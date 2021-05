Hajer Gueldich: N’oublions pas de célébrer la journée mondiale de l’Afrique le 25 mai de chaque année

Une date symbole pour l’Afrique, le 25 mai, est encore passée inaperçue dans notre pays.

L’Afrique et le monde entier célèbrent, le 25 mai de chaque année, le jour de l’Afrique. Pourtant, peu s’en soucient ou s’en souviennent. Ni la Présidence de la République, ni la Présidence du gouvernement n’en ont fait une quelconque déclaration sur leurs sites officiels; Mis à part le Ministère des affaires étrangères et nos Ambassadeurs en Afrique qui font comme ils peuvent depuis leurs Ambassades respectives dans les pays africains, la Tunisie reste encore une fois de plus, en marge d’un événement aussi important que la journée de l’Afrique. Les médias brillent par leur absence. Les élites du pays ont d’autres priorités.

1. Pourquoi célébrer la journée de l’Afrique le 25 mai de chaque année?

Peu d’Africains s’en soucient, mais ce 25 mai se trouve être la Journée mondiale de l’Afrique, en souvenir du congrès fondateur de l’Organisation de l’Union africaine (OUA), ancêtre de l’actuelle Union africaine (UA).

Pourquoi le 25 mai ? Ce jour célèbre tout simplement la commémoration de la création de l’Organisation de l’Union africaine (OUA), le 25 mai 1963 à Addis-Abeba, en Éthiopie. À l’époque, l’organisation panafricaine avait pour objectif de réunir les 32 États qui venaient d’accéder à l’indépendance. Mais aussi d’aider les peuples qui n’étaient pas encore libres à se défaire du colonialisme.

Quelques années plus tard, et à l’occasion du premier congrès des États africains indépendants se réunissant à Accra à l’invitation de Kwame Nkrumah, les Etats membres ont appelé à la création d’une « Journée de la liberté africaine » afin de marquer chaque année les progrès en cours dans le mouvement de libération et symboliser la détermination des peuples d’Afrique à se libérer de la domination étrangère et de l’exploitation. Dans cette perspective, la journée du 25 mai a pour but de souligner la nécessité de «renforcer l’unité et la solidarité des États africains», selon la Charte de l’OUA.

Lors du Discours d’ouverture du premier Sommet de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA), ces mots retentissaient le 24 mai 1963 : «Nous devons maintenant nous unir ou périr. Je suis certain que par des efforts concertés et notre ferme propos, nous allons jeter ici même les fondations sur lesquelles s'élèvera une union continentale des Etats africains.…». Ces propos de Kwame NKRUMAH méritent en eux-mêmes la nécessité de célébrer une date historique !

Unanimement, les Etats africains se sont engagés, lors de la tenue du premier sommet de l'Organisation pour l'Unité africaine (OUA), à contribuer à l’unité africaine.

Aujourd’hui, et dans les mêmes perspectives des objectifs de l’Agenda 2063, il importe de commémorer le chemin parcouru, il y a déjà une soixantaine d’années, afin de marquer notre attachement indéfectible à notre identité culturelle commune.

A travers cette date mémorable, l’Afrique célèbre sa fraternité et sa solidarité d’antan. Les cinquante-cinq (55) Etats africains devraient songer à remettre sur les rails le rapprochement des cultures et des peuples africains et œuvrer ensemble pour une Afrique unie, intégrée et prospère.

Il appartient aux décideurs africains de garder et faire garder à l’esprit le vaste chantier d’unité tracé par les pères fondateurs du panafricanisme et pour lequel nous devrons absolument apporter notre contribution, pour le bonheur des générations à venir.

