Ce que le président Kais Saïed a indiqué à Antony Blinken (Vidéo)

Avant d’entrer dans le vif du sujet, le président Kais Saïed et le chef de la diplomatie ont échangé, lors de leur entretien mercredi à Washington, des propos préliminaires, comme il en est de tradition. Une vidéo diffusée par le Département d’Etat américain a rapporté ces échanges dont ci-après la traduction (non-officielle) de la transcription

SECRÉTAIRE BLINKEN

C'est un grand plaisir de pouvoir voir le président de la Tunisie, le président Saïed. M. le Président, bienvenue. C'est très bon de vous avoir ici. Nous avons un partenariat de longue date entre les États-Unis et la Tunisie, le peuple tunisien. Et c'est un partenariat auquel les États-Unis attachent une grande importance.

Nous avons un large agenda. Je suis reconnaissant que le président soit ici. Nous parlerons sans doute de notre soutien à des élections inclusives et transparentes, du programme économique qui est si important pour l'avenir du peuple tunisien, et nous sommes impatients de pouvoir travailler ensemble dans cette direction et de nous assurer que les diverses voix en Tunisie sont pleinement représentées dans son avenir.

Mais il y a un partenariat fort entre nos pays, et un engagement de longue date des États-Unis à travailler en partenariat avec la Tunisie. M. le Président, merci d'être ici aujourd'hui. Merci d'être à Washington.

PRÉSIDENT SAIED

(Par l'intermédiaire d'un interprète) Par le passé, je vous ai parlé en français lorsque nous nous sommes entretenus au téléphone. Aujourd'hui, je ne peux pas vous parler en français, étant donné la présence de tant de personnes ici qui ne peuvent parler ni le français ni l'arabe. Par conséquent, nous traitons toutes les langues sans aucune plainte. Et j'en veux pour preuve le sommet de la francophonie qui s'est tenu sur l'île de Djerba, et qui a rencontré un succès retentissant en Tunisie, et cela témoigne bien du fait que la Tunisie est un pays méditerranéen et qu'elle est toujours restée, comme d'habitude, à entretenir de bonnes relations avec la rive nord de l'Europe et avec ses alliés des États-Unis d'Amérique également.

C'est une bonne occasion pour parler de l'authenticité des liens qui unissent les deux pays. Et hier, lors de ma visite à la Bibliothèque du Congrès, j'ai parlé des relations anciennes qui existent entre les deux pays. J'ai aussi parlé de la reconnaissance de la Tunisie par les États-Unis d'Amérique après l'indépendance, et j'ai aussi parlé de la reconnaissance par le gouvernement des États-Unis de l'indépendance de la Tunisie comme l'un des premiers pays. Et cela s'ajoute à ce que les États-Unis ont fait avant cela en soutenant l'indépendance de la Tunisie. Les visites aux États-Unis ont été nombreuses depuis lors, et nous avons bénéficié d'un énorme soutien pour l'indépendance de la Tunisie. Nous ne l'oublierons pas du tout.

La Tunisie a bénéficié d'un soutien total des États-Unis, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation, soit directement du gouvernement américain, soit notamment avec le groupe de la Banque mondiale, et aussi l'USAID entre les deux pays.

C'était une véritable révolution en Tunisie à travers l'éducation et à travers le mandatement par l'Etat du public - des grands services publics. En effet, nous avons l'impact de cette révolution au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Et lorsque les pouvoirs publics se sont vus confier les grands biens qui font partie intégrante des droits de l'homme en fin de compte. Nous avons également parlé des relations authentiques qui ont existé depuis lors, et j'ai apporté avec moi un certain nombre de documents de Tunisie sur le premier drapeau américain, comment il a été fait pour montrer comment les pays sont construits et comment les nations sont construites aussi. J'ai également rappelé le préambule et la constitution américaine, quelques phrases courtes, mais tout à fait significatives pour réaliser la joie et le bonheur des gens.

Et hier, j'ai parlé de cela. Et comme la dame que nous avons rencontrée, la conseillère en sécurité sociale du président Jimmy Carter, a dit, eh bien, je ne cherche pas le PNB, mais nous cherchons le BNB, c'est-à-dire le bonheur national brut.

Les mots que nous recherchons, l'international - le bonheur international brut, que ce soit au niveau international ou national.

Pour la Tunisie, son expérience internationale est assez authentique et profondément ancrée dans notre histoire. Nous avons eu des constitutions depuis Carthage jusqu'au pacte fondamental en 1861, et la première constitution à être rédigée dans le monde arabe et qui date de 1861. Ensuite, nous avons connu l'époque où les Tunisiens ont demandé une constitution pour garantir les droits et les libertés et pour ouvrir la voie à la nation. Et cela a été réalisé finalement - après l'indépendance le 1er juin 1959, plus précisément.

