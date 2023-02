L'ATB appuie l’application SafeNess contre les violences faites aux femmes

L’ATB met à disposition ses plateformes digitales pour communiquer autour de l’application SafeNess lancée par le centre de la femme arabe pour la formation et la recherche (Cawtar) en vue d’assurer la sécurité des femmes.

En effet, SafeNess est une application qui protège les femmes et les filles contre la violence et le harcèlement sexuel dans l’espace public. Elle se distingue par la facilité de son utilisation. Ainsi, les utilisatrices peuvent introduire cinq personnes de confiance qui doivent télécharger l'application pour recevoir une notification écrite (ou vocale pour les non-voyantes) en cas de lancement d’alerte lorsqu'un danger est ressenti.

Engagée à combattre le fléau de la violence faite aux femmes qui se propage en silence, l’ATB soutient Cawtar à travers le renforcement de la communication autour de l’application.

Soucieux d’être le plus inclusif possible et de venir en aide aux femmes les plus vulnérables, le Cawtar a adapté l’application pour qu’elle soit accessible aux femmes non voyantes, malvoyantes, sourdes, malentendantes et muettes. Le Cawtar est actuellement en train d’œuvrer au développement d’une version, qui permettra d’utiliser l’application sans avoir besoin d’un téléphone.

Pour se protéger contre la violence et se sentir en sécurité à tout moment et n'importe où, les femmes et les filles en Tunisie peuvent désormais utiliser cette application gratuitement.

L’ATB et le Cawtar s’activent à encourager les femmes à télécharger SafeNess disponible sur Android et iOS pour assurer leur propre sécurité !

Liens de téléchargement de l’application :

Play Store: https://bit.ly/2Jxlu84

App Store: https://apple.co/3o1i4JA