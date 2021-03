Rafaâ Ben Achour: Adieu Mohamed Hédi Hammoudia

Par Rafaâ Ben Achour - La grande famille du club africain est en deuil. Elle vient de perdre l’un de ses vaillants joueurs et l’un de ses brillants dirigeants, Mohamed Hédi Hammoudia (23 avril 1935-12 mars 2021). Originaire du quartier de Montfleury, connu pour être un bastion du club africain, le jeune Mohamed Hédi a su allier la réussite scolaire et l’éclat sportif.

Il intègre les rangs de son équipe préférée à l’âge de 11 ans, en 1946, année qui voit le triomphe du Club africain, sacré champion de la saison 1946-1947 grâce à des joueurs comme Milazzo, Dhib, Saheb Ettabaâ, S. Akacha, Fayeche, Kebail, Dabbabi, Ben Brahim, Taïeb, Gabsi, Cheif etc. Cette pléiade de joueurs doués et dévoués lui servira d’exemple à suivre. Il est aligné avec l’équipe séniors, malgré son jeune âge, et finit par décrocher une place de joueur titulaire au début de la saison 1953-1954. Il a alors pour collègues, Abdelli, Rabeh, Zlassi, Mdelgi, Kebaili, Touati, Dahmani, etc.

Équipe 1955-1956.

Debouts, de Gauche à droite : Kabaili (en civil), Rabeh, Mdelgi, Ayachi, Gallard, Shili, Bokri

Accroupis : Karbass, Djelessi, Hammoudia, Touati, Dahmani

Mohamed Hédi Hammoudia poursuivra sa carrière jusqu’au début des années 60. Malgré beaucoup de satisfactions, malgré son dévouement au club, malgré son intelligence, malgré sa technique et malgré la grande qualité de ses collègues, il n’a, malheureusement, inscrit à son palmarès aucun titre de champion ou de détenteur de la coupe. Il faut dire, qu’à cette époque, les dès étaient quelque peu biaisées, en raison de l’hégémonie du CSH lif, équipe du Prince Slaheddine Bey.

Gallard, Hamadi Khouini et Hédi Hammoudia

Mohamed Hédi Hammoudia participe néanmoins aux compétitions nord africaines et s’illustre, notamment, lors d’un inoubliable match de qualification pour la coupe d’Afrique du nord, contre le Marsa d’Oran à Tunis, joué samedi et dimanche en marquant au finish le but qualificatif du CA.

A l’aéroport: Hamda Hammoudia, Larbi Touati, Mustapha Ben Chaabane, Hédi Hammoudia et Youssef Yamoune

Comme plusieurs autres joueurs du CA, Mohamed Hédi Hammoudia passe immédiatement du statut de joueur au statut de dirigeant.

Il intègre le comité directeur du CA dès la saison 1963- 1964. Il assistera au renouveau du CA qui remportera le Championnat dès cette saison. Secrétaire général adjoint jusqu’à 1971, il est nommé, la même année, secrétaire général au sein du comité directeur qui voit le retour à la présidence de l’emblématique Président du CA, Azouz Lasram. Il gardera ses fonctions de SG jusqu’à 1982.

Pendant toute cette décade, le CA accumule les titres et les records, non seulement en football, mais également en handball et autres sports individuels. Par la suite, il sera membre du comité élargi du CA.

Quand j’accède au secrétariat général du CA en 1986, je trouve auprès de Hédi Hammoudia un véritable instructeur pour réussir mes lourdes fonctions dans la lignée de mes illustres prédécesseurs.

L’amour et le dévouement au club africain sont dans les gênes de la famille Hammoudia. Celle-ci donna au CA de grands dirigeants (Naceur, Hamda et Marouène). En novembre 2017, le fils de Hédi Hammoudia, Marouène, est nommé à la tête d’un comité provisoire chargé de veiller aux destinées du CA suite à la période de la présidence rocambolesque d’un certain Slim Riahi. Le fils Hammoudia, élevé à bonne école, réussira à assainir une bonne partie de la situation du CA. Sous sa présidence la CA remporte la coupe de Tunisie lors d’une mémorable finale de 2018 contre l’ESS (4 à 1). Le CA termine également la saison en deuxième place malgré un début de saison calamiteux.

C’était sûrement le plus beau cadeau que le fils pouvait offrir à son père.

Maouène Hammoudia (Finale de la Coupe. 13 mai 2018)

Repose en paix cher frère Hédi. Ton club, momentanément en mauvaise posture, est aujourd’hui entre de bonnes mains.

Rafaâ Ben Achour