Le programme complet du Sommet des dirigeants des États-Unis et de l'Afrique dès ce mardi à Washington

La capitale fédérale américaine, Washington DC, accueille dès ce mardi 13 décembre 2022, une nouvelle édition du Sommet des dirigeants des États-Unis et de l’Afrique devant rassembler 49 délégations gouvernementales du continent, l’Union africaine, et des représentants des sociétés civiles, de la communauté des affaires et des diasporas. La Tunisie y est représentée par le président Kais Saïed.

Trois jours durant, une série de rencontres et d’évènements parallèles se succèderont, ponctués de rencontres officielles. Le président américain Joe Biden annoncera à cette occasion le soutien des États-Unis à l’attribution à l’Union africaine d’un siège de membre permanent lors des sommets du G20. Un dîner du sommet sera offert par le président Biden, le mercredi 14 décembre.

Ci-après le programme détaillé du Sommet (traduction non-officielle)

Mardi 13 décembre 2022 (1er jour du sommet)

7h00 - 16h30 : Forum des jeunes leaders d'Afrique et de la diaspora

8h00 - 14h30 : Forum de la société civile Forum de la société civile

8 h 30 - 12 h 30 : Réunion des ministres du commerce de la Loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique (AGOA)

9 h 00 - 10 h 30 : Forum spatial États-Unis-Afrique

12 h 30 - 14 h 30 : Forum sur la paix, la sécurité et la gouvernance

12 h 30 - 14 h 30 : Partenariat pour une coopération durable en matière de santé

15 h 00 - 17 h 30 : Conservation, adaptation au climat et transition énergétique juste

Mercredi 14 décembre 2022 (deuxième journée du sommet)

7 h 50 - 14 h 00 : Forum des affaires États-Unis - Afrique, composé de :

USABF - Charting the Course : L'avenir des relations commerciales et d'investissement entre les États-Unis et l'Afrique.

USABF - Construire un avenir durable : Partenariats pour financer les infrastructures africaines et la transition énergétique

USABF - Développer l'agrobusiness : Partenariats pour renforcer la sécurité alimentaire et la chaîne de valeur

USABF - Faire progresser la connectivité numérique : Partenariats pour favoriser une croissance inclusive grâce à la technologie

13 h 30 : USABF - Discours liminaire du président Biden

Dîner du sommet des leaders américains et africains

Jeudi 15 décembre 2022 (3e jour du sommet)

Session des leaders - Partenariat sur l'Agenda 2063

Session de discussion 1 : "Une Afrique de la bonne gouvernance, de la démocratie, du respect des droits de l'homme, de la justice et de l'État de droit".

Séance de discussion 2 : "Une Afrique pacifique et sûre".

Séance de discussion 3 : "Une Afrique prospère fondée sur une croissance inclusive et un développement durable".

Déjeuner de travail des dirigeants - Partenariats multilatéraux avec l'Afrique pour relever les défis mondiaux

Photo de famille du Sommet

Session des leaders - Promouvoir la sécurité alimentaire et la résilience des systèmes alimentaires

Vendredi 16 décembre 2022

Départs

Descriptions des événements

Forum des jeunes leaders d'Afrique et de la diaspora

Description : Comme le souligne la stratégie américano-africaine du président Biden pour l'Afrique subsaharienne, notre diaspora africaine est une source de force. Elle comprend des Afro-Américains, des descendants d'anciens esclaves africains et près de deux millions d'immigrants africains qui entretiennent des liens familiaux, sociaux et économiques étroits avec le continent. Le forum des jeunes leaders d'Afrique et de la diaspora permettra d'élever notre engagement envers la diaspora afin de renforcer le dialogue entre les responsables américains et la diaspora aux États-Unis et de fournir une plateforme aux jeunes leaders d'Afrique et de la diaspora pour élaborer des solutions innovantes aux défis urgents. Le forum comprendra trois séances en petits groupes sur l'enseignement supérieur, les industries créatives et l'équité environnementale.



Thème : "Amplifier les voix : Construire des partenariats durables".

