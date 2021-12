Dr Ridha Hadfi: Du Djérid à Stockholm... en roi de la vaccination

A la tête de 40 centres de vaccination implantés dans l’ensemble de la Suède, Dr Ridha Hadfi incarne une véritable saga. Ce médecin tunisien spécialisé en médecine générale et en pédiatrie qui réside à Stockholm depuis près de 50 ans a su accomplir un parcours d’exception. Depuis le Djérid, dont il est originaire, jusqu’en Scandinavie où il est devenu le propriétaire du plus grand réseau de centres de vaccination, sous l’enseigne de Svea Vaccin, Dr Ridha Hadfi écrit une leçon de détermination et de persévérance, couronnée de succès.

Des vaccins de base à ceux saisonniers, particuliers ou pour les voyages, la chaîne des centres qui emploie plus de 200 personnes assure près de 400 000 vaccins par an. La pandémie de Covid-19 a doublé le nombre de personnes vaccinées, en plus d’un grand nombre de tests effectués. Aujourd’hui, l’ambition du Dr Hadfi est d’étendre son réseau de centres aux autres pays scandinaves, à commencer par la Finlande et la Norvège.

Savoir vaincre les difficultés

Tozeur est la ville de cœur et de rêve du Dr Ridha Hadfi. La maison des aïeux, Dar Azouz, est aujourd’hui un véritable musée. Enfant, il s’y plaisait beaucoup, avant que sa famille ne s’installe à Tunis où son père, s’adonnant au commerce, devait développer ses activités au cours des années 1960. Mais, il décèdera rapidement et le jeune Ridha en sera perturbé jusque dans ses études secondaires. Sa décision est alors prise à l’âge de 17 ans : partir pour la France où une parente, résidente à Lyon, l’aidera à s’installer en 1970. Pas facile d’allier les petits boulots pour subvenir à ses besoins et les études assidues, en l’absence de cours du soir. Deux ans durant, il a tout essayé, en vain.

La chance finira par lui sourire. Un couple de touristes suédois en vacances en France apprendra à Ridha que des cours du soir sont organisés en Suède et qu’il peut s’y inscrire, et travailler dans la journée sans difficulté. De Lyon, il prendra le train qui le conduira de gare en gare jusqu’à Stockholm. C’était en 1972, et il avait 19 ans. Rapidement, Ridha s’inscrira pour apprendre la langue suédoise, ce qui lui prendra une année. Puis, il reprendra ses études secondaires et décrochera un bac en maths-sciences.

Une forte détermination

Dès le départ, il rêvait de faire médecine : la voie lui est ainsi ouverte. Ridha Hadfi obtiendra son inscription à la prestigieuse faculté de médecine Karolinska Institutet, classée parmi les 50 premières au monde. C’est elle qui décerne chaque année le prix Nobel de médecine. Après six ans d’études, il décroche son diplôme de médecin pédiatre, puis - c’est une spécialité en Suède - celui de médecin généraliste.

Après avoir exercé dans des hôpitaux et cliniques, Dr Ridha Hadfi ouvre son cabinet privé qu’il a installé en plein centre-ville de Stockholm, au 48 rue du Roi. Il en fera rapidement, dès l’an 2000, un cabinet de groupe, réunissant des médecins de diverses spécialités.

Anticiper



«Début 2003, nous dit Dr Hadfi, je me suis rendu compte du développement rapide de la vaccination en Suède et du potentiel qu’elle offre. Les Suédois sont en effet très soucieux de leur santé et un grand nombre parmi eux voyagent beaucoup à travers le monde et demandent à être vaccinés. Je me suis alors décidé à ouvrir un centre de vaccination et c’est ce que j’ai fait, en 2005, en constituant la société Svea Vaccin, quitte à renoncer au cabinet médical de groupe. Dès le début, les premiers résultats ont été encourageants. D’un centre, je suis passé à deux, à dix, et à présent à 40 centres installés à Stockholm, Malmö, Göteborg et autre... Très bientôt, j’irai dans les autres pays scandinaves.»

Que du bonheur

La réussite professionnelle du Dr Ridha Hadfi est comblée par un grand bonheur familial. Père de cinq enfants, trois garçons et deux filles, il les voit grandir, réussir leurs études et, pour l’aîné, accéder à la vie professionnelle, cultivant un lien solide avec la Tunisie. Tout récemment, et en pleine pandémie de Covid, il a étroitement collaboré avec l’ambassade de Tunisie à Stockholm pour réunir un lot significatif d’équipements médicaux et de fournitures, remplissant un camion entier qui a été dépêché à Tunis.

Dr Hadfi demeure en effet très attaché à son pays natal où il se rend régulièrement. Son souhait le plus ardent est de contribuer au développement, en encourageant les technologies modernes, en œuvrant pour l’environnement et en créant des emplois. L’opportunité lui est offerte. Avec un neveu ingénieur diplômé des Etats-Unis d’Amérique, il s’apprête à lancer un projet d’énergie solaire, en implantant des stations dédiées dans différentes régions de Tunisie, sans oublier Tozeur et Nefta...

L’enfant du Djérid a déjà réalisé un grand rêve. Par le mérite. Il aborde à présent un deuxième. Par devoir de reconnaissance à sa terre natale. Un bel exemple.