Premier anniversaire des Accords d'Abraham: les traités de normalisation en action

Par Mohsen Redissi - Il y’a un an déjà qu’Israël partage avec 4 quatre pays arabes, non limitrophes et hors de la zone de conflit, des relations diplomatiques, commerciales et sécuritaires. Une conférence au sommet s’est tenue à distance à Washington, D.C. le 17 septembre entre les signataires des accords du 15 septembre 2020. Pour eux il s’agit d’une année pleine de rebondissement et d’événements heureux, leur souhait cher est de voir d’autres pays de la région joindre leur club. La tête haute, fiers d’eux-mêmes, ils viennent d’accomplir l’impensable.

La date du 17 septembre correspond également jour pour jour au 42ème anniversaire des Accords de Camps David, 1978. Le lieu de la réunion est significatif, la Maison blanche et non le département d’Etat, les accords de paix au Proche-Orient demeurent du ressort de l’exécutif. Les présidents américains sont toujours présents, Camp David 1978 Jimmy Carter, Wadi Araba 1994 Bill Clinton, les accords d’Oslo 1993 signés sur la pelouse de la Maison-Blanche en présence de Bill Clinton, les Accords d’Abraham, Washington, D.C., 2020 sous la présidence de Donald Trump.

Ont pris à cette célébration virtuelle Covid19 oblige MM. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères du Maroc, Yaïr Lapid, ministre des Affaires étrangères d’Israël, Anwar Gargash, ministre des Affaires étrangères des EAU, et Abdulla R. Al-Khalifa, ambassadeur du Bahreïn auprès des E-U.

Après les salutations d’usage, le secrétaire d’Etat américain entre dans le vif du sujet. Ci-dessous une sélection et la traduction de leurs propos.

Sec. D’état Blinken: Comme vous le savez le 15 septembre 2020 des dirigeants du Bahreïn, d'Israël et des Émirats arabes unis, EAU, ont signé les Accords d'Abraham. Quelques mois plus tard, le 10 décembre, Israël et le Maroc ont également signé un accord de normalisation.

Nous assistons à un approfondissement des relations diplomatiques. Ce fut une année de première : la première ambassade d'Israël à Abu Dhabi, la première ambassade des EAU à Tel-Aviv.

Ce mois-ci, Israël a nommé son premier ambassadeur à Bahreïn. Au début de cette semaine, le premier ambassadeur de Bahreïn en Israël a présenté ses lettres de créance.

Ministre Lapid, votre visite au Maroc le mois dernier pour rencontrer le ministre Bourita et d'autres responsables était la première d'un ministre israélien au Royaume depuis 2003.

Et les deux pays ont récemment procédé à l’ouverture de bureaux de liaison qui devraient être transformés en ambassades d'ici la fin de l'année.

… Israël et Bahreïn ont été les premiers pays à certifier mutuellement leurs passeports numériques anti Covid19, ce qui signifie que vos concitoyens peuvent aller aux restaurants et assister à des concerts lorsqu'ils se rendent dans un pays ou dans l'autre sans observer la quarantaine.

… Plus de 130 000 Israéliens se sont rendus aux EAU juste au cours des quatre premiers mois et demi après la signature des Accords. Il y a une soif de connaitre les cultures de l'autre, de voir de nouveaux sites, d'essayer de nouveaux plats, de nouer de nouvelles amitiés - toutes ces expériences qui étaient interdites pendant si longtemps…[les] gens se rattrapent maintenant sur le temps perdu.

Les EAU ont réalisé de gros investissements dans des secteurs stratégiques en Israël, notamment l'énergie, la médecine, la technologie et les soins de santé.

Les entreprises privées de vos deux pays travaillent ensemble dans beaucoup de secteurs, du dessalement aux thérapies par cellules souches. Ces opportunités seraient passionnantes à tout moment – mais elles sont particulièrement importantes aujourd'hui, alors que nous nous efforçons de notre mieux pour nous reconstruire après l'impact économique dévastateur de la pandémie.

