Mohamed Adel Chehida: Pourquoi je me vaccinerai contre le Covid 19 ?

Alors que la pandémie continue ses ravages et qu’on nous annonce la découverte d’une autre souche du SARS-COV-2, encore plus contagieuse, en Italie comme dans le reste de l’Europe, commençait le 27 décembre 2020, la campagne de vaccination contre la Covid-19.

Ce fut un V-day durant lequel a démarré l'inoculation du vaccin produit par le laboratoire Pfizer. Le Royaume-Uni déjà en avance par rapport à la communauté européenne sur le vaccin de Pfizer, vient en outre, de donner le feu vert au vaccin du Laboratoire Astra Zeneca. Comme d’habitude, les polémiques n’ont pas manqué dans ce monde globalisé où l’information passe à la vélocité de la lumière et où chacun peut s’informer à sa manière grâce à internet sauf qu’avec l’intelligence artificielle et les algorithmes parfois le lecteur risque de ne pas recevoir toujours l’information de façon neutre.

Beaucoup de personnes sont dubitatifs sur l’efficacité du vaccin anticovid et ont exprimé leur intention de ne pas se vacciner. Comme toujours les messages négatifs circulent mieux et les théories complotistes trouvent un auditoire réceptif.

Personnellement, je suis décidé, en ma qualité de médecin ayant un accès prioritaire au vaccin, à me faire vacciner. pourquoi ?

D’abord, j’ai envie de reprendre une vie normale après une année pendant laquelle j’étais parmi les soldats de la première ligne en Italie et témoin de décès de personnes contaminées par de la Covid-19. J’ai notamment vu des malades souffrant d’une grande difficulté à respirer, malgré un apport important d’oxygène et j’ai même perdu des collègues.

Par ailleurs, beaucoup de personnes atteintes d’autres maladies et surtout du cancer, n’ont pas eu la chance de pouvoir être opérées à temps, ce qui a généré des retards préjudiciables à leurs chances de guérison.

Pour cela et bien d’autres raisons, il faudrait revenir absolument à une activité normale d’un Hôpital Covid Free. Après presque une année entière de restrictions, j'ai envie comme tout humain de vivre normalement.Je me vaccinerai aussi, parce que je crois au progrès de la science et de la médecine, et apprécie à leur juste valeur les prouesses scientifiques et techniques accomplies par les chercheurs, en réponse à une crise épidémique majeure.

Pour cela j’essayerai de répondre, dans ce qui suit, à quelques questions concernant la vaccination contre ce virus de la Covid-19.

1- Quels sont les différents types de vaccin ?

jusqu’à ce jour, il y a les vaccins chinois et russes dont on sait qu’ils sont composés de virus atténués sans études ou statistiques claires publiées et les vaccins occidentaux, notamment ceux produits, par les laboratoires Pfizer-BioNtech et Moderna qui sont des vaccins à ARN messager.

Celui de Astra Zeneca utilise en revanche, un vecteur viral atténué. Bientôt, vont arriver les vaccins produits par les laboratoires Johnson and Johnson et Sanofi.

L’utilisation de L’ARN messager synthétisé au laboratoire est en fait la vraie innovation dans le monde de la vaccination. L’ARN messager introduit dans le corps humain par l’injection du vaccin est un code génétique éphémère codant la production d’une protéine virale non pathogène puisque isolée et indépendante du virus lui-même.

Cette protéine virale complètement inoffensive sera ingérée par nos macrophages (cellules immunitaires) qui vont l'exposer sur leurs surfaces membranaires, afin de la présenter à d’autres cellules immunitaires encore plus spécialisées, notamment dans l’archivage de la mémoire immunitaire et la production des anticorps (lymphocytes).

Nos lymphocytes vont ainsi, pouvoir produire les anticorps spécifiques capables de reconnaître et de se lier aux mêmes protéines virales, au cas où le sujet vacciné entrera en contact avec le virus de la Covid-19, ce qui va permettre la neutralisation du virus.

