Qui est Mahmoud Bouden Directeur général adjoint de Smart Tunisie

Le jeu d’échecs mène à tout ! Féru de cet exercice de stratégie et d’anticipation, Mahmoud Bouden aimait s’y adonner à la maison de la culture Ibn-Khaldoun, alors qu’il était étudiant à la faculté des Sciences de Tunis. Un journaliste du quotidien La Presse, Abdelhamid Gmati (qui signait sous le pseudonyme de Midouni), venait souvent suivre les parties d’échecs et s’est lié d’amitié avec lui.

Un jour, en 1969, il lui proposera, pour améliorer sa bourse, de rejoindre le journal et s’occuper à temps partiel du tri des dépêches d’agences et de la documentation. Le directeur, Amor Belkhiria, appréciant son travail, lui permettra d’intégrer le journal. Il y passera quatre années, faisant le tour de la maison, de la rédaction à la diffusion, des abonnements à la publicité. Avec des confrères connus à La Presse, il fondera en 1974 une agence d’édition et de publicité (l’AGEP). Mais, il n’y restera pas longtemps. Habib Cheikhrouhou, fondateur du journal Assabah, s’apprêtant à lancer le quotidien Le Temps, fera appel à lui. Quelques mois plus tard, Mahmoud Bouden est pressé par un ami pour postuler à un emploi d’avenir au sein d’IBM Tunisie. Concours serré : sur 100 candidats, deux seulement seront retenus et il était parmi eux. Commencera alors pour lui, en 1975, une longue formation d’ingénieur technico-commercial en Tunisie et en France, l’une des premières du genre au monde, alors que l’informatique était à peine naissante. Formation accomplie, il se lancera au travail, pratiquant de près le service client sur le terrain, contribuant à la mise en place de grands projets d’informatique.

Fin des années 1970 début des années 1980, la micro-informatique pointait à l’horizon. De nouvelles perspectives s’ouvrent, alors que les services informatiques et les équipements se développent. Mahmoud Bouden décidera de surfer sur élan et créer sa propre entreprise. Fin juin 1982, il quittera IMB Tunis, sans rompre les liens, pour constituer une société de services, assurant la sous-traitance, pour le compte de ses clients, de travaux informatiques auprès d’IBM.

Fondateur de Prologic, Abdelwaheb Essafi cherchait à développer la société et proposera à Mahmoud Bouden de le rejoindre. Tous deux se connaissent de longue date, portent la fibre IBM et partagent une même volonté de réussir. Le partenariat fut aussi fort, bénéfique et solide. Dans une parfaite synergie professionnelle et une grande amitié personnelle. Le duo sera élargi en trio, lorsque Taoufik Ben Khemis, un autre ancien d’IBM, s’y joindra. Un véritable triangle d’or.

Parcours

• 1969: Recrutement au journal La Presse de Tunisie : documentation, rédaction, gestion de la diffusion, des abonnements et de la publicité

• 1974: Création de l’Agence générale d’édition et de publicité (AGEP)

• 1975: Rejoint Dar Assabah lors du lancement du quotidien Le Temps

• 1975: Recrutement par IBM Tunisie

• 1982: Création d’une entreprise de services informatiques

• 1988: Rejoint Prologic

