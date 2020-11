Mohamed Nafti: Se taire c’est servir

Par Mohamed Nafti - «Ah ! pauvre Carthage ! lamentable ville ! Tu n’as plus pour te défendre les hommes forts d’autres fois, qui allaient au-delà des océans bâtir des temples sur les rivages. Tous les pays travaillaient autour de toi, et les plaines de la mer, labourées par tes rames, balançaient tes moissons».

Carthage était glorieuse par ses chefs militaires et ses soldats mercenaires qui ne sont pas tous vertueux mais qui ont combattu pour la grandeur de leur pays. Amilcar n’a pas hésité à châtier les mercenaires rebelles lorsqu’ils ne sont pas tus. Se taire c’est servir. C’est le mot d’ordre que tout militaire doit garder à l’esprit toute sa carrière quand il discute du travail avec des personnes autres que ses chefs. Sachant que le travail militaire englobe la vie au sein de l’unité, les relations de travail, l’instruction militaire et les opérations.

Les conditions de travail des braves militaires sont le plus souvent difficiles. Un bon soldat sait souffrir et se taire sans murmurer. Dormir en pleine campagne sur la terre dure, boire de l’eau réchauffée dans une gourde calcinée par un soleil de plomb en plein désert et manger dans une gamelle essuyée à la hâte un ragout refroidie, est une habitude pour les soldats affectés aux unités territoriales du sud tunisien. Ces hommes passent pratiquement la moitié de leur séjour sur le terrain, aux aguets, arme en bandoulière, à pieds ou en véhicule mais jamais à l’abri d’un piège ou d’une mine qui pourrait à n’importe quel moment les expédier dans l’autre monde.

Les mêmes soldats seront mutés après un séjour de quatre années au nord ouest du pays pour assurer encore des missions de sécurité des frontières. Un travail pénible et dangereux, mais un travail que le brave soldat accepte d’accomplir généreusement pour servir son pays. Le brave soldat sait souffrir en servant son pays et sait se taire. Ses chefs le savent parce qu’ils lui ont inculqué ce crédo. Ses chefs savent aussi qu’ils sont tenus de le corriger et de le châtier lorsqu’il s’écarte de ce principe. Ses chefs n’ont pas besoin de rendre compte de leurs actes à aucune partie en dehors de l’institution militaire. On ne rend compte qu’à l’autorité supérieure. A ce qu’on sache l’ARP n’est pas une composante de l’institution militaire et n’est pas dans la ligne de commandement au sein de l’institution militaire. D’autre part, le contrôle démocratique des forces armées touche différents domaines tels que le contrôle du budget, la gestion financière et les acquisitions militaires mais ne s’étend pas à tous les domaines de la vie et du travail des forces armées. Le contrôle démocratique n’est pas encore institué dans notre pays et il est loin de signifier ici le commandement même si le terme contrôle en est une composante essentielle. Ceci pour dire que le militaire ou le responsable de l’armée n’est pas tenu de rendre compte d’une manière fortuite de certains événements graves ou sensibles ou de répondre d’un fait non confirmé à la presse ou même à l’ARP et particulièrement lorsqu’il s’agit de la sécurité de l’Etat. La justice militaire est très compétente dans ce domaine et a démontré par le passé qu’elle est garante des valeurs militaires et qu’elle est largement indépendante dans son travail.

Mon brave soldat, Rappelles- toi le slogan appris au cours de ton FCB (formation commune de base) se taire c’est servir, il veut aussi dire se taire et servir. Mon brave soldat « tu te reposeras plus tard quand on arrachera ta cuirasse pour jeter ton cadavre aux vautours ! ou peut être, t’appuyant sur un bâton, aveugle, boiteux, débile tu t’en iras de porte en porte raconter ta jeunesse aux petits enfants et aux vendeurs de saumure ».

Mohamed Nafti