Nouveau programme ELLEvate : Une grande opportunité aux femmes entrepreneures de faire aboutir leurs projets

Permettre aux femmes tunisiennes de faire connaître leurs projets, de partager leurs expériences de rencontrer des partenaires potentiels et d’interagir avec les médias et la communauté d’affaires : tel est l’objectif du nouveau programme ELLEvate. Il s’inscrit dans le cadre du Programme de Transformation Digitale, à travers le soutien de l’Initiative spéciale Formation & Emploi «Invest for Jobs» mandatée par le Ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Sa mise en œuvre est assurée par la GIZ, en étroite collaboration avec l’association Open Minds Project, TunisianStartups, Startup Tunisia, par Smart Capital, Graines d'entrepreneurs Tunisie et Girls in Tech Tunisie.

Le lancement du projet a été assurée lors d’un séminaire intitulé "ELLEvate - Women Leaders in Tech", marqué par une forte participation. Premier constat, 2/3 des diplômés de l’enseignement supérieur sont des femmes. Dans ce contexte, M.Henrik Wichmann, Directeur de la Programme Transformation Digitale de la Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH en Tunisie a mentionné dans son allocution d’ouverture que : « notre but est de permettre à cet énorme potentiel féminin de disposer de moyens et de ressources pour se développer et réussir ».

Il a révélé également que ELLEvate a regroupé plus de 200 participants nationaux et internationaux. Parmi eux, des experts du domaine de la TECH, des femmes leaders de startups qui repensent l’industrie tech en Tunisie. « Il s’agit de créer un espace de connexions et de partage d’expériences entre CEO’s, fondateurs, investisseurs, médias, membres du gouvernement et talents tunisiens résidents à l’étranger, a-t-il souligné. »

ELLEvate offre l’opportunité aux femmes entrepreneures de présenter leurs idées, rencontrer de potentiels partenaires business et de bénéficier de conseils de personnes expérimentées. Les acteurs de l’écosystème TECH et entrepreneurs présents ont pu assister à des interventions d’experts, participer à des workshops et networker. Ils ont également découvert le lancement de quatre programmes dédiés à l’appui de femmes entrepreneures et femmes leaders dans la TECH : Co Workup 3.0 : un programme dédié aux structures d’appui aux startups dans les régions en Tunisie. Cette édition est dédiée à la mise en place de programmes pour les femmes entrepreneures.

Les Females Founders : en étroite collaboration avec l'association She Starts Africa pour développer une plateforme pour femmes entrepreneures. Et Womentoring Program : programme de mentorat dédié aux femmes entrepreneurs en collaboration avec l'association Open Minds project.

M.Henrik Wichmann, vient d’ajouter qu’à propos de l‘Initiative spéciale Formation et emploi ; le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) a rassemblé sous la marque Invest for Jobs une série d’offres pour soutenir des entreprises allemandes, européennes et africaines dans leur engagement en faveur de l’emploi en Afrique. L’initiative spéciale formation et emploi propose un conseil complet, des contacts et un soutien financier pour éliminer les obstacles aux investissements. Son objectif en termes de politique de développement consiste à créer, en coopération avec les entreprises, des emplois et formations de qualité dans ses huit pays partenaires actuels, à préserver l’emploi durant la pandémie de Covid-19 ainsi qu’à améliorer les conditions de travail sur place.

Product development workshop

En partageant son expérience professionnelle en citant des exemples concrets de l’industrie, et en se basant sur la théorie, les intervenants auront l'opportunité de partir à la fin de ce workshop avec des pratiques qui pourraient les aider à améliorer et optimiser leurs stratégies de product management, product ownership et de release delivery.

Aymen Sakka est le fondateur et CEO de Limonade Technologies, une start-up en fintech qui développe des systèmes de finance modulaire et des systèmes de paiements en temps réel. Il est doté d'une expérience riche en recherche et développement scientifique et technologique, où il a occupé plusieurs postes comme celui de conseiller en recherche et développement scientifique et technologique pour le compte du ministre des Finances au gouvernement fédéral Canadien. Il a développé aussi au cours de son parcours professionnel des logiciels complexes aux États-Unis et au Canada pour des entreprises du Fortune 100 telles que JP Morgan Chase Bank, Canon America et UPS assurance. Ces produits présentent des solutions de lutte contre la fraude financière, des solutions digitales de gestion des assurances spécialisées et un système de gestion de la distribution complexe.

Sakka a souligné que le workshop destiné aux startups et aux entreprises technologiques innovantes est une initiation à la livraison efficiente des produits technologiques. Il sert comme introduction aux valeurs, principes et aux meilleures pratiques de la méthodologie Agile/Scrum.

Le but de ma startup en fintech, Limonade Technologies est de développer des solutions technologiques de finance modulaire et des systèmes de paiements en temps réel. La startup a développé un savoir-faire dans des technologies à grande valeur ajoutée basées sur l'intelligence artificielle et la technologie de la blockchain. Elle a pour mission de rendre la finance modulaire et les paiements en temps réel accessibles aux différents acteurs économiques dans les pays émergents. La startup a pour objectif de se positionner comme un leader dans la finance modulaire en Afrique et en Moyen-Orient, avant de développer davantage vers l’Amérique latine et l’Asie du Sud-Ouest.

Sa mission est de rendre l’espoir aux jeunes entrepreneurs tunisiens et les invite à s’ouvrir davantage sur l’écosystème d’entrepreneuriat mondial. Il recommande aussi de passer à l’action pour pouvoir dépasser les peurs et de prendre des risques calculés pour s'envoler au succès.