Saïed attendu à Washington ce 12 décembre pour le Sommet des dirigeants États-Unis-Afrique

Le président Kaïs Saïed est invité par son homologue Joe Biden qui accueillera des dirigeants du continent africain à Washington DC, du 13 au 15 décembre 2022, pour le Sommet des dirigeants États-Unis-Afrique. Sur les 49 chefs d'Etat invités, 45 ont déjà confirmé leur participation.Le sommet devrait réunir les gouvernements africains, la société civile, les communautés de la diaspora à travers les États-Unis et le secteur privé dans la poursuite d’une vision commune de l’avenir des relations entre les États-Unis et l’Afrique. Il se déroulera principalement au Walter E. Washington Convention Center à Washington DC, et d’autres événements officiels du Sommet auront lieu dans plusieurs autres lieux de la capitale américaine.

Le Forum des affaires États-Unis-Afrique (Usabf), un pilier essentiel du sommet, aura lieu le deuxième jour. Il réunira des dirigeants d’entreprises et de gouvernements afin de faire progresser les partenariats mutuellement bénéfiques pour créer des emplois et stimuler une croissance inclusive et durable des deux côtés de l’Atlantique. Il est organisé par le ministère américain du Commerce, la Chambre de commerce américaine et le Corporate Council on Africa, en partenariat avec l’initiative Prosper Africa.

C'est ainsi que le Forum des jeunes leaders se tiendra au Smithsonian Museum of African American History and Culture. Simultanément, et celui de la société civile se tiendra à l'Institut américain pour la paix. Et au Washington Convention Center, le lieu principal du sommet, en plus de la réunion des jeunes leaders, il y aura un forum sur la paix, la sécurité et la gouvernance. La journée du 14 décembre sera consacré au Forum des affaires États-Unis-Afrique - avec des chefs d'entreprise et de gouvernement, des PDG et le Conseil consultatif du président sur la pratique des affaires en Afrique - qui abordera nos priorités politiques communes et catalysera et augmentera le commerce et les investissements bilatéraux. La journée du 15 sera consacrée aux dirigeants et s'ouvrira par une discussion entre dirigeants sur les sept aspirations de l'Afrique que nous voulons, telles que décrites dans les documents de l'Agenda 2063 de l'UA. La dernière session du sommet sera consacrée à la sécurité alimentaire et aux systèmes alimentaires.

Les Etats-Unis d’Amérique entendent démontrer à travers ce sommet leur engagement durable envers le continent et souligner l’importance des relations et d’une coopération accrue sur les priorités mondiales communes. « L’Afrique façonnera l’avenir, non seulement l’avenir du peuple africain, mais aussi celui du monde. L’Afrique fera la différence en s’attaquant aux défis les plus urgents et en saisissant les opportunités auxquelles nous sommes tous confrontés », souligne Washington.

Dana Banks, conseillère principale pour le sommet à la Maison Blanche, en a révélé les contours dans une interview accordée à Reed Kramer d'AllAfrica

À deux semaines du sommet, quel type de participation anticipez-vous ?

Nous approchons des 45 RSVP pour les chefs d'État ou les chefs de délégation, car certains chefs d'État n'ont pas pu être présents en personne. Le président se réjouit de cette occasion d'avoir des discussions approfondies sur des questions d'importance régionale et mondiale avec ses homologues africains.

Les invitations ont été envoyées à 49 États membres de l'Union africaine.

Quels étaient les critères d'exclusion de six d'entre eux ?

Nous voulions être aussi inclusifs que possible, ne pas définir la région pour la région mais prendre l'initiative de l'Union africaine. Ne sont pas invités ceux qui ont été suspendus de l'UA : le Burkina Faso, la Guinée, le Soudan et le Mali. Un élément supplémentaire a été d'inviter uniquement les pays avec lesquels nous avons des relations diplomatiques complètes - actuellement, nous n'échangeons pas d'ambassadeurs avec l'Érythrée. Et les pays que nous reconnaissons - les États-Unis n'ont pas reconnu le Sahara occidental, donc ils n'ont pas reçu d'invitation. Nous avons adressé une invitation au Zimbabwe au niveau des ministres des affaires étrangères, étant donné les sanctions américaines contre d'autres membres du gouvernement.

Au moment où vous décidez de l'ordre du jour, quelle est la contribution de l'Afrique ?

Les consultations ont commencé il y a quelques mois. Avant même que les dates ne soient officiellement annoncées, nous nous sommes engagés sur le terrain par l'intermédiaire de nos ambassadeurs et de leurs homologues des pays hôtes, ainsi qu'avec le corps diplomatique africain ici présent - le doyen du corps diplomatique [Serge Mombouli de la République du Congo] et l'ambassadrice de l'UA aux États-Unis [Hilda Suka-Mafudze], ainsi que notre ambassadrice auprès de l'UA [Jessica Lapenn]. Et directement avec l'équipe du président [sénégalais] [Macky] Sall également, puisqu'il est actuellement président de l'UA.

L'un des objectifs du sommet figurant sur la liste de l'administration est d'"amplifier les liens avec la diaspora". Comment cela est-il structuré ?

