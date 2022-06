Subvention de 4 millions de dollars de l’Ambassade des Etats-Unis à Tunis pour le financement du projet : Appui à l’inclusion des Communautés Vulnérables en Tunisie « IDMEJ »

Deux conventions de partenariat ont été signés ce vendredi 03 juin 2022, entre les ministres des Affaires sociales (MAS), Mr Malek Ezzahi, et de la Famille, de la Femme, de l’Enfance, et des Personnes âgées (MFFEP), Mme Amel Belhaj Moussa, la Directrice du Programme Grand Maghreb de Handicap International, et directrice exécutive de l'Association Tunisienne de Gestion et de Stabilité Sociale (TAMSS), et ce, en présence de la chargée d’affaires, a.i. des États-Unis d’Amérique à Tunis Mme Natasha Franceschi. Ces deux conventions s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du projet « IDMEJ » financé par l’Ambassade des Etats-Unis à Tunis, pour soutenir l’inclusion des communautés vulnérables.

Ce projet vise à promouvoir des réformes sociales et institutionnelles permettant un meilleur accès aux services pour les victimes de violence basée sur le genre (VBG) et les personnes handicapées en Tunisie.

Le projet IDMEJ repose sur trois objectifs principaux:

Premièrement, renforcer la capacité des institutions tunisiennes à soutenir les victimes de violences basées sur le genre et à appliquer les lois qui protègent leurs droits. Il fournira un soutien et un accompagnement au profit de 1000 femmes victimes de violences basées sur le genre.

Le deuxième objectif consiste à améliorer et développer la collecte et la gestion des données officielles sur les personnes handicapées en mettant en place un système inclusif d'identification, de classification et de suivi conforme aux normes internationales, afin d'améliorer les services qui leur sont rendus. A cet effet, 400.000 nouvelles cartes à codes QR seront fournies en Tunisie, remplaçant ainsi les cartes de handicap actuellement obsolètes.

Le troisième objectif est de sensibiliser les différents acteurs et décideurs à travers le déploiement d’actions de plaidoyer et des campagnes de sensibilisation qui seront mises en œuvre conjointement par la société civile et les secteurs public et privé. Ces actions visent un changement de comportement et une réduction de la stigmatisation des victimes de violence basée sur le genre et des personnes handicapées en Tunisie.