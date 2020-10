Epson annonce sa première imprimante grand format à encre résine

La SureColor SC-R5000 de 64 pouces vous offre des impressions précises, aux couleurs homogènes et à séchage rapide sur une grande variété de supports.

Avec le lancement de la série SureColor SC-R5000, Epson a élargi sa gamme d'imprimantes de signalisation pour y inclure une solution d'encre à base de résine, offrant ainsi aux prestataires de services d'impression et aux agences de conception créative la possibilité de produire une large gamme d'applications de signalisation et de haute valeur avec des résultats exceptionnels et respectueux de l'environnement.

La nouvelle série R répond aux défis actuels de l'industrie qui consiste à travailler avec des encres à base de résine, et s'inspire des années d'innovation d'Epson en matière d'imagerie, de gestion des couleurs et de contrôle des substrats, offrant ainsi une solution idéale.

La nouvelle imprimante 64 pouces offre des performances d'impression et un contrôle des couleurs exceptionnels grâce à la tête d'impression PrecisionCore Micro TFP. Le contrôle précis de la température, qui est surveillé par quatre capteurs de température, garantit la cohérence des couleurs d'un bord à l'autre et de haut en bas.

Trois stations de chauffage indépendantes (préchauffage / chauffage de la platine / post-chauffage) assurent l'uniformité des couleurs et une manipulation adéquate des supports.

Le processus efficace de séchage et de durcissement permet la lamination et la livraison le jour même, de sorte que les utilisateurs peuvent réduire les délais d'exécution.

La tête d'impression longue durée PrecisionCore Micro TFP garantit des couleurs précises et reproductibles de la première à la dernière impression. Comme les têtes d'impression piézoélectriques ne sont pas soumises à des dégradations thermiques, le placement des gouttelettes et la taille des points restent constants pendant toute la durée de vie de la tête d'impression. Lorsque la tête d'impression doit être remplacée, l'opérateur peut le faire, ce qui augmente le temps de fonctionnement et la productivité.

Le contrôle avancé de la tension automatique (Ad-ATC), leader de sa catégorie, offre une stabilité dimensionnelle très précise nécessaire pour les travaux de carrelage tels que les vitrines et les revêtements muraux. Cette répétabilité constante permet d'éviter le gaspillage de matériaux et le temps d'installation, et fournit des résultats sans faille au client.

La nouvelle encre UltraChrome RS 6 couleurs est une encre résine à base d'eau, inodore, qui convient à tous les environnements tels que les écoles, les hôpitaux, les hôtels et les installations intérieures.

La solution d'encre en vrac offre l'option de sachets d'encre de 1,5 litre pour les volumes d'impression moyens et un jeu de deux encres interchangeables à chaud pour les volumes d'impression élevés, qui est disponible sur le SC-R5000L.

Menel Kridiss, chef de produit senior, Epson Tunisie, déclare : "Nous avons écouté nos clients et compris la demande de qualité, de productivité, de fiabilité et de stabilité des couleurs sur le marché des encres à base de résine. Avec l'introduction du SC-R5000, nous sommes maintenant en mesure de répondre à toutes ces demandes. Avec notre gamme d'encres à éco-solvant, UV et maintenant à base de résine, Epson est le guichet unique pour toutes les exigences en matière de signalisation, de points de vente et de décoration intérieure".

Les principales caractéristiques du SC-R5000 sont les suivantes :

• Encre Epson UltraChrome RS - encre à base de résine avec une large gamme de couleurs

• Haute résistance aux rayures

• Certification GreenGuard Gold, AgBB et French-VOC

• Système d'alimentation et d'enroulement précis - fournit une impression de rouleau à rouleau pour une superbe productivité

• Contrôle avancé de la tension automatique (Ad-ATC) pour une alimentation précise et stable des supports

• Pièces remplaçables par l'opérateur (tête d'impression remplaçable par l'utilisateur)

• Nouveau système de chauffage à trois stations (préchauffage / chauffage de la plaque / chauffage de post-cuisson)

• Solution d'encre en vrac - sachets d'encre de 1,5 l pour les utilisateurs de volumes d'impression moyens et 2 sachets d'encre de 1,5 l pour les utilisateurs de volumes d'impression élevés, avec fonction de remplacement à chaud

• Écran tactile de 4,3 pouces pour une utilisation intuitive

• Logiciel Epson Edge Print RIP pour une installation facile

Le SC-R5000 sera disponible à partir de décembre 2020.