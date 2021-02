Abderrazak Zouari: Enfin, une stratégie nationale pour l’emploi voit le jour

Lancé en 2017, un dialogue large, participatif et inclusif et un processus tripartite institutionnalisé ont abouti à la formulation d’une Stratégie nationale pour l’emploi (SNE) dont l’objectif ultime est de répondre à la nécessité d’offrir des emplois décents pour tous, des emplois garantissant le respect des principes et droits fondamentaux du travail, les conditions du dialogue social, le bénéfice de services planchers de sécurité sociale et un niveau de revenu minimum jugé socialement acceptable.

La première étape de la préparation de cette stratégie a été de dresser un diagnostic entrepris par une équipe multidisciplinaire sans concessions de la situation du marché du travail tunisien avec ses dysfonctionnements et ses pistes d’amélioration. Ce diagnostic a été, ensuite, soumis à des consultations avec l’ensemble des acteurs concernés par l’emploi. Cette première étape a permis de dresser un état des lieux de la situation de l’emploi.

Cette stratégie montre que la lutte contre le chômage et les autres déficits d’emplois décents (tels que le sous-emploi, l’emploi informel et vulnérable) ne peuvent être traités à travers la seule conduite de politiques actives d’emploi, et ce, quel que soit leur degré d’efficacité. La création d’emplois décents doit découler de la mise en œuvre d’une stratégie multidimensionnelle et transversale recouvrant l’ensemble des politiques publiques susceptibles de contribuer à créer des emplois en quantité et qualité suffisantes.

Cette stratégie nationale pour l’emploi constitue une véritable politique d’emploi. Elle indique les orientations et les plans d’action qui doivent être celles des différentes politiques publiques.

Cette stratégie définit quatre grands axes stratégiques:

Axe stratégique 1: une économie compétitive, inclusive, diversifiée, innovante et créatrice d’emplois décents et valorisants.

Des leviers macro-économiques favorables à l’investissement et l’emploi décent doivent être adoptés. Ces investissements doivent être orientés vers des activités économiques diversifiées et à forte valeur ajoutée créatrice d‘emplois décents. Il s’agit de développer un tissu industriel formé par des entreprises, habilitées à conquérir les marchés internationaux et créatrices d’emplois productifs et décents.

Axe stratégique 2: un capital humain responsable, employable, valorisé et vecteur de développement et de prospérité

Il s’agit de faire en sorte que le système éducatif soit de qualité et performant et de continuer à être un vecteur d’ascension sociale et économique. Le milieu d’apprentissage professionnel doit favoriser l’apprentissage, la professionnalisation et la productivité.

L’environnement socioculturel devrait aussi jouer un rôle important dans la montée en compétence et la valorisation des capacités des individus.

Axe stratégique 3: une gouvernance du marché du travail basée sur le nouveau modèle des relations professionnelles définies dans le contrat social tripartite

Toute stratégie d’emploi se base sur un dialogue social participatif et opérationnel entre toutes les parties prenantes, sur un fonctionnement efficace des instruments du marché du travail, un cadre réglementaire adapté aux nouvelles formes d’emploi et aux exigences des mutations du marché du travail et, enfin, une protection sociale plus étendue et plus équitable. Aussi des mécanismes d’animation et de contrôle du marché du travail devraient être efficaces et efficients.

Axe stratégique 4: une mise en œuvre participative soutenue, redevable et centrée sur les résultats et les performances

Il est prévu un pilotage cohérent, intégré, participatif et performant de cette stratégie et une exécution centrée sur les résultats, la mise en œuvre d’un cadre institutionnel proactif et, enfin, la mise en œuvre de mécanismes de suivi et d’évaluation pour une meilleure redevabilité.

Ces quatre axes stratégiques sont déclinés en résultats attendus sous forme d’effets et effets intermédiaires touchant tous les aspects agissant sur l’emploi. Une liste de produits a été dressée. Elle montre la transversalité des politiques de création d’emplois décents. Qui concernent toutes les politiques publiques et ne se limitent pas à des politiques actives d’emploi.

Afin que ce document apporte des changements réels et ne soit pas la énième étude non suivie d’actions précises, il faut maintenant passer à l’opérationnalisation et la mise en œuvre de cette stratégie. L’impact de cette stratégie ne peut être évalué que si elle est effectivement implémentée de manière inclusive, c’est-à-dire en intégrant les spécificités régionales et la prise en compte des groupes marginalisés.

Abderrazak Zouari