En ce qui concerne le vaccin à ARN messager, il y a lieu de signaler qu’il nécessite des températures très basses pour sa conservation -70 °C pour la Pfizer et -20 pour la Moderna, ce qui constitue une contrainte non négligeable au niveau de la logistique concernant sa conservation et sa distribution, avec la nécessité du respect de la chaîne de froid lors de son transport.

2- Qui Valide ces vaccins?

Ces vaccins de Pfizer-BioNtech et de Moderna ont déjà été validés aux États-Unis par l’agence Food and Drug Administration FDA, alors qu’en Europe par l’Agence Européenne pour les Médicaments EMA. Ce sont ces autorités qui recueillent toutes les données envoyées par les laboratoires concernant l’expérimentation sur l’homme.

3- Pourquoi une mise au point du vaccin, en si peu de temps?

D’habitude les temps de production d’un nouveau vaccin sont très longs et beaucoup de gens septiques émettent des doutes, au devant des délais raccourcis.

Il faut rappeler tout d’abord, que l’idée de la technique a été évoqué durant l’épidémie SARS et devant la gravité de la situation pandémique et tous ses effets néfastes les États ont consenti de gros efforts financiers et de considérables sommes ont été investies dans une recherche fruit d’une vaste collaboration scientifique.

Ensuite, il y a lieu de signaler que le raccourcissement des délais, s’est accompli à la faveur de la réalisation contemporaine des deux premières phases de l’expérimentation, ce qui a respecté le déroulement normal de la «phase III» clinique et a même garanti une plus ample sécurité, à travers notamment, le recrutement d’un nombre beaucoup plus élevé de volontaires que ne l’exigerait le protocole.

4- Durée d’efficacité

On parle d’une durée d’immunité de 8 mois avec nécessité d’injection de doses à trois semaines d’intervalle d’où les difficultés et les réticences. Des Paramètres d’immunités sont à suivre chez les sujets vaccinés.

5- Effets secondaires

Jusqu’à aujourd’hui presque 4 millions de personnes ont été vaccinés (dont le nouveau président USA) aucun effet indésirable majeur a été noté. Durant les phases de l’expérimentation on a bien signalé des allergies, une fatigue musculaires, douleurs au point d’injection ou douleurs articulaires, aussi 1 cas sur mille de faiblesse musculaire faciale temporaire.

6- Immunité de population -Herd Immunity-

C’est quand une population est suffisamment immunisée pour éviter la transmission du virus et la contrôler. On parle du chiffre de 80% d’ou l’importance d’une vraie campagne de vaccination et une bonne adhésiondes citoyens pour vaincre ensemble la transmission de la maladie.

7- Qu’en est-il de l'efficacité des vaccins de la nouvelle souche Covid ?

La dangerosité de la nouvelle souche réside dans son pouvoir de contagiosité, d’où le risque d’avoir plus de malades et de rendre caduques et inutiles toutes les astreintes et les restrictions auxquelles on a souscrit de gré ou force, et ce, en dépit de tous les efforts et tous les sacrifices, jusqu’ici consentis.

Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, il faudrait absolument se vacciner, d’autant plus, qu'il n’y a pas de preuves pouvant écarter l’efficacité du nouveau vaccin à ARN messager contre la nouvelle souche mutante du SARS-COV-2

Bien au contraire, le vaccin sera toujours efficace quelque soit la mutation pour vue qu’elle ne soit pas majeure au point d'affecter la polyvalence des anticorps produits par ce genre de vaccin, ce qui semble le cas des souches mutantes jusqu’ici dénombrées et déjà analysées.

Une campagne réussie de vaccination réduirait d’une manière significative la propagation de la pandémie et nous rendra à un minimum trend de notre vie quotidienne normale.

Là je me pose la question pourquoi notre gouvernement tunisien n’a pas pu négocier l’acquisition du vaccin avant le mois d’avril car chaque jour de perdu veut dire de nouveaux positifs et de nouvelles victimes avec tout le sur plus de coût humain et matériel. Rien ne vaut la prévention.

Dr Mohamed Adel Chehida