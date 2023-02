Yasmina Khadra: Coulisses d’une tournée magique en Tunisie

Pendant la tournée tunisienne, début janvier dernier, de Yasmina Khadra, sa comparaison à «une légende vivante de la littérature», apparaissant souvent dans les commentaires sur les réseaux sociaux, nous a interpellés. Effectivement, ce qualificatif lui convient à merveille tellement il le caractérise. Partout où il était allé, telle une rockstar, il a drainé une foule extraordinaire faisant la queue pendant plus de trois heures pour avoir une dédicace et échanger avec lui.

Tout au long de ce périple de neuf jours, j’ai eu la chance de vivre en tant que directeur général d’AC Éditions des moments uniques avec l’un des plus grands écrivains de sa génération. Homme d’une grande culture, il est aussi un intellectuel engagé, notamment en faveur du Maghreb et de ses jeunes. Ces derniers étant au cœur de ses priorités. Ainsi, à chaque fois qu’il a rencontré des enfants dans des écoles de Tunis et Djerba lors de sa tournée, c’est une cascade de conseils qu’il leur transmet, dont notamment celle de la lecture: unique moyen d’émancipation.

J’ai découvert pendant cette rencontre un homme d’une grande sincérité. Toutefois, s’il était d’une affection et d’une générosité incontestable avec ses lecteurs, il fut redoutable et sans concession à l’encontre de ses détracteurs.

J’ai suivi avec passion l’ensemble de ses entretiens lors de sa tournée. Outre son immense talent avéré d’écrivain, Yasmina Khadra dévoile un don d’orateur à l’origine de l’extraordinaire enthousiasme de ses nombreux lecteurs et de la sympathie sans pareille qu’ils lui vouent. De bon augure, l’arrivée de Yasmina Khadra, le 6 janvier 2023, coïncidait avec les premières pluies sur Tunis qui avaient tardé. C’était pour moi la première fois que je le rencontrais, ayant auparavant eu avec lui des échanges exclusivement par messages ou téléphone. Semblant pourtant prometteuse, je ne pouvais toutefois m’imaginer une collaboration d’une telle envergure, je l’avoue. En effet, je connaissais l’engouement des lecteurs pour ses œuvres dans le monde entier et plus particulièrement en Tunisie ayant nous-mêmes, en tant que distributeur et libraire, vendu des milliers d’exemplaires de ses livres.

Yasmina Khadra m’avait demandé deux mois avant son arrivée en Tunisie de faire en sorte que cette tournée ne soit pas trop chargée car il « n’était plus aussi jeune ». Je n’ai évidemment pas écouté ses souhaits, mais finalement avec son accord, nous avons fait une tournée bien chargée ! L’objectif étant qu’il rencontre un maximum de personnes dans des régions différentes de notre chère Tunisie, tout en assurant une bonne couverture médiatique de la tournée.

Vu les difficultés rencontrées, suite au très grand nombre de personnes s’étant déplacées, lors de son passage dans une librairie de la capitale en 2018 en Tunisie, et afin d’éviter tout risque de débordement, j’ai décidé, en accord avec l’auteur, d’organiser deux rencontres dans deux grandes librairies pouvant ainsi assurer le minimum de confort autant pour l’auteur que pour ses fans. Les rencontres en librairie étant importantes car l’éditeur se doit de soutenir le réseau des librairies en Tunisie. Par ailleurs, Yasmina Khadra a également effectué une très belle rencontre à la faculté des Lettres, des Arts et des Humanités de La Manouba où il a été en présence des étudiants et des professeurs de lettres. Rencontre magnifique et émouvante, ayant réuni les amoureux de la littérature dans le lieu symbolique et mythique qu’est la Faculté de la Manouba et son grand amphithéâtre Ibn Khaldoun archicomble. Le lendemain, nous sommes partis vers la ville de Sfax pour une rencontre au théâtre municipal. J’avais un pressentiment que cette rencontre allait être grandiose. Elle fut effectivement historique et les Sfaxiens ont su accueillir le grand écrivain comme l’un des leurs avec un théâtre complet. La dernière rencontre ayant eu lieu dans un centre culturel à Djerba, s’est faite dans une salle comble de lecteurs venus le voir dans une magnifique ambiance avant que Yasmina Khadra et son épouse ne repartent, le lendemain, en France de l’aéroport de Djerba. Cette tournée restera marquée à jamais dans ma mémoire et celle des nombreux Tunisiens venus à sa rencontre. Elle a ainsi démontré que les Tunisiens et plus particulièrement les jeunes s’intéressent aux livres. Une tournée historique qui, je l’espère, inspirera d’autres auteurs du monde à venir en Tunisie pour l’essor de la littérature.