Et après la révolution et après le boom que la Tunisie a connu en 2010 et 2011, nous avons pensé sérieusement à rédiger une constitution. Mais la - malheureusement la constitution qui a été rédigée, elle était assez personnalisée pour servir les besoins d'une catégorie spécifique. C'est comme si c'était un vêtement ou une paire de chaussures, et c'était le résultat de l'élection et des scrutins qui ont été adoptés, qui était le scrutin de liste, en mettant en œuvre la représentativité - la représentativité partielle et le plus grand résidu. Et comme (inaudible) l'a dit en France lorsque nous avons adopté ce type de système de scrutin, il a dit que c'est le scrutin de la honte. Nous votions dans l'obscurité, et personne n'était au courant du résultat de ces élections.

Malheureusement, au lieu de répondre aux besoins des Tunisiens à ce moment-là, et surtout en termes économiques et sociaux - parce qu'il y avait des conditions économiques et sociales qui sont assez dures jusqu'à ce moment-là. Et les choses se sont aussi exacerbées. Et puis nous avons aussi adopté une constitution pour servir l'autorité, et cela a cassé, malheureusement, toutes les institutions politiques. Plus que cela, nous avons une corruption qui s'est exacerbée - permettez-moi de mentionner ici en ce qui concerne la basse - liée à la cour suprême - la cour constitutionnelle en Tunisie, la seule voix dans l'assemblée qui a été vendue pour 150.000 dinars - environ 100.000 dollars - c'est pour un siège, et il y avait un certain nombre - je dis cela à mes amis qui ont vu cela pour dévoiler la vérité. Il y avait un certain nombre de députés dont l'immunité a été levée après le 25 juillet. Ils étaient membres des réseaux de contrebande et ils étaient profondément impliqués dans une crise morale et des problèmes. Cela s'ajoute aux fonds qui ont été distribués à l'occasion de l'élaboration de chaque règle, de chaque projet.

La situation économique, et la situation financière, et la corruption, et notamment les coups qui ont été portés à la justice, parce que la meilleure voie est la justice légale et indépendante, mais ici, malheureusement, ces gens étaient impliqués dans les tribunaux. Et comme l'a dit l'un des écrivains français - je parle ici de l'expérience française spécifiquement, et il s'est exprimé en français - lorsque la politique entre sur le territoire, la justice en sort, et ceci - lorsque les politiciens s'asseyent sur les fauteuils, les gens s'exacerbent, et bien sûr, (inaudible) quitte ses locaux et se transforme en problèmes de rétorsion et de représailles. Nous n'aimerions pas être un tribunal de représailles ou de vengeance, mais nous aimerions être un tribunal basé sur la justice et l'équité.

Et à plusieurs reprises, je profite de cette occasion pour vous demander de nous rendre visite à Carthage, en Tunisie. Nous avons reçu tellement de députés à Carthage qui demandaient de dissoudre le parlement. L'un d'entre eux saignait de la tête, et une dizaine - je ne me souviens pas du nombre, mais beaucoup de députés demandaient la dissolution du Parlement.

Cela s'ajoute au fait que les revendications des ressortissants tunisiens à l'époque, où que j'aille, demandaient tous de dissoudre le parlement.

J'ai donc finalement décidé de dissoudre le parlement. Ce n'était pas faisable pour moi parce que je voudrais respecter la constitution qui a été adoptée en 2014, donc j'ai décidé de plutôt geler le parlement à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que le pays était au bord de la guerre civile dans tout le pays, donc je n'avais pas d'autre alternative que de sauver la nation tunisienne d'entreprendre toute action désagréable.

Et laissez-moi mentionner ici que le 24 juillet 2021, je suis allé visiter une des villes, la ville de Redeyef dans le gouvernement de Gafsa dans le sud de - le sud-ouest de la Tunisie. Je suis allé la voir, et elle a été frappée par le COVID-19 qui était répandu à ce moment-là. Je suis allé visiter un hôpital public. Dans cet hôpital, il n'y avait ni eau, ni électricité, ni oxygène. C'était le 25 juillet et, bien sûr, j'ai utilisé les moyens légaux disponibles à l'époque, mais ils essayaient de racheter les préjudices et les maladies des gens, et, bien sûr, les médias mentionnaient simplement le nombre de victimes le 25 juillet, et j'étais bien sûr très triste à ce sujet. Et je ne pouvais même pas accepter que des gens meurent sous mes yeux alors que d'autres personnes font des ravages dans les institutions tunisiennes.

Donc j'ai pris la décision sur la base de l'article 80 de la constitution de 2014 de geler l'action du parlement, et j'ai aussi invité le chef du gouvernement - je lui ai dit que je voudrais être présent de mon côté ici pour préserver votre dignité. Mais sur la base de la constitution, je dois prendre conseil, donc j'ai pris conseil, l'avis du président de l’Assemblée parce qu'il était assez âgé. Et je lui ai téléphoné pour que - pour éviter qu'il ne se déplace vers le palais. C'était à 20 heures. Je lui ai dit que j'allais utiliser l'article 80 et dissoudre le parlement, et prendre des mesures exceptionnelles à cet égard.

Les gens sont descendus dans la rue cette nuit-là, le 25 juillet 2011. Ils étaient si heureux et si joyeux, comme s'ils se débarrassaient d'un véritable cauchemar. Et les situations à ce moment-là sont restées telles qu'elles sont. Et qu'ont fait ces gens ? Ils ont organisé une décision totalement inacceptable à tous points de vue.