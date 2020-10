Epson présente la nouvelle génération de solutions mPOS à l’aide de tablettes pour les ISV dans le secteur du commerce de détail et de l'hôtellerie

Le TM-m30II-S est une solution mPOS soignée, intégrée et flexible qui prend en charge les tablettes Android et iOS

Epson, leader mondial des imprimantes, a lancé une nouvelle génération d'appareils conçus pour les ISV mPOS (éditeurs de logiciels indépendants) afin de transformer les espaces des comptoirs de vente au détail et d'accueil grâce à une installation flexible, un design compact, une impression et un affichage intégrés.

La TM-m30II-S sera disponible sur commande pour les ISV à partir d'octobre 2020 et s'adresse aux détaillants indépendants tels que les boutiques, les cafés, les restaurants ou les Fast-Food. Elle offre également une solution compacte pour le libre-service ou la commande en libre-service.

L'approche du TM-m30II-S, basée sur la conception, permet d'obtenir un comptoir soigné qui évite l'encombrement et permet une utilisation plus optimale de l'espace pour la vente au détail ou pour créer un environnement plus élégant et épuré pour le client.

La tablette optionnelle pour le deuxième client, offre une solution idéale pour les détaillants qui souhaitent afficher un contenu riche supplémentaire comme des vidéos, des images et des options interactives, par exemple pour recevoir un reçu électronique. Le montage sécurisé de la tablette offre une tranquillité d'esprit au vendeur.

Les détaillants n'ont pas besoin d'être des mordus de l'informatique pour installer et utiliser la TM-m30II-S. Elle a été conçue pour être une solution prête à l'emploi très intuitive, avec des fonctions intelligentes et des options de connectivité.

Menel Kridiss, chef de produit, systèmes commerciaux chez Epson, a déclaré : "Grâce à des partenariats étroits avec les développeurs d'applications, Epson comprend que l'expérience sur tablette est fondamentale pour les points de vente. Les utilisateurs s'attendent à un parcours sans faille lors de l'installation et du déploiement, tandis que leurs invités apprécient une expérience d'achat visuellement propre et facile à naviguer.

Avec la TM-m30II-S, Epson permet aux éditeurs de logiciels de proposer une solution intégrée et élégante à faible encombrement, à un coût abordable. La combinaison de la qualité Epson avec la prise en charge de pratiquement toutes les tablettes, ainsi que la possibilité d'ajouter une interaction avec le client par le biais d'un second écran, trouvera un écho auprès des développeurs et des utilisateurs finaux".

Les principales caractéristiques sont les suivantes:

• Une imprimante intégrée et écran de tablette

• Un design élégant et moderne avec un faible encombrement

• Une compatibilité entre Android et iOS

• Une installation verticale, sur un comptoir

• Un second comprimé optionnel pour l'affichage côté client

• L’alimentation électrique et la gestion des câbles sont intégrées dans la base

• La fonctionnalité de synchronisation et de chargement de la tablette, alimentation et données sur la tablette via un seul câble

• Une connectivité réseau de la tablette via l'imprimante avec possibilité de partager la connexion réseau câblée de l'imprimante via le câble "charge et synchronisation" de la tablette