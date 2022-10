Elyes Asmi (INS) - Indice des prix à la consommation: Comment est-il mesuré ?

Principal indicateur de l’évolution des prix, l’indice des prix à la consommation (IPC) est un outil précieux pour déterminer le coût d’un panier de course fictif. Il porte sur un large éventail de produits et services consommés par les Tunisiens en quantité significative, durant la période observée. Etabli par l’Institut national de la statistique (INS), il suit chaque mois la variation des prix et de l’inflation. Comment est-il conçu? Quels sont les produits et services observés ? Qui assure le relevé des prix et leur traitement ?

Les réponses recueillies auprès de l’INS sont instructives.

L'IPC repose sur trois composantes, explique à Leaders Elyes Asmi, directeur central Statistiques de la conjoncture et des études économiques: le panier, les pondérations et les points de vente ainsi que la couverture géographique.

Le panier est conçu à partir des données issues de l’enquête consommation menée par l’INS auprès de 22 000 ménages sur toute une année et consignant les dépenses courantes pendant les quatre saisons, ainsi que les grandes dépenses lors des aïds, fêtes et autres évènements. Les résultats jusque-là publiés portent sur l’enquête de 2015. Le traitement des données de l’enquête portant sur les années 2020-2021 (ensemble à cause du Covid) a été finalisé et les résultats sont sur le point d’être publiés.

Le relevé des prix est effectué par une quarantaine d’enquêteurs couvrant l’ensemble du territoire tunisien et les différents circuits de distribution, de l’épicerie à l’hypermarché jusqu’aux souks hebdomadaires, pour observer le milieu rural. Au début du mois, chaque enquêteur reçoit de son superviseur son planning de tournée, semaine, après semaine. Muni d’une tablette électronique, reliée par internet mobile à la base de données centrale, il se déplace de point de vente en point de vente et procède au relevé des prix. Les données seront transmises en temps réel. Le superviseur en assurera le suivi et en cas d’anomalie détectée, il ne manquera pas de la signaler à l’enquêteur pour lui demander de vérifier le prix mentionné. Si le panier est révisé toutes les cinq années, les variétés au sein de la gamme d’un produit, et les points de vente observés, peuvent changer en cours d’année.

Quant à la pondération, elle porte sur l’importance des dépenses de groupes de produits par rapport à l’importance des dépenses de consommation. Cette pondération est revue sur la base des résultats de l’enquête consommation.

L’évolution de l’inflation a connu des changements de paliers depuis les années 2011. C’est ainsi que la Tunisie est passée de près de 3,2% en 2011 à 5,3% en 2015 et 7,3% en 2018, avant d’atteindre, fin août dernier, 8,6%, le taux le plus élevé depuis 1984 (8,9%).

D’où vient cette inflation?

«Tous les postes y ont contribué, explique Elyes Asmi. On relève particulièrement l’accélération du rythme d’augmentation des prix des produits alimentaires qui comptent pour une pondération de 27% dans les prix. A eux seuls, ils passent de 11% à 12%. Au niveau des produits, on relève que les œufs, volailles et huiles alimentaires ont enregistré une variation de plus de 20 à 25%.»

Quelles sont les tendances? Comment évoluera l’inflation?

«L’INS ne livre pas de projections, précise Elyes Asmi. Mais, on sait que lorsqu’elle s’installe, l’inflation risque de devenir structurelle. Quant aux tendances, tout dépendra des correctifs qui seraient introduits et de l’évolution du prix des hydrocarbures. Toute augmentation se répercutera sur le transport et engendrera des effets dynamiques sur d’autres secteurs et, partant, d’autres groupes de produits.»