Forum de la société civile

Description : La vision du Forum de la société civile est directement liée à trois des sept aspirations de l'Agenda 2063 de l'Union africaine : 1) une Afrique prospère fondée sur une croissance inclusive et un développement durable ; 2) une Afrique de la bonne gouvernance, de la démocratie, du respect des droits de l'homme, de la justice et de l'État de droit ; 3) une Afrique dont le développement est piloté par les populations, s'appuyant sur le potentiel offert par les Africains, en particulier les femmes et les jeunes, et s'occupant des enfants. La session mettra en lumière et élèvera un éventail diversifié de voix de la société civile sur des questions d'importance en Afrique et soulignera l'importance d'inclure les voix de la société civile africaine tout au long du Sommet.

Thème : "Des partenariats inclusifs pour faire avancer l'Agenda 2063".

Réunion ministérielle sur le commerce de la Loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique (AGOA)

Description : La réunion ministérielle de l'AGOA sera organisée par la représentante américaine au commerce, Katherine Tai, avec les ministres du commerce des pays éligibles à l'AGOA, des membres du Congrès américain, des hauts fonctionnaires du gouvernement américain et de l'Union africaine, le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, la Banque africaine de développement et les communautés économiques régionales (CER). La réunion ministérielle fournira une plate-forme pour discuter de la mise en œuvre de l'AGOA, y compris le renforcement de la coopération économique, l'expansion du commerce et des investissements bilatéraux, le soutien de l'intégration économique régionale et le partage des perspectives sur d'autres questions clés d'intérêt mutuel affectant le commerce américano-africain.

Thème : "Moderniser le partenariat et l'engagement des États-Unis avec l'Afrique subsaharienne pour renforcer les relations en matière de commerce et d'investissement et mettre en œuvre la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique (AGOA)."

Forum spatial États-Unis - Afrique

Description : Le Forum spatial États-Unis-Afrique vise à tirer parti de l'espace pour atteindre les objectifs communs de la relation États-Unis-Afrique sur Terre. Ce forum comprendra des discussions sur l'utilisation de l'espace pour soutenir les objectifs de développement durable (ODD) et le renforcement des capacités, ainsi que sur le rôle du secteur privé dans le soutien du partenariat États-Unis-Afrique.

Thème : "Renforcer le partenariat américano-africain du 21e siècle dans l'espace".

Forum sur la paix, la sécurité et la gouvernance

Description : Dans le cadre des solutions innovantes en matière de sécurité par le biais de partenariats, les hauts dirigeants américains et africains échangeront leurs points de vue sur la manière dont la sécurité, la stabilité et la démocratie durable nécessitent une approche intégrée et un accent clair sur la gouvernance. Par exemple, la gouvernance du secteur de la sécurité devrait se concentrer sur une approche holistique qui implique la gestion des processus de réforme dans un cadre de contrôle et de surveillance démocratique, impliquant un large éventail d'acteurs au sein et en dehors du gouvernement, ainsi qu'aux niveaux national, régional, local et multilatéral.

Il n'existe pas de solution unique, car de nombreux facteurs contribuant aux problèmes de sécurité sont localisés et nécessitent des solutions innovantes. Par conséquent, une approche équilibrée et globale qui intègre différentes voix et différents partenaires offre la possibilité d'obtenir des dividendes plus durables en matière de démocratie et de sécurité.

Trois éminents chefs d'État africains discuteront des approches interministérielles de la sécurité, du rôle des communautés et d'autres partenaires, des domaines d'intervention dans les 6 à 12 prochains mois.

Les dirigeants du cabinet américain représentant la diplomatie, le développement et la défense discuteront des forces et des défis associés à une approche gouvernementale globale et exploreront comment les États-Unis et les pays africains peuvent innover en collaboration pour trouver des solutions à la sécurité grâce au partenariat.

