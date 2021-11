Flaubert: Parcours croisé entre littérature, peinture et photographie d’Annick Polin

Par Arselène Ben Farhat - Annick Polin a donné à "l’Institut Supérieur des Langues de Gabès" une belle conférence, le 2 novembre 2021 dernier, «Flaubert: Parcours croisé entre littérature, peinture et photographie», suivie d’une table ronde animée par Mustapha Trabelsi et Arselène Ben Fathat et d’une Lecture de «Salammbô»: «La femme désirée, la femme sacrifiée», avec Jean Quinette, Michèle Kail et Malek Saidani. Cette journée d’étude a été organisé par LAPAT (Les Amis du Printemps Arabe et de la Tunisie / Normandie-France) et AFCO

(Association Formes et Couleur oasiennes / Gabès-Tunisie), le Laboratoire LARIDIAME et le Département de français de l’ISLG.

Dans sa conférence, Annick Polin nous a permis de suivre pas à pas le voyage de Gustave Flaubert en Orient du 29 octobre 1849 jusqu’au printemps 1851 avec son ami Maxime Du Camp. Pour nous faire découvrir ce merveilleux et vaste périple en Orient, Annick Polin a adopté deux stratégies complémentaires:

• La première stratégie est textuelle: la conférencière a exploité non seulement les intenses échanges épistolaires de Flaubert avec sa mère et ses amis, mais surtout le riche récit de voyage que l’auteur rédige au cours de son séjour en Égypte et qu'il met au propre entre juin et septembre 1851, juste avant de commencer son roman Madame Bovary. Annick Polin reconstitue le journal de bord de voyageur : la naissance de l’idée du voyage en Orient, le matériel emporté essentiellement l’appareil photographie de Maxime Du Camp (l’un des premiers utilisés au XIX e siècle), le départ, les étapes du voyage, les villes et les pays visités, les rencontres et les découvertes. Ce voyage exercera une grande influence sur Gustave Flaubert. Il lui offre une thématique qui va alimenter ses œuvres et une nouvelle façon de penser et de voir l’Autre.

• La deuxième stratégie est visuelle: Annick Polin va nous présenter des photos prises par Maxime Du Camp et par d’autres artistes, des toiles de peintures, des cartes géographiques, des images des monuments historiques, des villes et des pays découverts par l’écrivain. Le but de la conférencière est double: illustrer et visualiser chaque étape textuelle et offrir aux étudiants et aux professeurs qui assistent à cette conférence des images saisissantes de l’Orient de l’époque.

En somme, les deux parcours textuel et visuel d’Annick Polin dialoguent et se contaminent mutuellement et nous conduisent à accomplir un voyage dans l’univers merveilleux de l’Orient Flaubertien.

Arselène Ben Farhat