Et nous devons tous utiliser ces relations et la normalisation grandissante pour apporter des améliorations tangibles à la vie des Palestiniens et d’avancer vers l'objectif historique de promouvoir une paix négociée entre Israéliens et Palestiniens. Les Palestiniens et les Israéliens méritent d’avoir les mêmes chances de liberté, de sécurité, d'ouvertures et de dignité.

Premièrement, nous aiderons à renforcer les liens croissants entre Israël avec le Bahreïn, le Maroc, les EAU ainsi qu'avec le Soudan, qui a également signé les Accords d'Abraham, et le Kosovo qui a établi ses relations avec Israël au début de l'année.

Deuxièmement, nous travaillerons à approfondir les relations de longue date entre Israël avec l'Égypte et la Jordanie – des partenaires essentiels pour les États-Unis, Israël et les Palestiniens.

La visite au Caire cette semaine du Premier ministre Bennett pour rencontrer le président Sissi - le premier voyage de ce niveau depuis plus d'une décennie - et les négociations entre Israël et la Jordanie autour de nouveaux accords sur l'eau et le commerce montrent comment ces relations continuent de s'appuyer sur les accords avant-gardistes signés il y a des décennies.

Et troisièmement, nous encouragerons d’autres pays à suivre l'exemple des Émirats, de Bahreïn et du Maroc. Nous voulons élargir le cercle de la diplomatie pacifique, car il est dans l'intérêt des pays de la région et du monde entier de traiter Israël comme n'importe quel autre pays. La normalisation conduit à une plus grande stabilité, à plus de coopération, à un progrès mutuel – des choses dont la région et le monde ont grandement besoin en ce moment.

Abdullah Baqer est un investisseur et co-directeur du nouveau Conseil des entreprises EAU-Israël. Il souhaite passer un mois en Israël pour en savoir plus sur son peuple et sa culture, afin de pouvoir mieux interconnecter les entrepreneurs des deux pays.

Ebrahim Nonoo est le chef de la communauté juive de Bahreïn. Le mois dernier, il a dirigé les services de Shabbat dans une synagogue pour la première fois en 74 ans – rendant la vie juive visible à Bahreïn pour la première fois depuis des générations.

…Plus d'un million d'Israéliens ont un héritage marocain, dont cinq ministres du gouvernement actuel d'Israël. Il serait plus commode aux Israéliens d'origine marocaine de faire des allers-retours entre les deux pays, de redécouvrir des liens culturels et de les transmettre.

L'Exposition universelle de 2020… ouvrira bientôt à Dubaï. Les accords d'Abraham n'avaient pas encore été signés lorsque le pavillon d'Israël a été conçu pour la première fois. Il se compose de sept portes indépendantes consécutives, pas de murs, complètement ouvertes. Au dessus de la dernière porte un écriteau géant « Pour demain », dans une calligraphie qui combine des lettres arabes et hébraïques.

Mae Bourita [Maroc]: ... La normalisation des relations avec Israël est en effet un événement historique qui mérite d'être célébré. Elle a suscité un nouvel espoir et a ouvert la voie à un élan sans précédent.

… Les relations du Maroc avec Israël ont précédé les accords d'Abraham de quelques décennies… dans notre cas, il s'agit d’un accord américano-israélo-marocain signé en décembre dernier. Pour Sa Majesté, la signature reflète les liens profonds entre les rois du Maroc et la grande communauté des juifs marocains.

Je voudrai saisir cette occasion pour réitérer la sincère appréciation du Maroc pour le rôle central des États-Unis en tant que parrain et garant de ce processus qui… a initié divers contacts, préparant le terrain pour la signature de plus de 20 accords. Des missions diplomatiques ont été ouvertes et sont opérationnelles.

Des canaux ont été ouverts entre les communautés d'affaires à travers la création du Conseil des affaires israélo-marocaines et la Chambre d'industrie israélo-marocaine. Nous sommes heureux de constater que les échanges ont augmenté de 50 % uniquement au cours des six premiers mois de 2021. Vingt vols opérationnels par les deux compagnies aériennes par rotation, et un million de touristes israéliens sont attendus par an pour visiter le Maroc.

