement.

Yosr Hamdi

Chercheuse et biologiste à l'Institut Pasteur de Tunis