2. Comment l’Union africaine a célébré le 25 mai cette année?

Le Président de la Commission de l’Union africaine, son excellence Moussa Mohamed Faki, a fait une déclaration hier à l’occasion de cette journée, en voici quelques extraits:

« Mes chers Concitoyens d’Afrique et de la Diaspora,

Nous célébrons aujourd’hui la naissance de l’Organisation de l’Unité africaine (OUA), en souvenir de ce jour historique du 25 Mai 1963 ou une vingtaine de Chefs d’État africains créaient, dans l’enthousiasme à Addis-Abeba, cette Organisation Continentale. Celle-ci s’était fixée pour ambition l’indépendance totale de l’Afrique sur le plan politique et économique et la réalisation de son unité. Cinquante-huit ans après, l’Union africaine qui a pris le relais de l’OUA, poursuit cette ambition avec plus ou moins de réussite. Elle le fait concrètement sur le terrain, mais elle le fait aussi sur la base des principes.

Ces principes sont ceux de la renaissance Africaine, de l'esprit du Panafricanisme, de l'identité culturelle et des valeurs partagées, chers aux pères fondateurs et définis dans l'Acte constitutif de l'UA, de l'Agenda 2063 de l'UA et d'autres instruments continentaux. Ces principes et valeurs ont un rôle important à jouer dans la construction de l'Afrique que nous voulons.

En effet, l’Union africaine a prescrit aux États africains de chercher dans leurs repères culturels et leurs valeurs ancestrales le soubassement de leur essor, tout en s’inscrivant dans l’évolution du monde. Longtemps anesthésié par les effets de la colonisation, l’Africain doit puiser au plus profond de son patrimoine culturel et artistique les clés de son épanouissement.

C’est ce message que voudrait véhiculer l’UA à travers le thème de l’année 2021 consacré aux Arts, culture et patrimoine comme leviers pour construire l’Afrique que nous voulons.

Chers Concitoyens, Mesdames, Messieurs,

Nous avions voulu combiner symboliquement le thème de l’année avec la Journée de l’Afrique pour procéder au lancement de l’entrée en vigueur de la Charte de la Renaissance Culturelle africaine adoptée depuis 2006 à Khartoum au Soudan. L'un des objectifs de cette Charte est de renforcer le rôle de la culture dans la promotion de la paix et de la bonne gouvernance. L'Union africaine est consciente du rôle que les arts, les expressions audiovisuelles et cinématographiques ainsi que d'autres industries créatives jouent dans le processus d'intégration africaine en tant que facteur de paix, de compréhension et de prévention des conflits ainsi que de croissance socio-économique. En dépit de la domination culturelle qui, au cours de la traite des esclaves et de l'ère coloniale, a conduit à la dépersonnalisation d'une partie des peuples africains, a falsifié leur histoire, a systématiquement dénigré et combattu les valeurs africaines, et a tenté de remplacer progressivement et officiellement leurs langues par celle du colonisateur, les peuples africains ont pu trouver dans la culture africaine la force nécessaire à la résistance et à la libération du Continent.

L'Union africaine estime que l'unité de l'Afrique se fonde d'abord et avant tout sur son histoire. L'histoire de l'Afrique, qui fait partie de notre identité culturelle, est un impératif pour le développement du Continent. Elle est aussi un vecteur de formation de la personnalité africaine et d’affirmation des peuples africains dans le monde. L’Afrique ne peut s’imposer dans le multilatéralisme et les partenariats avec le reste du monde que par l’affirmation, sans complexe, ni ombrage de son être, de sa personnalité et de son identité sur une base de totale égalité avec les autres.

Mesdames, Messieurs,

L’Afrique a longtemps occulté le rôle de la culture dans la promotion et la formation des Nations. J’entends, au cours de ce mandat, corriger cette tendance en m’intéressant, plus que je ne l’ai fait par le passé, à la culture et à la pensée africaines. J’ai indiqué que je ferai appel aux universitaires et aux sociologues de tous les espaces culturels pour apporter leur contribution à l’édification d’un consensus africain solide et réalisable. Les différentes réflexions en rapport avec le thème de l’année, que mèneront aujourd’hui d’éminentes personnalités africaines pour marquer cette journée de l’Afrique, s’inscrivent bien dans cette dynamique. Je voudrais leur exprimer toute ma reconnaissance et les assurer que leurs contributions intellectuelles ne manqueront pas d’abreuver notre soif de renaissance culturelle de l’Afrique. Je souhaite à tous les Africains, du Continent comme ceux de la Diaspora, joyeux anniversaire.

