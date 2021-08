Habib Bourguiba : Nul n'est prophète en son pays...!

Par Sihem Ben Ghachem - Bourguiba a quitté les sphères du pouvoir depuis plus d’un quart de siècle, il est décédé depuis 21 ans, et pourtant sa personnalité complexe, son parcours politique, ses prises de positions courageuses et inédites, ses actions d'éclat semblent encore susciaiter les passions de ses détracteurs ! Particulièrement, les islamistes et certains autres énergumènes qui se prennent pour des hommes d'État, et qui ne ratent aucune occasion, pour le dénigrer, salir sa mémoire, et par-delà, celle de tous les Tunisiens, puisque, qu'ils le veuillent ou non, Bourguiba fait partie intégrante du passé de la Tunisie et vouloir effacer son souvenir ou omettre cette vérité, équivaudrait à occulter un pan entier de l'histoire de notre pays ! Pourtant, dès que le protocole de l'indépendance fut signé, il s'attela à la tâche énorme qui consistait à poser les bases de l'État moderne, en lançant des réformes sociales fondamentales et audacieuses. À quelques quatre mois et demi du 20 mars 1956, en effet, il ordonna la promulgation du Code du Statut personnel qui demeure aujourd'hui, à l'orée du troisième millénaire, encore inégalé.

De fait, grâce à ce code révolutionnaire, il libèrera la femme du joug de la société patriarcale et du carcan de la tradition, parce qu'il a toujours considéré qu'une société humaine ne peut évoluer et se développer si la moitié de ses membres est écartée du circuit économique.

Par ailleurs, Il fit abolir la polygamie et la répudiation, institua le divorce légal et surtout, il releva l'âge du mariage aussi bien pour le garçon que pour la fille!

En outre, il imposa la gratuité de l'enseignement et la scolarisation obligatoire des enfants -fille ou garçon- à partir de l'âge de six ans ! Ainsi, tous les enfants, qu'ils soient riches ou pauvres, citadins ou originaires des régions rurales, purent bénéficier de la chance inestimable de poursuivre des études, obtenir des diplômes supérieurs et exercer des métiers convenant à leurs compétences. Pourtant, plusieurs tunisiens, qui se sont érigés en gardien de la tradition patriarcale, avaient refusé catégoriquement d'autoriser leurs filles à aller à l'école et il fallut l'intervention, parfois musclé, des autorités compétentes pour que les tunisiennes puissent bénéficier de cet avantage !

Ces décisions novatrices émancipatrices avaient soulevé, en ces temps-là, une levée de bouclier qui semble actuellement ressuscitée par des fauteurs de trouble et des nouveaux pêcheurs en eau trouble!

Du reste, la politique rationnelle et cartésienne du leader tunisien, se situait à mille lieux de la démagogie qui caractérisait ses pairs arabes, le démarquait de leurs prises de positions sentimentales et erronées dont le temps, d'ailleurs, se chargea de démontrer la témérité, et surtout n'eut jamais l'heur de plaire à ses adversaires politiques, à quelques bords qu'ils appartiennent!

On peut citer à cet effet de nombreux exemples : Bourguiba avait toujours prôné l'ouverture sur l'Occident et esquissa les contours des relations avec les pôles des puissances mondiales. Il fut à ce moment-là accusé d'être l'ennemi de l'arabité!

Le Président tunisien avait toujours conseillé aux Palestiniens de se conformer aux traités internationaux et aux résolutions onusiennes pour résoudre le problème de l'occupation israélienne, il fut accusé d'être le traître de la cause de la nation palestinienne. Son célèbre discours à Jericho souleva, en effet, un tollé général et déclencha une campagne agressive de dénigrement orchestrée par l'Égypte nassérienne. Et pourtant en 1993, lors de la signature des accords d'Oslo, les Palestiniens ont dû se contenter de la portion congrue de terres, nettement inférieure à celle proposée par l'ONU !

Sihem Ben Ghachem