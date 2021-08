Tunisie - Italie en webinaire sur l’impact du changement climatique sur l’oléiculture et sur la sécurité alimentaire!

Par Asma Mami Maazoun - Qu'il s'agisse de vagues de chaleur comme celles qui ont récemment touché la Tunisie, l’Italie, la Grèce et l'ouest de l'Amérique du Nord, ou d'inondations comme celles qui ont frappé l'Allemagne et la Chine, le monde voit de ses propres yeux les conséquences du changement climatique déjà à l’œuvre.

L’agriculture, et en particulier l’oléiculture, est au cœur des secteurs concernés par le changement climatique. La communauté scientifique a beaucoup écrit sur le changement climatique et sur l’impact possible de ce phénomène sur l’oléiculture, aussi bien sur le plan physiologique (de l’olivier) que sur le plan économique, social et culturel. Le changement climatique suscite de plus en plus de sérieuses inquiétudes quant aux variations de la production et à l’incidence de certaines maladies ou ravageurs affectant l’olivier que peut entraîner la hausse des températures et la réduction des précipitations.

Compte tenu de l’importance économique et sociale de l’oléiculture dans les pays producteurs de d’huile d’olive, il est fondamental que des actions soient entreprises dans ce domaine de manière à mettre en œuvre au mieux des stratégies d’adaptation ou d’atténuation de ce phénomène.Comment se préparer à un scénario lié au changement climatique et qui pourrait affecter l’intégralité de la filière oléicole et la sécurité alimentaire? Comment éviter de se retrouver dans des situations d’urgence qui pourraient avoir des répercussions dramatiques sur le secteur?

De nombreuses réponses devront être apportées par le webinaire, organisé par le bénéficiaire principal du projet Cluster SERVagri, Groupe d’Action Locale Eloro, intitulé « impacts des effets du changement climatique dans la zone transfrontalière tuniso-italienne: état de l’art et perspectives. Le projet Cluster SERVagri s’inscrit dans le cadre du Programme IEV de Coopération Transfrontalière Italie Tunisie 2014/2020.

La diversité des intervenants, experts d’universités, d’institutions gouvernementales, de centres de recherche et d’organisations internationales, garantira la présentation de l’état de l’art et des différentes perspectives dans le cadre d’un débat animé et dynamique.

Ce webinaire aura lieu vendredi 3 septembre 2021, à 17h00 CEST (16h00 en Tunisie) sur la plateforme ZOOM. Le lien pour participer au webinaire : https://eventidigitali.eu/

Selon le programme suivant :

Impacts des effets du changement climatique sur la sécurité alimentaire et l’oléiculture en Tunisie: l’état de l’art

• Mme. Rim Zitouna (Chercheure INRGREF de Tunis)

• M. Denis Pommier (Agroéconomiste et consultant)

Impacts des effets du changement climatique sur la sécurité alimentaire et l’oléiculture en Sicile: l’état de l’art

• Pr. Gaetano Chinnici (Université de Catane)

Impacts des effets du changement climatique sur la sécurité alimentaire et l’oléiculture en Tunisie: les perspectives

• Prof. Ali Mhiri (Ancien professeur à l’INAT, pédologue et essayiste)

Impacts des effets du changement climatique sur la sécurité alimentaire et l’oléiculture en Sicile: les perspectives

• Prof. Mario D'Amico (Université de Catane)

Débat

Conclusions

• Dr. Béchir Ben Rouina (Institut de l’Olivier de Sfax et consultant FAO en oléiculture)

Asma Mami Maazoun

Dr. Ing en Industries Agroalimentaire - INAT