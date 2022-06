Quand la Chorale du Centre des jeunes Al Walid chante ‘’La vie est belle !’’

Leur joie était immense et celle des parents, doublement ! Avec détermination et talent, enfants et jeunes du Centre Al Walid ont chanté toute leur volonté de vaincre leur handicap et exprimé leur joie de vivre. Formant une chorale harmonieuse, ils étaient ravis d’offrir récemment au Théâtre municipal de Tunis un spectacle merveilleux.



La pandémie du Covid les avait particulièrement pénalisés, avec les confinements successifs, la suspension des ateliers artistiques et des activités culturelles en art-thérapie. Elle les a également privés de donner leur spectacle annuel, un moment fort pour tous. En remontant sur la scène, les membres de la Chorale Al Walid, ils ont retrouvé toute leur énergie, à leur grand bonheur et celui de leurs parents. Thème choisis cette année : ‘’Mahla al Hayet’’ (La vie est belle !). A lui seul, il exprime tant d’attachement à la vie, tant d’espoir.



Le Centre des Jeunes d’Al Walid relève de l’Association des Parents et Amis des Handicapés de Tunisie (l’APAHT). Il ne cesse de briller par la qualité des prestations qu’il offre, grâce à l’engagement des équipes et au soutien des parents. Handicap, créativité et envie de vivre trouvent alors leur pleine expression.

Témoignage

Le jour J arrive et les jeunes du Centre se produisent au théâtre. La scène, les lumières, les décors, sont somptueux. Ces grands enfants, joviaux et élégants, sont aux anges. Ils sont là, pressés, motivés et quelque peu stressés. Ils n’ont d’yeux que pour leur maitre : C’est l’affectueux et superbe prestidigitateur Maestro Zouhair Mili, devenu spontanément self-made musicothérapeute. Attentif, patient et passionné, il s’adapte facilement au gazouillement de sa chorale exaltée et l’embarque, en parfaite communion, dans une symphonie sublime. Il faut imaginer l’euphorie de ces choristes, suivant attentivement le mouvement de la baguette du Maestro et se pavanant au rythme des chansons puisées dans le patrimoine musical tunisien, oriental et même occidental. Leurs mélodies sont ainsi mémorisées en images musicales. Ce sont de jeunes mélomanes qui « entendent en couleurs. » Le public, venu nombreux ne peut cacher son émotion. Quant aux nouveaux adeptes, ils sont ébahis écoutant les promesses de ces anges enchantés. Tout le monde s’y met. On est en délire.

C’est dire à quel point, cette musicothérapie autodidacte est efficace. Cette petite communauté est certainement le bon exemple qui ne cesse de rappeler que la musique et le chant ont un rôle important dans la vie des personnes atteintes de diverses formes de déficience. D’autant qu’à juste titre «Sur le plan socio affectif, des études révèlent que les activités musicales facilitent l'émergence de capacités relatives à la communication et rehaussent l'estime de soi. (Gourgey, 1998)» (Jonathan Bolduc/Intersections).

«Mahla al Hayet» est sans équivoque un spectacle à découvrir, redécouvrir, apprécier et surtout à encourager. Un spectacle porteur de sens et d’émotion pour ces personnes en situation de handicap, qui, à chaque fois, démontrent une capacité évolutive de s’exprimer, de plaire, de gouter à la vie et à la joie de vivre.

Leur excellente performance, comme à l’accoutumée, les a rassurés, sublimés et fait planer. La présence d’un tel public féru et généreux les a tellement animés et renforcé leurs capacités. Maintenant, ils sont en mesure de réaliser que la scène leur appartient et que leurs mélodies sont éternelles.

Il faut rappeler que cette association, créée en 1985, a pour mission d’encadrer des personnes à besoins spécifiques porteuses d'un handicap mental léger ou moyen et compte 24 centres répartis dans différentes régions du pays. Le centre Al Walid de l'Ariana prend en charge 120 personnes bénéficiant de différents types de prise en charge outre la scolarité et les ateliers artistiques.

La spécificité de ce centre est que ses enfants, assistés par les responsables et par leurs parents, ont ainsi découvert un moyen de communication inouï avec le monde extérieur. Une sorte de musicothérapie leur a permis, à travers leurs innombrables spectacles, de satisfaire un besoin grandissant de créativité et d’innovation et aussi d’améliorer leurs habilités sociales, cognitives et émotionnelles.

Il faut dire que deux ans se sont écoulés sans activité, sans créativité, sans que les enfants du centre se rencontrent et s’épanouissent en chœur. Il y a fort à parier que deux ans de confinement, malgré la présence et l’encadrement d’un exécutif omniprésent, ont fortement affecté ces jeunes gens. Ce fut une période difficile pour eux, car devenus adultes pour la plupart, ont perdu leurs repères bien qu’ils soient assistés par un staff compétent qui comprend des éducateurs spécialisés, un personnel paramédical dont des orthophonistes, kinésithérapeutes et psychologues, tous conjuguant leurs efforts pour mener à bien l’encadrement des jeunes enfants.

Et voilà que l’APAHT, sous l’œil bienveillant de sa directrice et avec l’assistance d’un personnel éducatif exemplaire, se félicitant du retour graduel à la normale, se hâte, s’affaire et s’emploie à infuser un sang neuf à sa petite communauté. Elle n’a pour cela, qu’un seul point d’ancrage, un seul vecteur de l’expression de soi et de la croissance personnelle : la musique et le chant. Réinitier les enfants et préparer un spectacle meilleur même aux précédant !!

Nebiha Ben Hamoud Abdelmoumen