Thème : "Offrir des dividendes à la démocratie et à la sécurité"

Partenariat pour une coopération durable en matière de santéDescription : Cette session engagera des dirigeants américains et africains de haut niveau dans une discussion multisectorielle afin d'identifier les mesures à prendre pour approfondir notre partenariat et renforcer la coopération autour de priorités sanitaires communes. La session se déroulera dans le contexte d'une coordination permanente et de longue date entre le gouvernement américain, les nations africaines et le CDC de l'UA/Afrique sur les priorités sanitaires de la région. La discussion se concentrera sur les moyens par lesquels le financement durable, l'innovation et le renforcement des systèmes de santé peuvent répondre efficacement aux menaces actuelles de sécurité sanitaire et protéger contre les chocs futurs.

Les deux panels se concentreront sur :

1) le partenariat pour construire des systèmes de santé résilients et renforcer la sécurité sanitaire ;

et 2) l'investissement dans le personnel de santé pour construire des systèmes de santé plus résilients. Ils exploreront également les moyens de promouvoir un personnel de santé robuste afin de soutenir des populations en meilleure santé et de construire des systèmes de santé plus résilients.

Thème : "Partenariat pour une coopération durable en matière de santé"

Conservation, adaptation au climat et transition énergétique équitable

Description : Cette session explorera les façons dont les gouvernements et les peuples des États-Unis et des nations africaines s'associent pour aborder la conservation, l'adaptation climatique et la transition énergétique juste sur la base de priorités communes. La discussion permettra d'identifier les moyens de mieux intégrer la planification des ressources naturelles et le développement des infrastructures, y compris les énergies propres. Les domaines d'intérêt de la session sont les suivants :

1) la conservation, y compris les économies fondées sur les forêts et la faune sauvage et la protection des eaux africaines - en mettant fin à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) ;

2) l'adaptation au climat ;

et 3) la transition énergétique propre. Chaque segment soulignera le rôle important que jouent les femmes, les filles, les communautés autochtones et marginalisées en tant qu'agents du changement et se concentrera sur les possibilités d'engagement infranational.

Thème : "Construire ensemble notre avenir vert"

USABF - Tracer la voie : L'avenir des relations commerciales et d'investissement entre les États-Unis et l'Afrique

Description : L'importance de l'Afrique pour le commerce et les investissements mondiaux va augmenter de façon spectaculaire, car sa jeune population devrait doubler d'ici 2050 pour atteindre 2,5 milliards de personnes, soit plus d'un quart de la population mondiale, avec un marché d'affaires et de consommation de 16 000 milliards de dollars. L'Afrique est en passe de devenir le plus grand marché unique du monde grâce à la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), car un certain nombre de pays ont adopté des réformes pour améliorer l'environnement des affaires et attirer les investissements privés. Ces réformes et l'harmonisation dans le cadre de l'AfCFTA rendront les entreprises africaines de plus en plus compétitives et favoriseront leur intégration dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Les pays africains ciblent leurs efforts pour développer des industries clés qui jouent sur les points forts des États-Unis, notamment l'automobile, les produits pharmaceutiques, l'énergie et les TIC, y compris les stratégies visant à attirer les investissements dans les infrastructures essentielles. Malgré les formidables opportunités qui se dessinent, le commerce et les investissements des États-Unis avec l'Afrique

USABF - Construire un avenir durable : Partenariats pour financer les infrastructures africaines et la transition énergétique

Description : Les pays africains développent des stratégies pour concilier la nécessité d'étendre l'accès à l'électricité pour 600 millions de citoyens - la moitié de la population de l'Afrique subsaharienne - dans l'immédiat avec la priorité de construire un système énergétique durable basé sur une énergie propre à long terme pour faire face aux impacts croissants du changement climatique. Ces stratégies prévoient de financer à la fois la transition à long terme vers l'abandon des combustibles fossiles, qui représentent 46 % du bouquet énergétique actuel du continent, et l'élargissement de l'accès à l'électricité, tout en soutenant le rôle croissant que l'Afrique est appelée à jouer dans la sécurité énergétique internationale en tant que source des combustibles d'aujourd'hui et de demain, y compris les minéraux nécessaires à une économie plus verte. Face à l'imbrication des crises de la pandémie COVID-19 et de la pénurie mondiale d'énergie causée par la guerre de la Russie contre l'Ukraine, qui ont érodé deux décennies d'avancées positives, il est urgent de trouver des solutions innovantes pilotées par le secteur privé. Cette session s'appuiera sur les résultats de la COP27 et des discussions du G20, ainsi que sur les enseignements tirés des partenariats existants entre les États-Unis et l'Afrique, tels que le partenariat sud-africain Just Energy Transition (JETP). Elle mettra en lumière les stratégies permettant de tirer parti des opportunités émergentes pour développer et adopter de nouvelles technologies et mettre en place les régimes réglementaires et d'investissement adéquats qui attireront les investissements nécessaires et permettront de mieux intégrer les marchés énergétiques africains à l'échelle transcontinentale et mondiale.