Des partenariats dans des secteurs sensibles ont été lancés, notamment dans la cyber-sécurité et l'interopérabilité des forces à travers des exercices conjoints des forces spéciales militaires comme le HD ANNUAL-21, auquel le Maroc y a participé.

Les défis de préserver, d'améliorer et de donner un sens à la normalisation sont encore devant nous. Je vois quatre éléments ou domaines à cet égard:

Premièrement, l'impact du processus de normalisation est censé se faire sentir auprès des générations à venir. Nous devons montrer activement et constamment ses avantages sur la paix et la sécurité régionales, sur les relations interpersonnelles, sur les opportunités commerciales.

Deuxièmement, la relance du processus de paix est fondamentale. Le Maroc estime qu'il n'y a pas d'autre alternative à une solution à deux États avec un État palestinien indépendant à l'intérieur des frontières de juin 67. D’ailleurs et pour le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, le statut de Jérusalem doit être préservé en tant que patrimoine commun de l'humanité, un symbole de la coexistence pacifique des adeptes des trois religions monothéistes.

Troisièmement, la normalisation n'a pas généré que de la sympathie, elle a également généré de l'animosité. Une telle animosité doit être traitée avec discernement et collectivement. Malheureusement, un pays voisin a décidé de rompre ses relations avec le Maroc, prétextant – entre autres – l'établissement des relations avec Israël.

Quatrièmement, il faut un nouvel ordre régional où Israël est une partie prenante et non plus un Etat paria dans sa propre région. Ce nouvel ordre régional devrait être basé sur une évaluation conjointe actualisée des menaces, mais aussi sur la manière de générer des opportunités qui favorisent la stabilité et le développement.

Chers collègues et amis, nous montrons aujourd'hui à toute la région et au monde que nous devons tous prendre des mesures courageuses afin de repousser les limites un peu plus pour plus de bien...

Mae Lapid [Israël]: Comme le Sec. D’Etat l'a mentionné, aujourd'hui, le 17 septembre, est le 42e anniversaire de la signature sur la pelouse de la Maison Blanche des Accords de Camp David. Menahem Begin et Anwar Sadat... depuis lors deux d'entre eux sont morts assassinés, des régimes et des gouvernements se sont succédé… mais la paix perdure. Parce que la paix a cette énergie et cette tendance à durer plus longtemps que les personnes qui la signent, et que cette paix durera longtemps après que nous soyons tous partis… Le club des Accords d’Abraham est également ouvert aux nouveaux membres... notre objectif commun est de nous assurer que d'autres pays emboîteront le pas et se joindront à nous dans ces Accords et dans cette nouvelle ère de coopération et d'amitié.

… Si vous regardez l'année dernière, des ambassadeurs ont été nommés, des ambassades ont été construites, nous avons lancé des vols directs, nous avons des visites communes, nous avons signé des dizaines d'accords le mois dernier... et nous avons plus de 650 millions de dollars de commerce direct et des centaines de millions supplémentaires dans d'autres accords. Nous avons une coopération dans l'enseignement. Nous avons accueilli des Emiratis et des Bahreïnis, les Marocains vont suivre.

Et nous allons consacrer les deux prochaines années à l’amélioration des infrastructures stratégique, principalement l'eau, l'énergie, la sécurité, l'alimentation, la connectivité, tout cela au niveau régional.…

J’attends avec impatience la fin du mois pour me rendre à Bahreïn pour la première fois pour un ministre israélien, et nous parlons également de - et j'en ai discuté longuement avec le ministre Bourita lorsque j'étais en Maroc – nous allons avoir 3+1 et 3+2 et 3+3. Nous allons en faire un événement et une initiative de plus en plus importants pour la paix dans la région.

Ambassadeur Al-Khalifa [Bahreïn]: …Le MAE n'a pas pu malheureusement se joindre à nous aujourd'hui… Mais il a demandé à ce que ses propos soient inclus sous la forme d'une vidéo enregistrée…

Mea Al-Zayani [Bahreïn]: … Je suis ravi de me joindre à vous aujourd'hui alors que nous reconnaissons non seulement ce qui a été accompli, mais nous envisageons également comment nous pouvons utiliser ces accords historiques pour faire avancer la paix, la stabilité et la prospérité pour l'ensemble du Moyen-Orient et ses peuples.

