Mohamed Harmel: Comment aurait-il été communiste aujourd’hui ?

Revisiter le parcours du premier secrétaire du Parti communiste tunisien, Mohamed Harmel (1929- 2011), et relire de nombreux extraits de ses écrits et déclarations, à la lumière particulièrement de la guerre en Ukraine, prend une dimension singulière. Comment aurait-il réagi aujourd’hui ? Quelle aurait été son attitude à l’égard de Moscou ? Et quelle position aurait-il adoptée face aux Etats-Unis d’Amérique, l’Europe et l’Otan ? Le livre qui lui est consacré en hommage, sous le titre de Mohamed Harmel, une figure de la gauche tunisienne (Editions Nirvana), ne pouvait aborder cette accélération récente de l’actualité géopolitique. Il permet cependant de découvrir de multiples facettes militantes de Mohamed Harmel et de comprendre le sens de son engagement communiste. Ses coauteurs, Habib Romdhane et Rachid Mcharek, fournissent des éclairages utiles.

Pendant près de 60 ans, il n’avait, en effet, cessé d’œuvrer, avec ses camarades de lutte, pour faire triompher des idéaux communistes, bravant prisons en Tunisie, dès 1950, puis en 1963, exil en Urss (1963-1971), interdiction du parti, et brimades jusqu’à l’autorisation du parti le 18 juillet 1981. Un nouveau parcours commencera alors pour Mohamed Harmel, marqué notamment par la création en 1993 du mouvement Ettajdid, dont il sera élu secrétaire général. Elu député à l’Assemblée nationale (1994, puis 1999), il sera le premier député de l’opposition à présider une commission parlementaire, celle de l’immunité. En 2008, il sera désigné membre de la Chambre des représentants.

La biographie, sommaire, servira de trame de fond pour évoquer la pensée de Mohamed Harmel et sa contribution à la conceptualisation de la ligne politique du Parti communiste puis du mouvement Ettajdid. L’analyse permet de mieux comprendre la lecture renouvelée du contexte social et politique en Tunisie et des grandes transformations dans le monde, en s’inspirant des théories révolutionnaires et avant-gardistes, pour sa mise en œuvre rationnelle et innovante, dans une quête continue de l’interaction du théorique avec le vécu, comme l’explique Hichem Skik dans sa préface. De nombreux témoignages ont été apportés sur le parcours et la pensée de Mohamed Harmel : Boujemaa Remili, Salah Zeghidi, Latifa Lakhdhar, Habib Kazdaghli, Baccar Gherib…

Textes fondateurs, analyses et témoignages viennent enrichir ce livre. Au-delà de l’hommage à Mohamed Harmel, il offre une contribution utile à l’étude de l’histoire politique récente en Tunisie.

Mohamed Harmel, une figure de la gauche tunisienne»

Par Habib Romdhane et Rachid Mcharek

Editions Nirvana, 2022, 260 pages, 28 DT.