USABF - Développer l'agrobusiness : Partenariats pour renforcer la sécurité alimentaire et la chaîne de valeur



Description : En Afrique subsaharienne, le secteur agricole fournit des emplois aux deux tiers de la population de la région et représente 14 % du PIB. Le secteur a le potentiel de stimuler une croissance économique généralisée, car les femmes et les jeunes constituent la majorité des travailleurs, et l'agro-industrie devrait représenter plus de 1 000 milliards de dollars d'ici 2030. L'Afrique subsaharienne a connu le plus fort taux de croissance agricole par rapport aux autres régions, soit 4,3 % par an depuis 2000. Cependant, la pandémie de COVID-19 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont entraîné des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, des réductions de revenus pour les agriculteurs et les consommateurs, ainsi qu'une inflation des prix des denrées alimentaires dans le monde entier, avec un effet exacerbé dans les pays africains qui dépendent des importations de denrées alimentaires pour compléter l'approvisionnement national. Malgré les défis qui affectent le secteur agricole (tels que l'accès au financement, la volatilité des prix des intrants, la disponibilité des stocks et la connectivité des marchés), les gouvernements et les entreprises africains s'adaptent aux chocs macroéconomiques et emploient des solutions pour continuer à développer le secteur en tant que base de la croissance économique et source d'une plus grande sécurité alimentaire. Cette session soulignera comment les partenariats entre les secteurs public et privé peuvent libérer le potentiel de l'agrobusiness en Afrique avec une productivité accrue, des chaînes de valeur renforcées et une meilleure intégration dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

USABF - Faire progresser la connectivité numérique : Partenariats pour permettre une croissance inclusive grâce à la technologie

Description : Malgré les défis du COVID-19, l'Afrique a la population d'utilisateurs d'Internet qui croît le plus rapidement dans le monde et est un pionnier des innovations dynamiques en matière de TIC. La démographie favorable des jeunes, l'urbanisation rapide et l'augmentation des dépenses de consommation favorisent l'adoption de la téléphonie mobile, même si les pays ont besoin d'un investissement estimé à 10 milliards de dollars par an pour étendre l'accès aux réseaux et les connexions aux dorsales mondiales. L'écosystème numérique africain présente une opportunité unique et urgente d'accélérer la croissance africaine tout en développant les opportunités pour les entreprises américaines et l'application de l'expertise américaine. L'accélération de l'expansion de la connectivité numérique, de l'accès, des partenariats et de l'innovation peut catalyser la croissance économique et aider le continent à surmonter une myriade de défis, tout en offrant aux gouvernements la possibilité d'améliorer l'inclusion, la transparence, la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance en tirant parti des services administratifs en ligne. Cette session discutera des possibilités et des défis pour les États-Unis et l'Afrique de mieux collaborer pour renforcer l'économie numérique dynamique de l'Afrique, étendre l'infrastructure Internet et promouvoir une connectivité inclusive, sécurisée et durable. Cette session discutera également de la façon d'améliorer les compétences et l'alphabétisation numériques, d'inclure les MPME et de favoriser un environnement favorable qui maximise le potentiel de la stratégie de transformation numérique de l'Union africaine pour créer un marché numérique inclusif et sécurisé en Afrique d'ici 2030 avec le commerce numérique, l'identité numérique et l'économie numérique.