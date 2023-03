Tunisie: Il faut normaliser le dossier numérique du patient

Par Mohamed Ali Mahjoub - La gestion informatique d'un établissement hospitalier est une tâche complexe et exigeante, qui nécessite une organisation minutieuse et un contrôle total sur les différents aspects et fonctions. Bien que la mise en œuvre de systèmes d'information hospitaliers (SIH) soit essentielle avec les avantages qu'ils peuvent apporter à tous les niveaux, leur adoption reste difficile dans les établissements hospitaliers. Le SIH est particulièrement important pour des tâches telles que le suivi du patient, l'aide à la prise de décision, l'évaluation, la surveillance épidémiologique, la gestion des dossiers médicaux et la documentation.

Malgré la mise en place de plusieurs systèmes et logiciels, la difficulté de gestion informatique persiste en raison de la croissance et de la diversité de la population hospitalière. La majorité de ces systèmes ne proposent pas toutes les fonctionnalités nécessaires pour une prise en charge complète du patient, le suivi de son état et l'évolution de sa maladie. Leur mise en œuvre peut rencontrer des problèmes sur les plans matériel, technique, humain et organisationnel. Par ailleurs, le dossier patient (DP) reste un élément clé pour assurer un suivi efficace des patients, faciliter la recherche clinique et épidémiologique, et garantir la réussite du SIH. Par conséquent, la gestion et l'archivage des dossiers médicaux, ainsi que l'implantation de dossiers numériques patients (DNP), sont des enjeux majeurs pour le succès du système.

La tenue du dossier patient est d'une importance cruciale dans les établissements de santé, car il rassemble les informations administratives, médicales et paramédicales formalisées et actualisées pour chaque patient. Initialement créé lors du premier contact avec l'établissement, le DP se complète par la suite avec les informations fournies par les divers professionnels de santé que le patient a rencontrés durant sa prise en charge. Ainsi, la gestion du DP est essentielle pour assurer une continuité des soins optimale et faciliter la recherche clinique et épidémiologique. En outre, le DP peut contenir des informations incohérentes car il est alimenté par toutes les catégories de personnel d'une unité de soins, reflétant ainsi les pratiques de chaque service. Cela signifie qu'il peut exister autant de versions que de services, ce qui rend difficile son utilisation uniforme. Pour remédier à cela, il est important d'uniformiser et de normaliser le DP. Malheureusement, aujourd'hui, il est souvent constaté que le manque de standardisation empêche une utilisation optimale du DNP. Ce dernier n'est pas suffisamment alimenté par les applications médicales, ce qui limite sa capacité à être un outil de production collaborative entre les différents acteurs pour une approche de soins holistique et efficace.

D’autre part, la gestion du dossier patient peut poser des problèmes de sécurité et de confidentialité. C'est pourquoi sa normalisation devient une nécessité. La normalisation du DP et donc du DNP consiste à définir un ensemble de règles et de standards pour la gestion des informations de santé des patients. Elle contribue à garantir une qualité supérieure des données, une plus grande sécurité et une meilleure confidentialité des informations. Elle permet également une meilleure interopérabilité des systèmes d'information de santé, ce qui facilite le partage des données entre les différents professionnels de la santé. En regroupant les informations médicales d'un patient, la normalisation offre une vision globale de son état de santé. Cela facilite la coordination des soins et permet d'éviter les erreurs médicales.

Les normes de normalisation du DP et du DNP couvrent un large éventail de domaines, notamment:

• La terminologie médicale: Il s’agit de normaliser les termes utilisés pour décrire les conditions médicales, les symptômes, les médicaments et les procédures. Cela permet aux différents acteurs de communiquer plus facilement et de manière plus précise les informations sur la santé d'un patient.

• La structure des données: Il s’agit de normaliser la manière d’organiser et stocker les données dans le dossier patient. Ceci assure la cohérence et l'exhaustivité des données, tout en simplifiant l'interopérabilité des systèmes et des applications.

• L'échange de données: Il s’agit de normaliser la façon de partager des données entre les différents acteurs et les différents systèmes d'information de santé. Ceci assure la confidentialité et la sécurité de l'échange de données, ainsi que l'accès des acteurs professionnels de la santé aux informations nécessaires pour prendre des décisions de traitement informées.

La mise en place d'un dossier médical normalisé peut impliquer plusieurs acteurs et autorités dans le système de santé. Voici quelques étapes générales qui peuvent être entreprises à ce propos:

1. Élaboration de normes et de protocoles: Il s’agit d’élaborer des normes et des protocoles de normalisation du DNP pour garantir que tous les organismes de santé respectent les mêmes standards.

2. Formation des professionnels de la santé: L'objectif est de planifier des programmes de formation destinés aux différents acteurs de la santé afin de les sensibiliser à l'importance de la normalisation du DNP et pour les aider à comprendre les normes et protocoles à suivre.

3. Développement et mise à jour de systèmes informatiques: Les autorités peuvent travailler avec des spécialistes en informatique pour développer et mettre à jour des systèmes informatiques qui permettent de normaliser le DNP et de le stocker de manière sécurisée.

4. Mise en place de règles de confidentialité et de sécurité: Il s’agit d’établir des règles strictes de confidentialité et de sécurité pour protéger les informations personnelles et médicales des patients.

5. Promotion de l'utilisation du dossier médical normalisé: L’objectif est de promouvoir l'utilisation du DNP normalisé auprès des professionnels de la santé, des patients et du grand public pour encourager son adoption et sa mise en œuvre dans tous les organismes de la santé.

En conclusion, la normalisation du DNP est aujourd'hui essentielle pour une meilleure prise en charge médicale. Elle contribue à garantir une qualité supérieure des données, une plus grande sécurité et une meilleure confidentialité des informations. Elle favorise également la coordination des soins et prévient les erreurs médicales.

En Tunisie, la normalisation du dossier médical a été entreprise dans le cadre du projet national de développement des SIH. Ce projet prévoit la mise en place d'un système de DP normalisé dans les hôpitaux publics. En outre, le ministère de la Santé a publié un texte de loi, il y a quelques années, qui définit les normes et les exigences pour la tenue des dossiers médicaux numériques en Tunisie. Ce décret vise à garantir que les DNP sont normalisés et que toutes les informations nécessaires sont incluses. Néanmoins, il est important de souligner que la mise en place de ce système est confrontée à de nombreux défis. En effet, certaines institutions de santé utilisent encore des systèmes de gestion de dossiers médicaux papier ou non normalisés. Ainsi, il est primordial que les acteurs de la santé et les éditeurs de logiciels de santé travaillent ensemble pour normaliser le DNP et garantir une meilleure qualité de soins.

Aussi, il est important que toutes les parties prenantes impliquées dans sa tenue aient des responsabilités clairement définies. Une fois le travail de normalisation bien accompli, toutes les applications de gestion hospitalières existantes devraient être mises à jour pour uniformiser le processus d'informatisation des SIH. Ceci favoriserait également l'adoption généralisée du dossier médical informatisé dans de nombreux établissements de santé, ce qui est crucial pour accéder aux informations médicales et garantir le succès du DNP.

Mohamed Ali Mahjoub

Professeur à l’ENIS