… Je suis particulièrement heureux que notre premier ambassadeur à Tel-Aviv ait présenté cette semaine ses lettres de créance au président Herzog, la première étape de ce qui, j'en suis sûr, jouera un grand rôle dans le développement de nos relations.

Le Royaume de Bahreïn est fier d'être à l'avant-garde de ce processus historique, mettant en avant nos valeurs profondément enracinées de dialogue, de respect mutuel et de coexistence, en démontrant comment elles peuvent faire une réelle différence pratique sur les plans régional et international.

... Nous devons démontrer ce qu’une paix réelle, l'interdépendance et la prospérité régionales peuvent signifier réellement dans la vie de tous les jours pour les peuples du Moyen-Orient. Nous avons besoin d'une réelle impulsion pour résoudre les problèmes sous-jacents affectant la région, notamment l'importance d'un règlement juste et global du conflit israélo-palestinien.

Tout cela nécessitera un engagement et un soutien réels de nos amis et alliés du monde entier, pas seulement ceux qui sont impliqués dans le processus des Accords d'Abraham, mais tous les pays ayant un véritable intérêt pour un Moyen-Orient pacifique, sécurisé et stable.

Mr Gargash [EAU]: … Mais je voudrai tout d’abord souhaiter au ministre Lapid, aux Israéliens et au peuple juif une bonne année. … le premier anniversaire des Accords d’Abraham est vraiment une occasion propice, et c'est certainement une occasion à célébrer. Paix, stabilité… devraient vraiment être des mots-clés dans une région que nous savons tous extrêmement difficile.

Je dirai que la principale réalisation des Accords Abraham au début a été de briser la barrière psychologique… Les messages d'espoir et d'opportunité… le langage que nous aimons tous entendre, et ces opportunités dans de nombreux domaines comme les technologies, les sciences de la vie, la santé, l'agriculture, le tourisme et dans des domaines plus simples, c’est de fournir l’occasion aux entreprises israéliennes de se développer et de permettre aux entreprises de nos pays également de se développer et de s'associer. Et je pense que ce sont tous des messages positifs alors que nous célébrons le premier anniversaire.

Sur le plan politique également, nous pensons que les Accords d’Abraham nous permettront d'aider et de soutenir davantage le processus de paix, conduisant à ce que nous considérons tous comme l'objectif ultime d'une solution à deux États. Ceci, bien sûr, appartient aux Palestiniens et aux Israéliens de se mettre d'accord. Mais je pense que nous pouvons tous être plus constructifs en bâtissant un réseau de confiance, et ce réseau de confiance, je pense, nous permettra de mettre de côté une grande partie des peurs du passé et de les remplacer par l’espoir pour demain ?

Mais le message le plus important, de mon point de vue, s'adresse vraiment à une région démographiquement jeunes... les Accords d’Abraham ont reçu un soutien écrasant parmi les jeunes des EAU, car ils peuvent voir qu'il s'agit d'un discours positif. C'est un discours d'opportunités, de paix, de faire des choses en commun, et aussi de comprendre que les pays peuvent avoir des relations très fructueuses tournées vers l'avenir mais peuvent être en désaccord sur des problèmes et doivent travailler ensemble pour les résoudre.

Ces messages de grandes opportunités de paix et de coopération sont des messages que nous envoyons aux jeunes...

Sec. D’état Blinken:… Je pense que chacun de vous a souligné avec éloquence et force pourquoi il s'agit d'un moment si important à célébrer, et pourquoi le discernement de chacun de vos pays donne déjà des résultats concrets et un regard qui va de l'avant.

… C'est donc à la fois un honneur et un impératif pour les États-Unis de continuer à soutenir fermement tout ce que vous êtes entrain d’entreprendre, comme l’ont souligné plusieurs d'entre vous afin d'aider le cercle d’aller de l’avant…

Mea Lapid [Israël]: Merci. Au revoir, tout le monde. J'espère vous voir l'année prochaine en Israël.

