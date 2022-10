Hédi Ben Sadok Magdiche: Hommage à un Homme multidimensionnel et profondément humain…

Par Prof. Dr. Bassem Karray - La reconnaissance est un devoir qu’il faut rendre aux bâtisseurs et bâtisseuses de cette nation à tous les niveaux, surtout à ceux et celles qui ont beaucoup donné sans bruit, grandi par leurs propres moyens et ont généreusement partagé leurs acquis sans modération avant de partir en silence. Notre devoir est non seulement de les rendre hommage d’une manière occasionnelle, mais d’inculquer leurs valeurs et d’en tirer leçons afin qu’ils/elles soient récompenser là où ils/elles sont. La reconnaissance purifie les âmes, illumine les esprits, motive les intentions et stimule les initiatives.

Hédi Ben Sadok Megdiche, une Homme d’un autre temps qui est parti du local, pour agir dans plusieurs domaines de la vie tant sur le plan national qu’international en passant par le régional. Il nous a quitté à peine une année, le 21 octobre 2021. Silencieux dans ses rapports humains, incarnant de ce fait le prénom qu’il portait; audacieux et ferme dans ses décisions, mais se concertait avec ses confidents avant de trancher; conservateur de pensée mais particulièrement éclairé; attaché aux traditions mais ouvert aux nouvelles tendances; laborieux mais aussi bon-vivant, élégant, modeste, généreux et surtout profondément humain… Bref, il exprime une bonté luxuriante qui se mêle avec un humour exubérant.

Un grand Homme de l’ancienne génération qui aime avec une âme pure ses proches, ses amis, sa localité (Sakkiet Eddaier), sa région (Sfax) et son pays (la Tunisie), sans attendre un retour ni un remerciement. Maintenant, il est passé à un monde meilleur, il est de notre devoir de lui rendre hommage et reconnaissance. Un Homme épaulé par une grande Dame, son épouse Wassila Marouane, qui s’est décédée à peine quelques jours après son départ (le 15 novembre 2021). Elle lui offrait les conditions meilleures pour qu’il devienne ce qu’il était.

Si Hédi est une leçon de vie qu’on doit méditer pour en suivre les pas. La vie pour lui était un combat sur plusieurs fronts, sa devise était le travail, ses vertus sont l’honnêteté et la sincérité. Trop engagé et méticuleux, soucieux de la perfection et du travail bien fait. Ceux qui l’ont connu attestent de sa rigueur et sévérité dans la réalisation de ses objectifs. Il espérait que la culture du travail règne et ne supportait pas de voir la paresse qu’il critiquait ouvertement et farouchement.

Toutes ces qualités et bien d’autres font de lui un Homme agréable à côtoyer, un livre ouvert d’expériences acquises à partir de zéro. L’anticipation et la prise du risque sont les premières leçons qu’on tire, il ne faut jamais attendre l’évènement, il faut cependant créer les conditions de sa survenance. Diversifier vos expériences, apprendre de vos demi-succès, aller toujours vers l’avant, valoriser vos petites réalisations, respecter l’autre dans toutes ses différences… Ce sont ses précieux conseils.

Né le 7 août 1934, il assista à jeune âge l’ère de l’indépendance et s’engagea au processus d’édification de l’Etat en travaillant dans différents secteurs pour acquérir des compétences diverses dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture et du commerce. Ses débuts étaient avec son amour premier et propre l’agriculture; dans les champs d’oliviers, où il apprendra la patience et la persévérance; ensuite il s’embarqua dans le secteur de bâtiment et plus précisément dans le commerce de produits sanitaires, à travers duquel il acquerra le sens de défis, avant de diversifier ses activités dans le secteur industriel et la promotion immobilière. Il encouragea les jeunes à monter leurs projets parce que, selon lui, celui qui vous partage le métier ou la profession n’est pas votre ennemi, mais votre partenaire de demain.

En tant qu’Homme d’affaires et industriel, il a investi dans le secteur du Marbre en créant une grande usine. Son attachement au secteur du Bâtiment, lui a conduit à participer à la mise en place d’une très grande entreprise à Aghareb (une délégation sise au sud-Ouest de Sfax à 30km). Il voyait dans l’investissement notamment régional non seulement une opération économique, mais une activité fondamentalement humaine et une véritable locomotive du développement régional. A traves cette entreprise qu’il a dirigée durant vingt ans, il a devancé l’histoire en travaillant sur le concept d’une entreprise conciliée avec son environnement social et local; une entreprise socialement responsable du développement régional. Il était un industriel-humain faisant prévaloir les droits humains sur le gain en capital qui, selon lui, augmentera autant que l’entreprise est conciliée avec son environnement local.

Si Hédi, était Président et membre de la chambre régionale des promoteurs immobiliers de Sfax, membre de l’Utica et Président Directeur Général de l’une des plus prestigieuses et anciennes sociétés de promotion immobilière de Sfax. Il diversifiait ses partenariats au-delà des frontières en tissant des relations d’affaires avec des pays africains, notamment le Mali. Ses multiples voyages aux quatre coins du monde lui procuraient plus d’ouverture et de know-how.

Dans le domaine politique, il s’est intéressé à la politique de proximité en s’engageant dès son jeune âge dans une carrière politique à l’échelle locale; cet envi à la politique, qui est, selon lui, le devoir de servir, s’est manifesté dans son implication à la gestion des affaires locales de sa localité Sakkiet Eddaier puisqu’il était - Membre fondateur de son premier conseil municipal et ensuite son président. Le local est le premier berceau de tout bon homme politique, à tout bon entendeur…

En tant qu’activiste de la société civile, il était l’un des fondateurs et membre très actif de l’association de la préservation du Coran et des bonnes mœurs et membre fondateur de l’association sportive de sa commune (Ettakadom), ensuite son président. Il soutenait plusieurs associations scientifiques dans leurs activités puisqu’il a une grande estime et admiration aux Hommes de la science et de la recherche, il voyait en eux la boussole de la société.

L’Homme était un grand passionné de l’agriculture, sa patient et son amour à la terre l’héritait de ses parents et à œuvrer à la transmettre à son entourage. Pour lui le pays doit chercher son émancipation dans l’investissement agricole.

Hédi Ben Sadok Maghdiche nous livre et nous lègue un beau livre orné d’expériences et parfumé de beaux souvenirs; notre devoir est d’hisser au plus haut niveaux les valeurs chères à son cœur : le Travail, la Discipline, la Générosité et l’Humanité.

Prof. Dr. Bassem Karray

Professeur en droit public

Gendre de Hédi Maghdiche