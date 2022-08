Décès de Mounir Hachicha, un pionnier de la réassurance tunisienne, arabe et africaine

La famille de la réassurance tunisienne, arabe et africaine vient de perdre l’une de ses figures de proue, avec le décès dimanche après-midi de Mounir Hachicha. Après des études en expertise comptable à Toulouse, il avait rejoint, en 1977, la direction générale des Assurances au ministère des Finances où il fera ses premières armes aux côtés de Taoufik Driss, Hamed Guermazi, Abderrahmane Fatmi et autres illustres grands commis de l’Etat, spécialisés.

Chargé en 1981de créer la société tunisienne de réassurance, Tunis Ré, Taoufik Driss s’adjoindra Mounir Hachicha pour monter la compagnie, avec Mohamed Khaled et une équipe très réduite. Rapidement, Tunis Ré s’imposera sur le marché tunisien, puis régional et international et deviendra un acteur significatif de la réassurance. Forte de ce succès et devant s’implanter en Afrique de l’Ouest et centrale, Tunis Ré chargera Mounir Hachicha d’ouvrir un bureau de liaison à Abidjan. Grâce à son carnet d’adresses, sa compétence et son dévouement, il s’accomplira de la tâche, tissant un vaste réseau relationnel un peu partout en Afrique subsaharienne.

Au cours de ses études universitaires en France, Mounir Hachicha se distinguera par son action militante au sein de l’UGET et sera élu membre de la commission administrative. A l’écoute de ses camarades, sensible à leurs requêtes et revendications, il avait toujours prêté secours et porté assistance. Il poursuivra sur le même élan, toute sa vie durant.



Allah Yerhamou.