Epson Europe, première société technologique à être certifiée par Bureau Veritas pour l’adéquation de sa RSE avec les objectifs de développement durable des Nations Unies

• Cette certification atteste que la société a aligné ses activités avec un large éventail d’objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies



• Epson Europe a collaboré avec Bureau Veritas pour certifier les résultats obtenus en matière de contribution à l’atteinte des ODD des Nations Unies

Epson Europe annonce être la première entreprise de son secteur à obtenir une certification internationale attestant de l’adéquation de sa RSE avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. Validée par Bureau Veritas, l’un des principaux organismes de certification au monde, cette certification atteste que la société a aligné ses activités avec un grand nombre d’ODD, répondant ainsi de manière concrète à l’appel mondial des Nations Unies pour lutter contre les problèmes les plus urgents de la planète d’ici 2030.

L’annonce d’aujourd’hui souligne l’engagement d’Epson Europe en faveur d’une activité équitable, responsable et durable. Approuvés en 2015, les objectifs de développement durable des Nations Unies sont le résultat d’une collaboration entre plus de 190 pays et 1 500 entreprises pour identifier et relever les opportunités et défis mondiaux. La finalité principale de ces objectifs est d’améliorer la santé et l’éducation, de réduire les inégalités, de stimuler la croissance économique et de lutter contre le changement climatique dans 17 domaines clairement définis.

Les entreprises, partenaires essentiels à la réalisation des 17 ODD

Le Secrétaire général des Nations Unies de l’époque, M. Ban Ki-moon, avait déclaré : « Les entreprises sont des partenaires essentiels (…) et nous demandons aux entreprises du monde entier d’évaluer leur impact, de définir des objectifs ambitieux et de communiquer de manière transparente sur les résultats ».

M. YoshiroNagafusa, Président d’Epson Europe B.V, commente : « Epson a répondu à la demande des Nations Unies pour une conduite des affaires plus responsable, par la mise en œuvre technologies efficaces, compactes et de précision pour créer un monde pacifiste et prospère. En collaborant avec Bureau Veritas, nos plans à court, moyen et long terme sont parfaitement harmonisés pour donner vie à cette vision. Les ODD des Nations Unies sont désormais la boussole d’Epson Europe, qui nous aider à progresser vers un avenir équitable, responsable et durable ».

Des normes internationales exigeantes

Epson Europe a collaboré avec Bureau Veritas pour certifier les progrès réalisés en matière d’alignement sur les ODD des Nations Unies. En tant que leader sur le marché de l’audit et de la certification externes, Bureau Veritas audite les entreprises et autres organisations selon des normes internationales exigeantes. Bureau Veritas a supervisé les efforts d’Epson pour garantir la mise en place de systèmes et de processus rigoureux qui évaluent soigneusement et de manière exhaustive les actions de la société en matière de respect des ODD des Nations Unies.

M. Pedro González, Directeur technique de la certification chez Bureau Veritas, déclare : « Epson Europe comprend que l’engagement en faveur des ODD des Nations Unies est trop important pour être laissé au hasard. L’entreprise a choisi de les placer au cœur de ses stratégies commerciales. Nous appliquons et auditons la mise en œuvre d’une norme stricte, et Epson a procédé aux changements nécessaires pour devenir la première entreprise technologique à obtenir une certification internationale pour un système de gestion RSE en adéquation avec les objectifs de développement durable. Cela s’applique à toutes les opérations relatives aux ventes, au marketing, à la distribution et l’après-vente des produits et services Epson. Le travail d’Epson dans ce domaine témoigne de notre engagement commun en vue de façonner un monde meilleur ».

Transparence, responsabilité et action

Pour obtenir la certification de Bureau Veritas, Epson a mis en place de nouveaux systèmes et processus, notamment la création d’une nouvelle politique alignée sur les ODD des Nations Unies. Celle-ci rassemble les pratiques commerciales et les actions individuelles des collaborateurs, pour:

• Favoriser une amélioration continue des performances en matière de développement durable ;

• Contrôler les risques liés au développement durable ;

• Apporter la preuve de ces engagements et actions auprès de nos parties prenantes externes, afin d’encourager et d’étendre l’engagement envers les principes des ODD des Nations Unies.

Cette politique fait partie de l’Epson UN SDG Management System (SMS, Système de gestion des ODD des Nations Unies d’Epson), un cadre élargi qui garantit leur adoption à l’échelle de l’entreprise. Le SMS :

• Harmonise les objectifs, la mission et l’orientation stratégique ;

• Définit les objectifs globaux de l’entreprise ;

• Offre une orientation pour les objectifs et les actions au niveau local ;

• Documente les efforts continus visant à satisfaire aux exigences du système de gestion RSE aligné sur les ODD des Nations Unies.

Epson Europe s’engage à suivre une démarche de certification continue avec Bureau Veritas, via des audits annuels.

M. Henning Ohlsson, Directeur du développement durable chez Epson Europe, souligne : « La certification d’un système de gestion aligné sur les ODD des Nations Unies apporte de nouveaux niveaux de transparence et de responsabilité. Elle nous aide à mieux comprendre notre impact sur des marqueurs clairement définis tels que l’éducation, la croissance économique, le travail décent, la consommation et la production responsables, ainsi que la lutte contre le changement climatique. Nous sommes également conscients qu’Epson Europe n’évolue pas dans une bulle et nous espérons que notre travail dans ce domaine pourra guider d’autres entreprises technologiques, tandis que nous œuvrons tous à l’avènement d’un monde plus équitable, plus responsable et durable ».

M. Bertrand Martin, Directeur général de Bureau Veritas Espagne et Portugal, conclut : « Le rôle des entreprises est fondamental pour que le développement durable devienne réalité. En tant que tierce partie indépendante, nous les aidons à l’intégrer à leur stratégie et à en vérifier la conformité. Epson Europe est un exemple de ce comportement et de cet engagement que la société exige ».

Notes aux rédacteurs

Chez Epson, nous sommes conscients que la terre et ses ressources sont précieuses et limitées, et que le changement climatique exige une action immédiate et concertée. Nous sommes convaincus que les entreprises ont un rôle majeur à jouer dans le cadre de réponses mondiales coordonnées.

• Epson s’est engagé à consacrer 770 millions d’euros à la décarbonisation, à mise en place d’une économie circualire et au développement de technologies à moindre impact environnemental d’ici 2030 ;

• Les solutions innovantes Epson aident nos clients à parvenir à des opérations circulaires, durables et neutres en carbone, telles les technologies d’impression peu énergivores Zéro Chaleur, et le PaperLab, qui transforme les déchets papier en nouveau papier via un processus quasiment sans eau ;

• Epson a obtenu les notes les plus élevées en matière de sécurité de l’eau et de préservation du climat dans la prestigieuse liste A du CDP ;

• Epson a obtenu en 2022 le statut EcoVadis Platinum pour la troisième année consécutive.

• Epson est l’un des signataires du Pacte mondial des Nations Unies, collaborant pour atteindre ses 17 objectifs de développement durable ;

• Epson est un membre actif de la Responsible Business Alliance (Alliance des entreprises responsables, RBA).

En empruntant cette voie, Epson souhaite inspirer et donner les moyens aux gouvernements, entreprises et citoyens d’opérer le changement transformationnel requis pour lutter contre l’urgence climatique.