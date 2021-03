Bank ABC Tunisie sponsor de la troisième édition du Forum Economique Tuniso-Libyen

«Le forum de l’espoir et du défi pour construire une économie intégrée» 11 mars 2021- Sfax

Dans le cadre de la consolidation de ses relations d’affaires avec la Libye, Bank ABC a l’honneur de sponsoriser la troisième session du Forum Economique Tuniso-Libyen sur le thème « Le forum de l’espoir et du défi pour construire une économie intégrée », organisé par le bureau TABC (Tunisia-Africa Business Council), qui aura lieu le 11 mars 2021, à Sfax.

Cette nouvelle édition rassemblera d’éminentes personnalités, des ministres, des acteurs économiques et des hommes d’affaires libyens et tunisiens en vue de redynamiser les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Libye qui ont régressé durant la dernière décennie, apporter les clarifications nécessaires sur le climat d’investissement, développer des échanges commerciaux entre la Tunisie et la Libye, réduire les problèmes logistiques découlant de la crise de la Covid-19 et renforcer la coopération bilatérale à la lumière d’une situation régionale difficile qui nécessite des efforts concertés.

Le Groupe Bank ABC sera représenté par ses deux filiales tunisienne et libyenne en la présence de Mme Chedia Bichiou, CEO Bank ABC en Tunisie et Mme Karima Leguel, la représentante en chef de Bank ABC en Libye ainsi qu’une équipe chargée du desk libyen, dans le cadre des rencontres bilatérales avec les chefs d’entreprise libyens et leurs homologues tunisiens.

Bank ABC accorde une attention particulière au partenariat stratégique entre les deux pays qui ont toujours fonctionné de pair à travers l’accompagnement de grandes entreprises des deux nationalités dans divers opportunités de financement et d’investissement.

« La Libye est un marché clé dans la stratégie de développement de Bank ABC. Le Groupe cherche à y renforcer ses positions de 1er plan, en étant notamment aux côtés des chefs d’entreprise et en accompagnant le développement durable de nos deux pays. Nous sommes heureux de nous associer à cet événement qui cherche à favoriser les échanges et mises en relation entre acteurs de l’économie afin de tisser des liens concrets et de générer des projets pour l’avenir en cette sortie de crise » a mentionné, Mme Chedia Bichiou, CEO Bank ABC en Tunisie.

L’organisation du Groupe Bank ABC s’appuie sur deux grands domaines d’activités complémentaires, Wholesale Banking et Retail Banking, avec un fort savoir-faire au niveau des segments de spécialisation (financement en devises, opérations de change, la syndication…) qui font la force stratégique et la solidité financière du Groupe. Les synergies créées entre les différents métiers financiers et les implantations dans le monde, lui donnent la capacité de relever les défis de ses clients.

«La Tunisie et la Libye sont fortement connectées de par leurs relations stratégiques. Nous sommes heureux d’être présents, aujourd’hui, à cette rencontre qui nous permettra de déployer nos synergies grâce au positionnement international du Groupe Bank ABC et d’offrir notre expertise et notre savoir-faire en tant que banque internationale et la proximité d’une banque régionale», a souligné Mme Karima Leguel, la représentante en chef de Bank ABC en Libye.

Bank ABC Tunisie, en bref Bank ABC, est une banque universelle offrant une panoplie de produits et services bancaires et financiers ; des opérations courantes et dépositaires, opérations de crédit, financement de projets et financements structurés, syndications, produits de trésorerie et solutions de financement du commerce extérieur, dédiés aux grandes entreprises, aux institutions publiques et aux institutions financières. Bank ABC propose également à une clientèle de particuliers et de professionnels un éventail de produits et services de banque de détail, dont les comptes courants, les cartes de paiement, les services de banque en ligne, les crédits à la consommation et les prêts hypothécaires, les prêts consentis aux fins de la réalisation d'investissements et du fonctionnement de l'entreprise, les facilités hors bilan, ainsi que tout type d'épargne et de dépôts. Bank ABC est l'un des plus importants groupes bancaires dans la région MENA, ayant son siège social au Royaume de Bahreïn, avec des succursales et des bureaux à travers le monde sur cinq continents. Bank ABC s'est établie en Tunisie en 1993 à travers sa succursale Offshore. Sa filiale onshore a vu le jour, en l’an 2000, avec une présence à Tunis, Sfax et Sousse. A travers son réseau de 17 agences aujourd’hui, Bank ABC Tunisie œuvre toujours à répondre aux attentes de ses clients et prospects grâce à des offres adaptées aux différents usages bancaires.