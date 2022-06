L’ambassadeur de Suède à Tunis, Anna Block-Mazoyer : Entre deux pays amis, on se dit tout…

Toute jeune, avec son salaire de premier job, elle s’était payée un voyage en Tunisie. Puis, des années plus tard, devenue diplomate, elle avait inscrit la Tunisie en premier choix de poste en tant qu'ambassadeur. Anna Block-Mazoyer, ambassadeur de Suède en Tunisie et en Libye, ne se contente pas de savourer cette intense passion. Elle œuvre à la convertir en actions concrètes au service des relations entre les deux pays. Célébrant la Fête nationale suédoise, elle a eu l’occasion de l’exprimer en présence notamment de la ministre du Commerce et du Développement des exportations, Fadhila Rabhi de nombreux invités.

Coup sur coup, l’ambassadeur Block-Mazoyer annonce un nouveau don de 100.000 doses de vaccins anti-Covid Pfizer/BioNTech, salue l’implantation des entreprises suédoises en Tunisie, qui emploient 15.000 salariés, et se félicite d’une coopération croissante. Évoquant les valeurs en partage et l’amitié entre les deux pays, elle dira : « Entre amis, on s’aime et on se le dit. Entre amis, on se parle des choses difficiles qui peuvent gêner, justement pour ne pas se fâcher. Donc la Suède, membre de l’UE, du Conseil de l’Europe, de l’OSCE, de l’ONU et bientôt de l’OTAN va continuer à parler de la démocratie, des droits humains, de l’égalité des genres, de la paix et du climat avec son amie la Tunisie. »

Extraits

"La Suède vient de faire un don de 100 000 doses de Pfizer/BioNTech à la Tunisie, afin de permettre surtout aux plus vulnérables de bénéficier d’une quatrième dose.

Hier (lundi 6 juin), c’était la fête nationale de la Suède. On me demande souvent ce que nous fêtons.

Nous n’avons jamais, grâce à Dieu, été occupés,

On n’a pas fait la guerre depuis plus que 200 ans.

Pendant longtemps, le 6 juin était simplement la journée du drapeau suédois. Sa majesté le Roi de Suède l’a très bien exprimé hier en parlant justement du drapeau : « Le drapeau suédois est le symbole de notre chez nous commun. Il symbolise la démocratie. Notre souveraineté. Notre liberté de former notre avenir. » C’est ce que nous souhaitons à tout le monde, partout dans le monde.

Mon tout premier salaire de mon premier job a été utilisé pour un voyage en Tunisie. Depuis, j’adore ce pays– les gens, le paysage, la culture, la cuisine. J’avais demandé ce poste d’Ambassadeur en Tunisie et en Libye, comme premier choix. J’ai gagné !

La Tunisie est, et reste, un pays ami de la Suède, avec qui nous pensons partager les valeurs de démocratie, des droits humains, d’égalité de genres. Des valeurs de partage du pouvoir, de parlementarisme et d’indépendance des institutions.

Entre amis, on s’aime et on se le dit.

Entre amis, on se parle des choses difficiles qui peuvent gêner, justement pour ne pas se fâcher.

Donc la Suède, membre de l’UE, du Conseil de l’Europe, de l’OSCE, de l’ONU et bientôt de l’OTAN va continuer à parler de la démocratie, des droits humains, de l’égalité des genres, de la paix et du climat avec son amie la Tunisie.

Madame la Ministre, sachez que l’Ambassade, en coopération avec la Chambre de commerce tuniso-suédois, (merci Aziz Zouhir !) va continuer à promouvoir les entreprises suédoises présentes en Tunisie, qui font travailler environ 15 000 tunisiens. Bravo!

My mandate, as well as the one of the Embassy, also covers Libya. A warm welcome to all Libyans here tonight, as well as to all my colleagues working on Libya. We will continue our joint efforts for a Libyan owned sustainable peace and democratic future. For Libya. For Tunisia.

J’ai à mes côtés une équipe d’Ambassade formidable que je tiens à remercier...

Il y aussi mon mari Claude, sans lequel je ne pourrais pas effectuer ce travail – Je t’aime !

Ce soir, je veux particulièrement remercier mon adjoint Gabriel Lindén, qui terminera dans quelques semaines son séjour en Tunisie. Nous avons vécu trois années de travail très intenses ensemble, tu as été un rocher et un ami à la fois. Merci beaucoup et bonne chance !

Gabriel sera remplacé par Matilda Lindén (même nom de famille, mais pas de lien familial), dont on ne me dit que du bien. Sois la très bienvenue à l’Ambassade et en Tunisie !

Madame la Ministre de Commerce, chers amis ! La Tunisie restera une destination formidable pour maintes raisons."