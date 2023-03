Aïssa Baccouche: Humanisme et religion

Tu aimeras ton prochain comme toi-même

Par-delà l’instinct grégaire qui l’habite depuis la nuit des temps, l’Homme est animé dès sa naissance des sentiments les plus idylliques. D’un caractère tendre et merveilleux, l’enfant-né inspire un calme bucolique. Point d’animosité ni, à fortiori, d’agressivité : Un ange? Non, mais un être humain au sens où l’ou entend l’humanisme, une valeur, hélas, foulée aux pieds de ceux qui sèment les graines du malheur à travers les champs de discorde sur notre planète nommée terre qui rime – oh ironie! Avec cette folie qu’est la guerre.

L’être humain est par essence bon. C’est la société qui le pervertit. C’est, en substance, la déduction de Jean Jacques Rousseau (1712-1778) après avoir observé les comportements des hommes entre eux. Est-ce un jugement hatif de l’apôtre du contrat social? André Malraux (1901-1976) dans une préface au livre d’Albert Ollivier consacré à Saint-Just et paru chez Galimard, rappelle que «Rousseau proclamait l’homme fait pour la terre, il ne le proclamait pas fait pour les armes»(1)

La société n’est pas, à ce que l’on sache, une entité indépendante des individus qui la composent. De ce fait, l’on est enclin à affirmer que ce sont plutôt les parties qui constituent le tout.

Paix, qui étude et sérénité: tels sont les marqueurs de notre itinéraire dans la vie parmi nos semblables.

Ces idéaux sont par essence imperceptibles. Ils n’en constituent pas moins notre bouée d’espérance. C’est Paul Ricœur (1913-2005) qui écrit dans «plaidoyer pour une utopie ecclésiale»: «nous sommes responsables de maintenir un but lointain pour les hommes appelons-le un idéal, en un sens moral et une espérance en un sens religieux». Il y a en chacun de nous un candélabre qui illumine notre parcours de vie. Le soleil se couche mais ne s’éteint point. Et si cette lumière provient d’une source incandescente nommée Religion; «Dieu, Lumière des cieux et de la terre, l’image serait une niche où se trouverait une lampe. Dieu guide à sa lumière qui Il veut et fait des paraboles aux humains» Coran, verset 55, sourate 24 –. Emmanuel Kant (1724-1804), dans une approche psycho-philosophique, écrit dans un livre publié en 1793 au titre évocateur «La Religion dans les limites de la seule raison»: Le mal est radical en l’homme du fait de sa liberté qui l’amène, s’il le souhaite, à inverser les principes moraux. La religion peut aider à lutter contre ce mal».

Avant lui, Erasme (1469-1536) humaniste pénétré de l’étude de l’Evangile, avait écrit à l’intention du prince qui allait devenir Charles Quint (1500-1558) un opuscule où ce dernier pouvait s’initier «aux arts de la paix». Or l’on sait ce qu’il advint de notre conquistador qui préféra puiser les enseignements de la gouvernance dans un autre opuscule intitulé à dessein «le prince» et que l’on doit à un nom devenu commun: Machiavel (1469-1527).

Dans son ultime ouvrage majeur publié en 2005 sous le titre flamboyant Humanisme et Islam Mohamed Arkoun (1928-2010) rappelle «historiquement la préoccupation humaniste a mobilisé des penseurs féconds en contexte islamique entre 800 et 1100.La génération de Miskwayh (mort en 1030) et Tawhidi (950-1020) a été particulièrement active e dans l’animation d’un humanisme combinant avec succès les belles lettres, la philosophie et une culture religieuse ouverte».

Ces temps ont-ils vécu à jamais ou bien faut-il, comme nous l’y incite notre maître maghrébin, prolonger le combat?

Aïssa Baccouche

(1) Dans ce texte, peu connu, écrit en 1974, l’auteur de la condition humaine, établit un parallèle entre le théoricien intransigeant de la révolution française avec le prophète Mohamed en écrivant: «Saint-Just (1767-1794) n’est ambitieux que comme Mahomet».