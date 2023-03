Fabrice Rousseau, conseiller de coopération et d’action culturelle, directeur de l’Institut français de Tunisie: Être à l’écoute et répondre aux attentes

Depuis sa ville natale de Nantes, le voilà atterrir à Tunis, après avoir occupé les mêmes fonctions à Pékin (2014-2017), puis à Moscou (2019-2022). Fabrice Rousseau, nouveau conseiller de coopération et d’action culturelle à l’ambassade de France et directeur de l’Institut français de Tunisie, s’est immédiatement mis à l’œuvre. Remplaçant Hubert Tardy Joubert, qui est retourné en France rejoindre le cabinet de Catherine Colonna, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, il reprend le flambeau «avec réel intérêt et grand plaisir», confie-t-il à Leaders. Ce fils unique d’un couple d’enseignants (histoire / géo), très attachés à Nantes, s’est retrouvé diplomate culturel jusque dans des contrées lointaines, où il a laissé son empreinte. A Tunis, il compte poursuivre sur le même élan, en apportant une valeur ajoutée significative.

«Je n’ai pas de parti pris particulier, nous affirme M. Rousseau. Dans chaque pays, la programmation culturelle tient compte de la dimension historique des relations et contribue à l’enrichissement de la mémoire collective partagée. Mon ambition en Tunisie est de faire le maximum, c’est-à-dire prêter une grande écoute aux attentes des publics divers et variés et s’employer avec toute l’équipe à y répondre. L’essentiel est d’inscrire cette relation dans la richesse et la qualité.»

L’IFT agit en effet sur plusieurs fronts. L’enseignement de la langue française, assuré dans les trois instituts (Tunis, Sousse et Sfax), une douzaine d’autres centres de langue (de Bizerte à Djerba), en plus des Alliances françaises, et dans 35 lycées porteurs du label France Education, bénéficie à diverses tranches d’âge, des enfants aux séniors. Sans compter les établissements scolaires et universitaires publics et privés. Ce n’est pourtant que la partie apparente d’un grand iceberg fait d’activités culturelles, d’aide à la publication, d’études en France, de soutien à la recherche et autres aspects.

L’évènement de l’année 2023 sera pour le nouveau conseiller et directeur de l’IFT la pré-ouverture, d’ici à l’automne prochain, d’une bonne partie du nouvel Institut à Sousse. Un investissement significatif qui dotera la capitale du Sahel d’un espace culturel moderne et bien équipé, à même de rayonner sur toute la région. L’inauguration officielle interviendrait courant 2024.

Une deuxième action majeure portera sur le sport qui sera introduit dans la programmation de l’IFT. Il s’agit de promouvoir la pratique sportive, pour tous, au sein des établissements bénéficiant de l’appui de l’Institut. «Le sport est porteur de grandes valeurs universelles, inclusives qui gagneraient à être ancrées davantage, souligne Fabrice Rousseau. Notre objectif est de soutenir les établissements scolaires à faire monter leurs compétences en activités sportives.» Coïncidant avec l’organisation à Paris en 2024 des Jeux olympiques, cette initiative entend s’inscrire dans la durée de l’après-Jeux et bénéficier aux enfants et aux jeunes.

Rebondissant sur la suite du sommet de la Francophonie, tenu en novembre dernier à Djerba, Fabrice Rousseau y puise l’excellente expérience de supports numériques et interactifs réalisée dans le stand de l’IFT au Village de la Francophonie. «Les visiteurs ont beaucoup aimé les innovations présentées. Cela nous incite à rééditer pareils stands un peu partout en Tunisie», souligne-t-il.

Diversification, approfondissement et enrichissement dans l’innovation : le nouveau directeur de l’IFT s’y engage. «Dans la qualité de la relation.»