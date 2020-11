En hommage à la Tunsie, Me Donia Hedda Ellouze, décorée de la légion d’honneur portugaise

L’ambassadeur du Portugal à Tunis, José Ludovice, ne pouvait mieux clôturer sa mission de quatre années en Tunisie. Au nom du président de la République, Marcelo Rebelo de Sousa, il a remis les insignes de la Légion d’honneur, à Me Donia Hedda Ellouze. Brillante avocate du barreau de Tunis, et présidente fondatrice de la Chambre de Commerce et d’industrie tuniso-portugaise, l’heureuse récipiendaire n’a cessé d’œuvrer depuis de longues années à la promotion des investissements et des échanges économiques entre les deux pays.

Protocole Covid-19 oblige, la remise de la décoration a eu lieu lors d’une cérémonie restreinte empreinte cependant d’un vif hommage à Me Hedda Ellouze et à la Tunisie. Légitimement, l’ambassadeur José Ludovice, qui avait présenté ses lettres de créances au président de la République, feu Béji Caïd Essebsi, le 16 novembre 2016, a su capitaliser sur les projets initiés par ses prédécesseurs pour les faire aboutir et réussir de nouvelles réalisations significatives. Qu’il s’agisse de la création de la Chambre mixte de commerce et d’industrie ou de l’association d’amitié tuniso-portugaise, fondée par Hichem Elloumi, ou encore de grandes visites de hauts dirigeants et d’opérateurs économiques des deux pays, il a su développer des relations étroites et une coopération mutuellement bénéfiques.

Dans un geste hautement apprécié des Tunisiens, le président du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa avait tenu à se rendre aux funérailles du président Béji Caïd Essebsi, le 29 juillet 2019 et prononcé à cette occasion un discours fort émouvant.

Aussi, la célébration du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et le Portugal a été marquée par une série de rendez-vous de haut niveau. C’est ainsi que le Premier ministre du Portugal, António Costa, a effectué une visite officielle à Tunis, les 20 et 21 novembre, à la tête d’une importante délégation officielle et d’opérateurs économiques. De nombreuses autres visites entre ministres, hauts fonctionnaires et hommes d’affaires ont été également échangées entre les deux pays. Tout récemment, Le chef de la diplomatie portugaise, Augusto Santos Silva, était en visite à Tunis, le 24 mars dernier.

« Soyez fiers de votre pays »

Sans avoir pratiquement eu le temps de reprendre son souffle, l’ambassadeur José Ludovice, est ravi d’avoir contribué à ce nouvel élan imprimé aux relations et la coopération bilatérales et fier d’avoir représenté son pays dans une Tunisie en pleine transition démocratique. « Soyez fiers, Tunisiens, de votre pays, lance-t-il à ses amis. Vous avez parcouru une bonne partie d’un chemin d’excellence et vous abordez un avenir radieux. »

De Tunis, l’ambassadeur José Ludovice est en effet muté à Buenos Aires, en tant qu’ambassadeur du Portugal en Argentine. Quatre de ses proches amis de Tunis s’en félicitent particulièrement, l’ambassadeur d’Argentine, Claudio Claudio Javier Rozencwaig, l’ambassadeure du Brésil, Marcia Maro Da Silva, liée par des attaches familiales en Argentine, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Hichem Bayoudh, longtemps ambassadeur de Tunisie à Buenos Aires et son successeur l’actuel ambassadeur Mohamed Ali Abid, qui avait auparavant été directeur général du Protocole...