Que Dieu bénisse l’Afrique ».

Aussi, le bureau du Conseiller juridique de l’Union africaine va lancer aujourd’hui, 26 mai 2021, un Webinaire pour marquer le 20e anniversaire de l’entrée en vigueur de l’Acte constitutif de l’Union africaine du 11 juillet 2020.

3. La contribution symbolique du Master de recherche en Droit et politiques de l’Union africaine de l’Université de Carthage

Notre Master de recherche en Droit et politiques de l'Union Africaine de l’Université de Carthage, sous ma direction, a lancé un message d'amour et de solidarité depuis l'amphithéâtre de Carthage à toute l'Afrique, hier mardi le 25 mai 2021.

Les jeunes chercheurs sont venus munis des drapeaux de la Tunisie et de quelques autres pays africains pour passer ce message de solidarité, dans une photo symbolique depuis Carthage, terre des civilisations depuis plus de trois mille ans, rappelant ainsi que l'intégration du continent ne pourra se faire qu'à travers l'implication effective des populations africaines au projet de l'union, de leur imbrication des valeurs de solidarité commune et d'un vouloir vivre ensemble.

Nous sommes guidés par notre vision commune d'une Afrique unie, intégrée, prospère et forte, résolus à combattre toutes les formes de violence, d'extrémisme violent, de terrorisme, de racisme et de discrimination raciale et nous étions heureux d'avoir été réunis, depuis Carthage hier, pour célébrer l'Afrique dans toute sa splendeur et dans toutes ses dimensions.

En raison des circonstances exceptionnelles dues à la situation de Covid-19, nos actions ont été restreintes et limitées mais nous envisageons de multiplier les activités et les festivités lors des prochaines éditions.

Voici le texte de la Lettre des Etudiants du Master de recherche en droit et politiques de l’Union Africaine à l’occasion de la célébration de la journée de l’Afrique du 25 mai :

Chère Afrique :

« Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas des hommes et femmes pour leur donner des ordres, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer ».

Voilà, ce que nous avons nous, Le désir de l'Afrique.

Le 25 mai est une journée où tout le monde fête l’Afrique, dans sa journée ce beau vieux continent qui n'a jamais cessé de prouver au monde qu'il est et sera toujours un point de départ vers le monde entier.

L'Afrique reste toujours, malgré des hauts et des bas, au sommet du monde.

Avec plus de 1,3 milliard d'habitants, l'Afrique représente 17,2 % de la population mondiale en 2020. Le continent est bordé par la mer Méditerranée au nord, le canal de Suez et la mer Rouge au nord-est, l’océan Indien au sud-est et l’océan Atlantique à l’ouest.

Dans notre Master en Droit et Politiques de l'Union Africaine de la Faculté des Sciences juridiques politiques et sociales de Tunis- Université de Carthage, le savoir et les études, nos cours et nos conférences portant sur les différentes thématiques concernant notre continent, ont fait naître en nous le désir de l'Afrique.

«Je suis africain, non pas parce que je suis né en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi», disait le grand Kwame Nkrumah le père fondateur du panafricanisme et un l'un des hommes qui ont changé le destin de l'Afrique.

Aujourd'hui, on célèbre notre continent Africain, indépendamment de tous ses malheurs, nous le peuple de la rumba et le makossa, les amoureux de la vie ...nous Africains, nous sommes la joie. Nous sommes l’avenir.

Comme l'herbe qui pousse entre les joints des roches, l'Afrique nous étreint.

Le message de l'Afrique au reste du monde n'est pas différent de celui du grand Léopold Sédar Senghor, très chers vous êtes les témoins de l’Afrique immortelle, vous êtes les témoins du monde nouveau qui sera demain.

Célébrons l’Afrique que nous voulons !

Vive l'Afrique!

Hajer Gueldich

Professeure agrégée des Universités à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis- Université de Carthage,

Directrice du Master de recherche en droit et politiques de l’Union africaine et Responsable de la Chaire des études africaines