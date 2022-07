Grâce à l’UTC, l’Université de Londres s’installe à Tunis

Une opportunité unique s’offre désormais aux jeunes bacheliers tunisiens. Il leur est désormais possible d’accéder à l’une des meilleures universités anglaises, tout en poursuivant leurs cours à partir de Tunis. Leur rêve est rendu possible grâce à la signature d’un partenariat exclusif en Afrique entre Carthage Business School à l’Université Tunis Carthage (UTC) et University of London, London School of Economics and Political Sciences (LSE).

S’étendant de la licence au mastère, ce partenariat vient renforcer le modèle pédagogique fondé sur l’interdisciplinarité proposé par l’UTC permettant ainsi aux étudiants d’avoir une vision globale du paysage économique et financier mais aussi en gestion et en commerce. En plus de la haute qualité des cours, le programme conjugue enseignement théorique, enrichi d’échanges avec les enseignants, des travaux pratiques ainsi que des stages. Cette mise en synergie entre l’enseignement proposé par le programme de la London School of Economics and Political Sciences (LSE) et un corps enseignant tunisien de très haut niveau alliant enseignements et mise en pratique garantissant ainsi l’ouverture sur le marché du travail international rendent les titres universitaires délivrés très prisés. Le campus de l’UTC, implanté dans un cadre merveilleux à La Soukra et doté d’équipements appropriés, offre aux étudiants une expérience unique, enrichissante tant sur le plan personnel qu’académique.

Les étudiants en Tunisie peuvent postuler pour le Bachelor en Data Science et Business Analytics et le Bachelor en économie et finance de l’Université de Londres à Tunis. Ces programmes proposés à l’UTC sont développés et examinés périodiquement par LSE. Les diplômes sont délivrés par University of London | LSE.

Les jeunes bacheliers les plus brillants, issus notamment des lycées pilotes, ayant une bonne moyenne au baccalauréat et un bon niveau en anglais, peuvent se présenter au concours d’admission pour les programmes de Bachelors de LSE, University of London en Tunisie.