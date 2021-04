Youssef Chahed appelle à une trêve politique pour se concentrer sur la lutte contre le Covid et ses suites, en attendant des élections législatives anticipées

L’ampleur des pertes humaines causées par le Covid exige des dirigeants politiques de mettre de côté leurs querelles marginales et d’observer une trêve politique. Le temps que s'organiseraient des élections législatives anticipées. Prenant la posture d’un chef de l’opposition, c’est l’appel qu’a lancé jeudi soir le leader du parti Tahya Tounès et ancien chef du gouvernement, Youssef Chahed. S’adressant aux Tunisiens par vidéo en live sur sa page facebook, il a pointé du doigt l’instabilité politique et les tiraillements qu’il rend responsables de la gestion inacceptable de la pandémie sanitaire et ses conséquences en vies humaines, ralentissement économique, pertes de sources de revenu et d’emplois.

Youssef Chahed a particulièrement mis à l’index le retard enregistré dans l’acquisition en quantités suffisantes de vaccins et le faible rythme des injections, appelant le gouvernement à mobiliser les moyens nécessaires en vue d’y parer dans les plus brefs délais. Evoquant la crise économique et financière, il a affirmé que la Tunisie n’est pas arrivée à un stade de faillite, mais doit se hâter de conclure ses négociations avec le FMI, en les abordant avec bonne préparation et les prendre très au sérieux.

Compatissant avec les commerçants, artisans, chefs d’entreprises, hôteliers et autres prestataires de services pénalisés par le confinement et le ralentissement de leurs activités, voire leur cessation, il a déclaré qu’il est inacceptable que l’Etat ne leur viennent pas en aide, en leur apportant des subventions appropriées. Dans ce même élan, il a invité les banques à faire preuve de plus de proactivité et de solidarité avec leurs clients, professionnels et particuliers en assouplissant leurs conditions et mettant à leur dispositions les facilités nécessaires.

En attendant des élections législatives anticipées…

Youssef Chahed, coiffé de près, en plan demi serré sur fond d'un salon familial agrémenté cepenadnt du drapeau national, est à sa deuxième prise de parole en trois semaines, après son interview le 2 avril courant avec Sameh Meftah, sur Carthage +. Une féquence accrue pour entretenir un lien avec les Tunisiens. L’interview, sur la défensive, était destinée à se dédouaner du Jeudi noir du 27 juin 2019, évoqué en hypothèses par Mohamed Ennaceur dans ses mémoires. Son adresse ce jeudi soir, a été conçue sur un ton offensif qui interpelle les gouvernants, met en garde le gouvernement contre les risques encourus par sa gestion des affaires de l’Etat et prend le peuple à témoin.

Même s'il prend soin de ne pas s'ériger ouverteement en donneur de leçon, il est clairement à la recherche d’un statut de chef de l’opposition. Quitte à glisser une phrase qui ne saurait passer inaperçue : mettre en sourdine les conflits au sommet de l’Etat, le temps, le temps de surmonter la crise sanitaire et ses suites, et d’aborder des élections législatives anticipées, sur la base d’une nouvelle loi électorale, et des élections des conseils régionaux. Suivez mon regard, lance Youssef Chahed dans un appel du pied à ses troupes pour se remobiliser.