Nabil Ammar : Il faut bien comprendre ce qui se passe en Tunisie et l’accompagner dans son redressement économique

« La seule politique intelligente aujourd’hui pour tous les partenaires de la Tunisie est de l’accompagner dans son redressement économique en respectant la volonté de son peuple, car une Tunisie stable et prospère est dans l’intérêt de tous les partenaires de notre pays. » C’est ce qu’affirme Nabil Ammar, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, dans une interview accordée à Leaders Magazine qui paraîtra dans son numéro du mois d’avril prochain. Evoquant les relations avec l’Union européenne qu’il qualifie de « partenaire stratégique important », il déclare : « Nous ne cherchons qu’à approfondir ce partenariat et ce dialogue. C’est un choix voulu par les deux parties et appuyé par de nombreuses considérations historiques, économiques et autres. (…) J’ai toujours dit à mes interlocuteurs qu’il faut bien comprendre ce qui se passe en Tunisie. Et c’est ainsi que nous pourrons mener nos relations à un niveau plus élevé et plus intégré, dans l’intérêt des deux parties. Ils doivent appréhender la situation d’une manière globale et non séquentielle. Nous avons des objectifs communs. Aucune partie ne saurait dicter à l’autre ce qu’elle doit faire. »

Au sujet des Etats-Unis d’Amérique, qui « constituent un partenaire très important », le ministre indique : « Nous faisons tout de notre part pour développer davantage nos relations dans le respect mutuel et systématique. Comme les Américains respectent leurs symboles, leurs institutions et autres, nous faisons de même et attendons de leur part le même respect. Il s’agit de respecter la volonté populaire clairement exprimée par les Tunisiens. Nous coopérons, échangeons et essayons de trouver des intérêts communs avec tous nos partenaires. Mais, pour avoir un sens, ce dialogue doit être équilibré, d’égal à égal. Le respect de toutes les formes. »

« L’essentiel est en jeu, estime Nabil Ammar. Les Tunisiens doivent en être pleinement conscients. Trois leviers sont essentiels pour sortir de la situation actuelle : unité nationale, redressement économique et réformes. Le dialogue et la communication sont également nécessaires. Nous devons faire porter notre voix, partout. »

Au cours de cette interview, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger répond aux questions de Leaders concernant les relations avec le Maroc, la nomination imminente d’un ambassadeur à Damas, et le traitement de la question migratoire. Il aborde également le redéploiement de la diplomatie tunisienne décidé par le chef de l’Etat, mentionnant l’élaboration d’un nouvel organigramme et révélant que le mouvement des chefs de postes diplomatiques et consulaires est imminent.