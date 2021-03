L’UBCI et l’incubateur lab’ess décernent le prix de l’entrepreneur(e) social(e) de l’année

Pour la troisième année consécutive, l’accélérateur d’innovation sociale «Lab’ESS» et la banque «UBCI» viennent de décerner le prix de l’entrepreneur(e) social(e) à 3 femmes persévérantes, qui oeuvrent pour développer une consommation plus responsable, la sensibilisation à l'écologie et la mobilité douce en Tunisie.

AAu terme d’une matinée de présentation de leur projet par les 7 candidats en lice, un jury composé de collaborateurs de la banque et de professionnels tunisiens et étrangers du monde de l’économie sociale et solidaire, a attribué le 1er Prix au projet «Najen Nature».

Najen Nature est une marque de mode et life style naturel et durable, réalisée de manière éthique par des artisans d’Europe et de Tunisie. Grâce à ce prix, la lauréate Nadia Jendoubi décroche une dotation de 7000 dinars et ambitionne grâce à ce prix, de mener une campagne de lutte contre la précarité menstruelle dans les régions isolées.

En marge du 1er Prix, l’UBCI et le Lab’ess ont également décerné le 2ème Prix au projet «L’ARCHE», entreprise itinérante qui propose des activités éducologiques et zoothérapeutiques aux enfants. Enfin, le 3ème Prix revient au projet «PEDALO», un service de coursiers à vélo basés dans le grand Tunis. Les deux projets reçoivent respectivement une dotation de 4000 et 3000 dinars.

Les 3 gagnantes seront également accompagnées d’une assistance comptable et financière des experts UBCI pour la structuration de ce projet.

A travers ce concours, l’UBCI et le Lab’ess allient leurs forces pour valoriser les initiatives à fort impact social, en générant pour les lauréates un accompagnement dédié dans leurs démarches de recherche de financement.

Les deux partenaires comptent poursuivre leur collaboration afin de pérenniser ce Prix et encourager des jeunes entrepreneur(e)s, capables de générer de nouvelles initiatives en matière d’économie sociale et solidaire, à croire en leurs projets et réussir leur réalisation.

A propos du Lab’ess

Le Laboratoire de l’Economie Sociale et Solidaire (Lab’ess) vise à contribuer activement au développement durable des acteurs de l'innovation sociale pour répondre efficacement aux besoins socio-économiques du pays.

La mission du Lab’ess est double. D’une part, il forme, met en avant et accompagne les entrepreneures sociaux(ales) et organisations de la société civile tunisienne à travers un programme d’incubation.

D'autre part, il a un rôle de facilitateur puisqu’il fait en sorte de connecter les différents acteurs(rices) (société civile, état et secteur privé) afin de créer des synergies favorables au développement des projets à impact et à la(re) connaissance de l’ESS en Tunisie.

Depuis sa création, le Lab’ess a formé 1600 associations à Tunis et en région et a permis l'émergence et le développement de 70 entreprises sociales notamment de jeunes et de femmes et à organiser 140 événements autour de l’ESS.

L’incubateur social tunisien est également membre du réseau international GROUPE SOS Pulse et a co-fondé la plateforme Chabaka.tn.

A propos de l’UBCI

Née en 1961, l’UBCI, Filiale du Groupe BNP Paribas, dispose aujourd’hui d’un réseau de 103 Agences et 112 GAB opérant au cœur même des principaux centres économiques de la Tunisie.

L’UBCI offre une large gamme de produits et de services à l'attention de sa Clientèle de Particuliers et de Professionnels couvrant leurs différents univers de besoins en matière de banque au quotidien, de financement de projets, de bancassurance et de gestion patrimoniale.

Au service également de ses Clients Entreprises et Institutionnels, l'UBCI se démarque notamment par le biais de ses équipes spécialisées dans les domaines du cash management, des activités de marchés, de la banque d'affaires, du commerce international, de l'ingénierie financière et du leasing.

Certifiée ISO 9001 pour ses activités à l’International depuis 2002 et pour ses activités monétiques depuis 2012,l’UBCI porte également une attention particulière aux questions de Responsabilité Sociale et Environnementale en ligne avec la politique du Groupe BNP Paribas.

Pour plus d’information: www.ubci.tn