Cela fait suite à la stratégie des États-Unis à l'égard de l'Afrique subsaharienne, publiée en août. Nous avons été très attentifs à l'intégration de cet élément dans le sommet. La jeunesse africaine est le moteur de l'esprit d'entreprise et de l'innovation, et notre diaspora africaine aux États-Unis est une source de force. L'Union africaine a identifié la diaspora africaine comme la sixième région de l'UA, et nous voulons l'intégrer de manière significative au sommet. Le Forum des jeunes leaders d'Afrique et de la diaspora, qui se tiendra le premier jour, réunira ces deux éléments pour mettre l'accent sur l'enseignement supérieur et le développement de la main-d'œuvre, en particulier dans les industries créatives et innovantes, ainsi que sur l'équité environnementale, afin d'établir des partenariats pour créer un avenir plus durable.

Comment tenez-vous compte du fait que la stratégie récemment publiée couvre la politique à l'égard de l'Afrique subsaharienne alors que les participants au sommet comprennent des pays d'Afrique du Nord ?

Ce sommet s'adresse à l'ensemble du continent. Il existe manifestement des liens et des priorités communes qui dépassent les frontières géographiques. Au sein du gouvernement américain, nous avons nos alignements internes [avec les pays subsahariens affectés au Bureau Afrique du Département d'État, tandis que le Bureau Proche-Orient comprend l'Algérie, l'Égypte, la Libye, le Maroc et la Tunisie]. Mais le sommet rassemble tous nos partenaires africains pour parler des défis régionaux et mondiaux et exploiter de nouvelles opportunités dans nos relations.

Outre le Forum des jeunes leaders d'Afrique et de la diaspora, quels autres événements sont prévus le 13 décembre ?

Il y a vraiment beaucoup de choses à faire le premier jour ! Nous avons dû le répartir en trois lieux pour répondre aux différentes discussions. Le Forum des jeunes leaders se tiendra au Smithsonian Museum of African American History and Culture. Simultanément, il y aura un forum de la société civile qui se tiendra à l'Institut américain pour la paix. Et au Washington Convention Center, le lieu principal du sommet, en plus de la réunion des jeunes leaders, il y aura un forum sur la paix, la sécurité et la gouvernance, où nous aurons des représentants de nos armes de développement, de défense et de diplomatie pour parler des liens inextricables entre les institutions démocratiques et la gouvernance et la paix et la prospérité à long terme.

Il y aura également une réunion ministérielle sur la loi sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique [convoquée par la représentante américaine au commerce, Katherine Tai] et une réunion ministérielle sur la santé, qui examinera comment nous pouvons nous associer à l'UA et aux pays africains pour mettre en place des systèmes de santé plus résilients et équitables afin de relever les défis actuels et futurs en matière de santé.

Il y aura une session avec les ministres des affaires étrangères sur le soutien à la conservation, l'adaptation au climat et une transition énergétique juste. Enfin, un forum américano-africain sur l'espace civil et commercial sera organisé pour discuter des objectifs communs en matière de crise climatique, de promotion d'un comportement responsable et de renforcement de la coopération dans le domaine des activités spatiales scientifiques et commerciales.

Le jour suivant, le 14, sera consacré au Forum des affaires États-Unis-Afrique - avec des chefs d'entreprise et de gouvernement, des PDG et le Conseil consultatif du président sur la pratique des affaires en Afrique - qui abordera nos priorités politiques communes et catalysera et augmentera le commerce et les investissements bilatéraux

La journée du 15 sera consacrée aux dirigeants et s'ouvrira par une discussion entre dirigeants sur les sept aspirations de l'Afrique que nous voulons, telles que décrites dans les documents de l'Agenda 2063 de l'UA. Le président Biden entendra les réflexions des dirigeants sur la signification du document, sur la manière dont ils le traduisent pour leurs pays et sur la manière dont nous pouvons nous associer sur des priorités communes. Un déjeuner de travail sera consacré à la manière dont nous travaillons de manière multilatérale avec nos partenaires africains pour relever les défis mondiaux, ainsi qu'à la nécessité pour l'Afrique de faire davantage entendre sa voix dans les affaires mondiales par le biais des institutions et des forums multilatéraux.

La dernière session du sommet sera consacrée à la sécurité alimentaire et aux systèmes alimentaires. La résilience est une composante essentielle des sujets sur lesquels l'Union africaine souhaite discuter et s'associer avec nous, compte tenu de la crise actuelle, mais aussi des solutions à moyen et long terme.

Juste après la COP27, dont les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes des Africains et des autres participants, comment la crise climatique figure-t-elle à l'ordre du jour des réunions ?

J'ai mentionné qu'il y aura une session ministérielle le premier jour sur la conservation, l'adaptation au climat et une transition énergétique juste. Cette session mettra en lumière les opportunités et les défis à relever pour atteindre les objectifs 2030-2050 en matière de conservation, d'énergie propre et d'adaptation au climat. L'accent sera mis sur les forêts et la faune sauvage, sur la protection de l'eau en Afrique par la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, ainsi que sur l'adaptation au climat, notamment l'agriculture intelligente et la transition énergétique propre. Il y aura également des discussions dans le cadre du forum des entreprises. Nous avons une session sur les infrastructures et sur la façon dont le secteur privé peut s'associer à travers des véhicules comme le PGII (Partenariat pour les infrastructures et les investissements mondiaux) pour aider le continent à atteindre les objectifs d'adaptation.