Finalement la cloche de la Bourse de Tunis a sonné : démarrage des transactions sur le titre Smart Tunisie (Album Photos)

... Et de 80 titres sur la Bourse de Tunis. La cloche a sonné ce jeudi 30 décembre marquant le démarrage des transactions sur le titre de Smart Tunisie. Cette introduction a été effectuée au moyen d'une Offre à Prix Ferme de 1 568 616 actions et d’un Placement Global de 627 480 actions, soit un total de 2 196 096 actions représentant 30,37% du capital social. Le prix de l’action est de 25,500 dinars. L’opération a porté sur un montant total de 56MD.

« C’est un événement de plus en plus rare, qui a failli s’éclipser cette année n’était-ce la décision courageuse de Smart Tunisie », a déclaré M. Bilel Sahnoun, directeur général de la Bourse lors de la cérémonie de cloche, en présence de nombreux acteurs du marché. « En véritable réussite, a-t-il poursuivi, l’opération a été menée dans de très bonnes conditions. Elle apporte la preuve que la Bourse offre de réelles opportunités que les entreprises qui s’y prêtent gagnent à saisir. Smart Tunisie incarne une belle histoire à même d’inspirer les acteurs du marché financiers et les nouvelles générations. Je tiens à en féliciter fondateurs et leurs équipes qui ont œuvré au succès de cette opération, et à souhaiter la bienvenue aux 2150 nouveaux actionnaires de la société. Je suis persuadé que les dirigeants, avec leurs talents managériaux et les outils de gestions sauront mettre à leur disposition une information de qualité. »

Saluant l’arrivée sur le marché d’un nouvel acteur, Smart Tunisie et d’un nouveau secteur, la distribution des équipements et solutions Tics, le directeur général de Tunisie Valeurs, M. Walid Saibi s’est félicité de l’heureuse initiative prise par la société en dépit d’une conjoncture difficile et rendu hommage à ses fondateurs ainsi que leurs équipes.

De son côté, M. Abdelwaheb Essafi, directeur général de Smart Tunisie a remercié les nouveaux souscripteurs et les intermédiaires en bourse de leur confiance. Il a affirmé que toutes les exigences d’une société en bourse seront satisfaites, et à temps.

Le directeur général de la BIAT, M. Mohamed Agrebi a déclaré que la banque a été heureuse de s’associer à cette opération et salué la société soulignant les perspectives qu’elle offre. Clôturant la cérémonie, il ne restait plus à Mme Dalenda Bayou, présidente de l’Association des intermédiaires en bourse (AIB) que de souhaiter bon vent au nouveau titre admis.

Selon un communiqué de la Bourse de Tunis, le résultat du placement des titres au moyen de l'Offre à Prix Ferme a fait ressortir une demande représentant 1,25 fois la quantité offerte, attirant 1 879 nouveaux actionnaires, alors que le Placement Global a été totalement souscrit par 35 investisseurs.

Au jour de son introduction, la capitalisation boursière de la société « Smart Tunisie», s’élève à 184,4MD. Le titre est négocié dans le Groupe de cotation « 11 » selon le mode continu, dans le compartiment « B », sous le Code ISIN «TNQPQXRODTH8» et le Mnémonique « SMART»