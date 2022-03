Pluralisme et tribalisme juridique: facteurs d'inégalités entre les hommes et les femmes

Par Khadija Taoufik Moalla - Il y a cinquante ans, la communauté internationale s'est engagée à garantir l'égalité des sexes et le droit de chacun de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible. Cinq décennies plus tard, nous n'avons toujours pas tenu cette promesse, comme en témoigne la persistance d'inégalités et d'injustices importantes entre les sexes, dans de nombreux pays ayant bénéficier d'importantes ressources. Il est donc nécessaire d'approfondir l'analyse des inégalités en adoptant des optiques différentes pour examiner ces défis afin de favoriser un changement de paradigme dans la manière dont nous concevons les réponses nationales et internationale en matière d'égalité des sexes.

En tant que défenseurs des droits humains, nous avons, pour la plupart, supposé à tort que les publics auxquels nous nous adressons n'auront aucune difficulté à reconnaître le bien-fondé de nos affirmations et à accepter de mettre en œuvre nos recommandations. Nous n'avons guère pris la mesure de l’écart qui sépare la vision du monde qui sous-tend la défense des droits humains et la vision traditionnelle, contrôlée par les hommes, qui prévaut encore dans les pays en développement et qui est encore présente dans certains démocraties avancées. La culture, les préceptes religieux, les normes sociales, les valeurs et les croyances qui, en fin de compte, motivent et lient les actions individuelles et collectives dans ces pays, sont, à bien des égards, en contradiction avec la vision des droits humains en matière d'égalité, d'équité, de justice sociale et de dignité humaine. Nous ne pouvons continuer à détourner le regard de cette réalité. Il est donc essentiel de placer la culture, les préceptes religieux, et les valeurs de ces communautés au centre de notre analyse, afin de lancer un processus qui nous permettra d'opérer un changement de paradigme dans la manière de comprendre et d’analyser les défis, afin de concevoir les solutions.La vision du monde de la majorité des habitants du Sud représente un stade de développement psychologique et social, que l'on peut considérer comme le "stade tribal" selon le modèle de la Spirale dynamique de Clares W. Graves, c'est-à-dire le stade initial du développement psychologique et social où l'allégeance principale va à la famille élargie ou à la tribu, et où les gens sont appelés à défendre les membres de leur tribu, qu'ils aient tort ou raison. Mais cette vision dominante coexiste dans chaque pays avec une vision plus évoluée, celle de l'élite éduquée. L'existence de ces élites éduquées, et l'alignement de leurs valeurs et de leurs croyances sur celles des démocraties, est peut-être la principale raison pour laquelle nous avons été aveuglés par l’écart entre nos opinions et celles de la grande majorité des habitants de ces pays. Ayant trouvé dans ces élites éduquées des interlocuteurs avec lesquels nous partageons le même système de valeurs, nous nous sommes appuyés sur eux pour adopter une myriade de lois promouvant l'égalité des sexes. Cela a conduit ces pays sur la voie dangereuse de la fragmentation juridique ou de ce que l'on appelle par euphémisme le "pluralisme juridique". Le droit positif et les systèmes judiciaires ont été réformés et suivis par une élite éduquée, mais les lois coutumières et/ou religieuses gérées par des systèmes judiciaires parallèles informels, coutumiers et/ou religieux continuent d'opérer dans l'ombre si ce n'est au grand jour...

Conseillés par les agences multilatérales, les efforts de la plupart des gouvernements se sont concentrés sur les réformes du droit positif – et son harmonisation avec les traités internationaux - et le renforcement des systèmes de justice formels. L'impact lamentable de ces réformes sur l'expérience vécue par les femmes de ces pays était prévisible. Dans les pays où les systèmes judiciaires parallèles coutumiers n'ont pas été interdits, et compte tenu des normes sociales traditionnelles profondément enracinées et qui n'ont pas été suffisamment remises en question ni éradiquées, les pratiques traditionnelles néfastes - telles que le mariage des enfants, la polygamie, les mutilations génitales féminines (MGF), la violence fondée sur le sexe - se sont poursuivies sans relâche.

Cette analyse met en évidence la principale lacune du travail que nous avons effectué dans le passé, à savoir que nous n'avons pas compris l'importance de contribuer à un changement progressif, authentique et véritable du système de valeurs dans ces sociétés contrôlées par les hommes. À cet égard, nous devrions toujours garder à l'esprit le fait qu’aucun changement dans les lois et les systèmes ne peut réussir s'il n'est pas précédé, ou du moins effectué en parallèle, d'un changement dans les valeurs et les croyances. Le comportement des individus sera toujours beaucoup plus influencé par sa culture et ses valeurs que par une quelconque législation. Les systèmes judiciaires et les lois ne peuvent pas faire grand-chose pour lutter contre les violations des droits des femmes tant que des croyances néfastes profondément ancrées et des interprétations erronées des préceptes religieux n'auront pas été déracinées de l'esprit et de l'âme des peuples. Insister sur une plus grande représentation des femmes dans les parlements et les conseils municipaux n'a guère contribué à promouvoir des lois plus équitables tant que les femmes élues restent fermement ancrées dans le système de valeurs patriarcal traditionnel.

