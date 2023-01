Un nouveau livre de Sofiane Bouhdiba - La Chair et la scie: L’amputation, de la Préhistoire à nos jours

Les données sur l’amputation restent rares, et souvent peu fiables, du fait notamment des défaillances statistiques des systèmes de santé publique dans de nombreux pays du Sud. Nous sommes donc ici dans un contexte de Dunkelziffer(1). On estime toutefois à 500 millions environ le nombre d’amputations qui seraient pratiquées chaque année dans le monde(2). Le chiffre est effarant, et montre bien que le phénomène que nous nous proposons d’étudier ici est loin d’être mineur.

Nombreuses sont les raisons qui ont guidé le choix du professeur Sofiane Bouhdiba de placer au centre de son champ de recherche, l’amputation. D’abord, il lui a été donné de constater l’absence de littérature récente abordant les aspects historiques et sociologiques du phénomène.

Certes, beaucoup d’historiens de la médecine ont écrit s’une manière admirable sur l’évolution des techniques d’amputation, qui ont heureusement fort bien évolué depuis les coups de hache qui détachent une jambe, en même temps qu’elles achèvent le patient. Mais cette littérature, dans laquelle l’auteur avoue d’ailleurs avoir largement puisé, reste par trop médicale, et ne saurait retenir l’intérêt du non initié.

C’est donc pour contribuer à combler un certain vide littéraire que le Professeur Sofiane Bouhdiba, expert mondial en mortalité, a décidé de replonger une fois de plus dans son champ de réflexion habituel, la mort, la mortalité, la morbidité(3), pour consacrer le présent ouvrage à l’histoire sociale de l’amputation.

Cet ouvrage ne prétend donc guère s’adresser à un public averti, il se veut au contraire une réflexion ouverte, accessible à tous, et centrée sur une thématique d’actualité. On se souvient tous que le terrible tremblement de terre qui avait ravagé Port-au-Prince le 12 janvier 2010 par exemple, avait causé un grand nombre de blessures graves des membres, et notamment suite à l’écrasement de bras et de jambes de citoyens surpris dans leurs maisons. Les chirurgiens ont dû pratiquer en toute urgence, sur les lieux même du drame le plus souvent, et dans des conditions précaires, près de 1500 amputations.

Le professeur Sofiane Bouhdiba a eu l’occasion, tout au long de sa carrière académique et scientifique, de rédiger de nombreux cours magistraux, rapports, études, notes d’évaluation, recommandations, working papers, supports de formations sur l’état des lieux et la prévention des traumatismes, et notamment les accidents de la route, les accidents domestiques et les accidents du travail. L’amputation y occupait toujours une place centrale(4).

Autant de documents à vocation académique, scientifique, politique, élaborés pour le compte d’Organisations Internationales telles que les Nations Unies, ou dans le cadre de rencontres scientifiques panafricaines, panarabes, voire internationales.

L’ouvrage est organisé en trois grandes parties, à peu près équilibrées, et qui se veulent des éléments de réflexion à trois questions simples : comment amputer d’abord, pourquoi, amputer, et que faire ensuite?

La première partie de l’ouvrage, centrée autour de trois chapitres, s’intéresse à l’évolution des techniques et aux instruments de l’amputation, ainsi qu’à quelques aspects inédits, tels que l’automutilation.

La deuxième partie du livre examine les principales raisons pouvant entraîner une amputation. Si certaines, comme la survie du patient, relèvent du bon sens, en revanche on peut s’interroger sur la légitimité d’amputer un être humain pour le punir ou l’empêcher de combattre. Cette partie de l’ouvrage reviendra également sur quelques cas étranges d’amputations spontanées.

La dernière partie de l’ouvrage se veut davantage une réflexion de nature sociologique : nous y traiterons de l’amputation post-mortem, des enjeux de la prothèse, ainsi que de la représentation des individus amputés dans la société.

La Chair et la scie

L’amputation, de la Préhistoire à nos jours

De Sofiane Bouhdiba, éditions L’Harmattan, Paris

1) Chiffres noirs, concept développé en 1908 par le criminologue et procureur japonais Oba pour faire référence à l’existence de statistiques de qualité médiocre. Pour plus de détails, voir Seelig Ernest, Traité de criminologie, PUF, Paris, 1956, p .199



2) Leite J. O., Costa L. O., Fonseca W. M., Souza D. U., Goncalves B. C., Gomes G. B., Dardik A., General outcomes and risk factors for minor and major amputations in Brazil. In Vascular, 26(3), 2018, pp. 291-300



3) Une liste de nos ouvrages, la plupart centrés sur la mort, figure en prologue



4) Bouhdiba Sofiane, La mortalité des motards. La mort au guidon, L’Harmattan, Paris, 2021; voir également nos autres ouvrages :Le côté obscur de la médecine. Mauvais médecins et médecins mauvais, de l’Antiquité à nos jours, L’Harmattan, Paris, 2019; Médecin, marin. Dans le sillage des Médecins de Marine, de l’Antiquité à nos jours, L’Harmattan, 2018; Mort barbare. Histoire des techniques d’exécution abandonnées par la civilisation, Université de Tunis, Tunis, 2020