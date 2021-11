Mohamed Adel Chehida: Couples mixtes, prévenir le choc culturel

Wikipédia: le terme de mariage mixte se rapporte à la nationalité, race, couleur de peau, ethnie et/ou religion du conjoint.

Musée National de l’histoire et de l’immigration: la définition retient l’union de deux personnes de nationalité différentes.

J’ai suivi, avec horreur, comme tout le monde ici en Italie, la tragédie d’une famille où un Tunisien a assassiné ses deux enfants, sa femme italienne et sa belle-mère avant de se suicider.

Le 25 novembre est la journée internationale contre la violence contre les femmes, violences non seulement physiques mais aussi psychologiques et je me suis surpris à penser à toutes les femmes étrangères qui ont suivi par amour un homme tunisien dans son pays natal. L’une d’elle m’a fait part récemment de sa détresse, elle a été empêchée par son mari de revenir en Italie depuis presque dix ans. Elle n’est certainement pas la seule dans ce cas.

Je pense aussi aux déchirements que peuvent vivre les enfants des couples mixtes qui se séparent. Que de cas dramatiques d’enfants kidnappés par l’un des parents qui rentre clandestinement dans son pays d’origine.

Répondant à la question, que pensez-vous Majesté des couples mixtes, y êtes-vous favorable ? Le roi Hassan II (paix à son âme) a répondu sans aucune hésitation NON, parce que d’après lui, si un couple réussit, cent échouent !

Après 20 ans de mariage mixte, L’auteur de ces lignes réalise sa chance de faire partie des 1%?

Chaque mariage a ses secrets et répond à la règle physique des équilibres instables. Ces équilibres, entre deux personnes qui se choisissent, en l’absence du traditionnel et rassurant tissu familial traditionnel en cas de couple mixte, peuvent difficilement être maintenus sur la durée que par l’amour. Entendez par amour un projet commun, un respect de l'autre pour ce qu'il est et la complicité. Tous les couples, qu'ils soient mixtes ou non, ne peuvent pas survivre sans la patience, les concessions, les efforts de chacun et la réinvention du projet commun, une dynamique essentielle aux couples pour durer. Un mariage mixte peut être fragilisé par l'absence de ce filet qu'est le partage des codes sociaux et des non dits, mais il peut être solide. Cela dépend du choix lucide de deux êtres qui s'aiment. Il faut l'avoir vécu.Un effort particulier est absolument nécessaire à la pérennité de ce type d'alliance. Il est vital et doit être fourni au début de la relation et surtout avant l’arrivée des enfants.

Au début de toute relation, c'est l'amour qui masque les divergences. Et si on perçoit des divergences, les deux pensent secrètement que le temps fera son effet pour convaincre l’autre et l’amener là où on souhaite l’amener. Ceci constitue un faux départ et minera tôt ou tard le couple. Ce n’est pas spécifique aux couples mixtes mais les conséquences de ces malentendus (souvent culturels) peuvent être plus dramatiques pour les couples mixtes.

Cela dit, méfions-nous des généralisations, chaque couple a sa propre dynamique et ses particularités. Je ne m'attarderai pas ici sur les mariages blancs et autres combinaisons pour régulariser une situation administrative ou encore sur les mariages arrangés entre personnes issues de la même communauté. Idem pour le cas de la fille musulmane qui épouse un homme de religion différente.Pour que ce projet réussisse, il est important de parler sereinement et en toute franchise de tous les sujets concernant leur futur et d’avoir le courage d’affronter les questions qui fâchent sans passion, avec la lucidité qui s’impose. Facile à dire, mais on ne perd rien essayer. Dans quel pays allons- nous vivre, quels rites du mariage adopter, la religion des enfants, la circoncision des garçons, les visites au pays d’origine du conjoint sans fards ni artifices sont essentielles, les vacances, les restaurants, les plages qui masquent la réalité. Les conditions socio-économiques, la fratrie, les cousins, les amis d’enfance, le rite de mariage civil qui pose peu de problèmes, le mariage religieux, à la mosquée ou à l’église catholique. Bef n'éluder aucun sujet. Un impératif, il faut faut éviter le choc culturel, source de tous les malentendus. Cela dit, méfions-nous des généralisations, chaque couple a sa propre dynamique et ses particularités.

Mohamed Adel Chehida