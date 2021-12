La STB : invité d’honneur à la journée d’inauguration de la plateforme électronique de création des entreprises en ligne

Le mercredi 15 Décembre 2021 au siège de l’UTICA, La STB Bank a été l’invité d’honneur du RNE, à sa journée inaugurale pour le lancement de la plateforme électronique de la création des entreprises en ligne.

La cérémonie d’inauguration s’est faite sous l’égide de la présidence du gouvernement tunisien, avec la participation de représentants de plusieurs organismes publics et privés.

Ce projet auquel la STB Bank s’est associée comme le partenaire du RNE, est un véritable pas en avant dans la digitalisation des services pour les entreprises.

En effet, c’est dans une démarche d’interopérabilité et de digitalisation des services respectifs de la STB et du RNE, que s’est fait le partenariat entre ces deux institutions publiques et dont l’objectif principal est l’encouragement des initiatives d’investissement et d’entrepreneuriat par l’assouplissement des procédures et le raccourcissement des délais.

La mise en place d’une plateforme numérique moderne et commune permettra d’accomplir toutes les démarches de création d’une entreprise, complètement en ligne.

Lors de son intervention au panel « Digitalisation de l’entreprise entre les pratiques conventionnelles et la révolution numérique », M. Mohamed Chouikha, DG de la STB, a annoncé, dans ce contexte, « A travers ce nouveau partenariat, la STB va digitaliser l’ouverture de comptes bancaires en offrant, aux nouvelles entreprises, la possibilité d’ouvrir un compte bancaire totalement en ligne sans avoir à se déplacer vers une agence pour signer des documents administratifs ».

De son côté, le Directeur Général du RNE M.Adel Chouari, a insisté sur l’aspect fonctionnel et révolutionnaire d’un tel mécanisme.

Outre les fonctionnalités de l’ouverture d’un compte bancaire en ligne lors du processus de la création d’entreprise, ce partenariat entre la STB et le RNE vise le développement d'un module permettant via une API de management KYC-RNE : la vérification en ligne des données juridiques et de la liste des bénéficiaires effectifs, la mise à niveau de la plateforme de dépôt des états financiers et le développement d’une plateforme de dépôt des actes de nantissement ou de leasing.

« Nous ne pouvons qu’être contents de ce partenariat et nous ferons en sorte de capitaliser encore plus sur les DATA et la technologie et ce pour contribuer davantage dans l’effort national pour une inclusion financière continue et durable. Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli et honorés des prix par lesquels notre banque a été couronné plusieurs fois et reconnue comme la Meilleure banque en Afrique du Nord. Nous continuons à travailler pour révolutionner les pratiques pour le bien des clients et des investisseurs.



Finalement, n’oublions pas le capital humain, l’effort et l’implication de tous : l’élément le plus important dans la réussite des démarches de digitalisation » Dixit M. Mohamed Chouikha en guise de conclusion de son intervention.