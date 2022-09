Ahmed Mansour, ancien président du Conseil de l’Ordre des experts comptables, est décédé

L’Ordre des experts comptables de Tunisie perd avec la disparition de son ancien président, Ahmed Mansour, l’une de ses illustres figures. Par deux fois, il avait en effet été élu à sa présidence. Enseignant universitaire à l’IHEC, conseiller auprès du ministre des Transports, membre du Conseil économique et social, il avait joué un rôle actif dans le développement et la promotion de la profession.

Longtemps associé responsable et Directeur Général de Deloitte Tunisie, membre de Deloitte, Ahmed Mansour avait fait partie des jeunes experts comptables qui ont commencé à briller à partir des années 1980. C’est ainsi qu’il a réalisé depuis 1985 plusieurs missions en Tunisie, en Algérie, au Maroc et en Mauritanie au profit d’entreprises opérant dans différents secteurs et ce, dans les domaines de l’audit des comptes, l’évaluation de l’efficacité et de l’efficience économique, l’organisation, la restructuration administrative, la privatisation, la fiscalité, l’assistance juridique, l’arbitrage, fusion, Due Diligence, l’étude de rentabilité économique des projets et assistance à leur création, la mise à niveau, l’élaboration de stratégies et la conception de systèmes de comptabilité générale, de comptabilité analytique et de systèmes informatiques.

Ahmed Mansour a élaboré plusieurs études générales d’ordre juridique, fiscal et économique au profit de différents secteurs de l’économie nationale tels que le secteur bancaire et financier, le secteur du tourisme, le secteur de l’industrie électrique et électronique, le secteur de l’emballage et de conditionnement, le secteur de l’industrie alimentaire, le secteur du textile, le secteur du transport et des ports aériens et maritimes, le secteur de l’exportation et de l’investissement étranger.

Il est également l’auteur de nombreuses études se rapportant à la rentabilité économique du secteur du ciment, la fusion d’entreprises opérant dans le secteur bancaire, l’impact des politiques fiscales sur la promotion des investissements et la restructuration du secteur de la promotion de l’industrie.

Ahmed Mansour a également animé et mis en place des cercles de qualité. Il a mis en place la gestion de la programmation par objectifs au profit de plusieurs entreprises économiques tunisiennes et internationales et a organisé des sessions de formation au profit du personnel de ces entreprises pour traiter des thèmes de grande importance tels que la maîtrise du planning de réalisation des travaux et la méthodologie de prise de décisions et leur communication.

Ahmed Mansour a été chargé de dispenser des cours à l’université Tunisienne de 1979 à 1987 et ce à l’Institut Supérieur des Etudes Commerciales de Carthage où il a présidé le Département des sciences comptables et a enseigné durant toute cette période aux étudiants du 3ème cycle de l’enseignement supérieur, les normes internationales, l’audit des comptes et de la gestion, l’évaluation des entreprises, l’élaboration des stratégies et des politiques générales. De plus, Ahmed Mansour a été chargé d’assurer des cours au profit des étudiants de 3ème cycle de l’Enseignement Supérieur à l’Ecole Nationale d’Administration, à l’Institut Supérieur de Gestion et à l’Institut Supérieur de la Comptabilité et d’Administration des Entreprises.

Ahmed Mansour a été chargé en 1987 par le ministre des Finances des fonctions de secrétariat Général de l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie puis il a été élu en 1997 président de son conseil et de présider la Commission Economique du Conseil Economique et Social et ce de 1997 à 1999.

Ahmed Mansour a participé à plusieurs congrès scientifiques aussi bien sur le plan national qu’international. Il a donné plusieurs conférences et a présidé en 1998 le congrès Scientifique de l’Union des Experts Comptables Arabes.

En 2001, Ahmed Mansour a été élu Président Honorifique de l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie. Ahmed Mansour est actuellement Président de la Fondation Tunisienne pour la Vérification et la Gouvernance.

Ahmed Mansour a été l’auteur de plusieurs ouvrages et publications. Il est membre du comité de rédaction de plusieurs périodiques scientifiques et économiques et a été chargé en 2001 par le comité international des Normes Comptables de présenter un rapport sur le Système Comptable en Tunisie.