La séparation de l'État et de la religion est l'un des principaux obstacles à surmonter pour changer les valeurs des gens concernant les droits des femmes. Tant que les gens n'accepteront pas l'idée que les affaires humaines dans une société démocratique doivent être régies par des lois civiles issues d'un débat public opposant des arguments fondés sur la raison humaine ; leurs valeurs et leurs croyances seront liées au corpus de l'interprétation canonique des lois du Coran, ou de la "Charia". Le sort est scellé lorsque la législation suprême, dans presque tous les pays Arabes, édicte que non seulement l'Islam est la religion de l'État, mais que les principes de la ‘Charia’ sont la principale source de législation. Cela a donné libre cours aux factions politiques les plus fondamentalistes de faire passer des lois qui violent la plupart des droits des femmes, en autorisant le mariage des enfants, la répudiation, la polygamie, et le traitement des femmes comme des mineures qui ont besoin d'une permission pour voyager par exemple ou exercer leurs droits sexuels et reproductifs. Ainsi, c'est l'interprétation la plus régressive des préceptes de l'Islam qui finit par prévaloir. Exceptionnellement, en Tunisie, la Constitution ne va pas jusqu'à énoncer que la Charia est la source de la législation, et c'est ce qui lui a permis, quelques mois après son indépendance, en 1956, de garantir la plupart des droits des femmes, tels que le mariage et le divorce civils, l'interdiction de la polygamie (ce qui en fait le premier et le seul pays arabe et musulman à le faire), le droit à l'avortement (garanti vingt ans avant que la France n'adopte une législation similaire, par exemple), et tous les droits civils, politiques et économiques, à l'exception de l'égalité en matière successorale. Mais ces droits et libertés sont menacés tant que le système de valeurs de la majorité de la population est encore imprégné du système de valeurs qui sous-tend la ‘Charia’ et tant qu'un amendement à la Constitution tunisienne ne lèvera pas l'ambiguïté sur la relation entre l'État et la religion en supprimant l'affirmation, dans son article premier, que l'islam est la religion de l'État, résolvant par la même la même ambiguïté avec l’article 2 et 6.

Un autre obstacle majeur à surmonter pour changer les valeurs des gens concernant les droits des femmes est de gagner les cœurs et les esprits des Leaders religieux à une vision plus éclairée des droits humains. Représentant la plus haute autorité morale dans la plupart des pays Arabes, les Leaders religieux sont les principaux gardiens des normes sociales et culturelles qui perpétuent l'inégalité entre les sexes. En effet, si nous voulons opérer une vraie transformation dans les pays où prédominent un état d'esprit tribal et des systèmes judiciaires pluralistes, ainsi que les inégalités qui en découlent, nous devons puiser dans les valeurs universelles de dignité, de compassion et d'équité des Leaders religieux afin de faire évoluer les systèmes et la culture et créer une nouvelle réalité fondée sur l'égalité. Cet engagement devra les amener à reconnaître que fondamentalement, les religions prônent la justice et que la justice ne peut être atteinte sans égalité, voire sans équité.

Recommandations

La principale conclusion de cet article concerne donc le changement de paradigme nécessaire dans la manière dont nous concevons les réponses mondiales et nationales en matière d'égalité des sexes et de re-diriger une plus grande partie de nos efforts et de nos ressources vers les causes profondes du problème, à savoir le système de valeurs patriarcal qui, dans les sociétés musulmanes, est ancré dans une interprétation primitive, non évoluée et dogmatique des préceptes de l'Islam. Le dialogue devrait être élargi à d'autres acteurs sociaux afin de démystifier les erreurs de certaines croyances et interprétations de l'Islam, par exemple en recadrant le concept de l’‘honneur’ et en opérant un changement de paradigme autour du corps des femmes. Un tel recadrage est crucial pour éradiquer les "crimes d'honneur", les mariages d'enfants, la violence liée au sexe et toute interprétation qui porte atteinte à l'intégrité du corps des femmes et à leur santé. Parallèlement, la façon dont les médias grand public et les médias sociaux "chosifient" les filles et les femmes doit être abordée, réglementée et finalement transformée en un respect total des femmes et des filles. Les programmes scolaires de la plupart des systèmes éducatifs doivent également être examinés et révisés en conséquence. Les agences multilatérales devraient revoir la manière dont elles conçoivent leurs programmes et leurs stratégies afin de s'assurer qu'elles sont capables d'opérer les transformations nécessaires développées dans cette analyse, et d'influencer les gouvernements dans ce sens.

Khadija Taoufik Moalla