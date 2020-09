Carthage Cement : report de la date de pré qualification au 4 décembre 2020 pour attirer le maximum d'investisseurs (Vidéo)

Consciente des enjeux économiques et financiers, El Karama Holding a officiellement annoncé le report de la date limite des dépôts de dossier de pré qualification pour la cession des participations directes et indirectes de l'Etat dans la société Carthage Cement au 4 décembre 2020.

Ayant réussi le défi d’une restructuration totale, sur le plan opérationnel et financier, Carthage Cement a clôturé la première phase de pré qualification et d’informations des investisseurs avec un grand succès malgré la propagation de la pandémie Covid 19. La cimenterie a ainsi décidé de décaler la date butoir de la deuxième phase de cession en prenant en compte la conjoncture actuelle qui pourrait nuire au bon déroulement de cette phase de vente cruciale pour l’entreprise.

Dans une interview accordée à Leaders, M. Adel Grar Directeur Général de Karama Holding revient sur les motivations de ce report d'échéances ainsi que sur ses détails.

Vous avez annoncé aujourd’hui le report de la date limite de dépôt de dossier de pré qualification pour la cession des participations de la société Carthage Cement. Pourquoi ce report?

Après mûre réflexion, nous avons décidé de reporter de deux mois la date de dépôt du dossier de pré qualification pour la cession des participations directes et indirectes de l'Etat dans la société Carthage Cement. Cette cession concernera une part allant de 58 à 78%. Ce report était prévisible. Il a même été évoqué lors de la communication financière faite à l’initiative de Carthage Cement au niveau de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis. Nous avons décidé de laisser plus de temps aux investisseurs, notamment étrangers, qui n’ont jamais investi en Tunisie ni même visité l'usine d'utant plus que dans la tradition ancrée dans les habitudes des cimenteries les visites sont une étape très importante obligatoire pour conclure une vente. Cela n’a pas pu s’effectuer suite à la pandémie causant la limitation des vols de et vers la Tunisie.

Aussi, ce report va-t-il laisser plus de temps aux investisseurs de trouver des partenaires financiers et techniques avant de déposer leurs dossiers de pré-qualification. Chose qui facilitera sans doute la transaction.

Finalement, nous sommes à l'approche de la fin de l'année et également dans une phase d'évolution importante de l'activité de la société. Nous avons informé le public que l'année 2020 sera la première année qui renoue avec l'équilibre de la société. Il serait donc intéressant de proposer un calendrier où l'offre financière vient après la publication des états financiers de l'année 2020. Tout cela pour permettre aux investisseurs de voir que la société est entrée dans une phase d'équilibre et d'amélioration nette de performance.

Bien entendu, le report de la date de pré qualification suppose le report de la date de l'offre financière qu’on estime vers la fin du premier trimestre de l’année 2021. Il ne faut pas oublier que nous avons une obligation de résultats et pour nous tous les moyens sont bons pour réussir cette opération. Ce n’est qu’une adaptation aux conditions du marché et au contexte actuel pour avoir le plus grand nombre d'investisseurs ou de groupement d'investisseurs afin que l’opération se fasse dans un esprit de marché efficient.

Allez-vous garder la même démarche de vente?

La démarche est toujours la même: une première phase de pré qualification et d’information des investisseurs très qualifiés. Ensuite il y a la phase d’ouverture de la data room et la préparation pour l'offre. La troisième phase est l'offre financière.

Nous avons tenu avec ce report de faciliter davantage l’opération. Nous avons été contactés par des bailleurs de fonds d’investissement internationaux, les DFI (Development finance Institution). Ces bailleurs de fonds sont prêts à accompagner le soumissionnaire final une fois qu'il a été retenu. Pour cela, nous avons ouvert une fenêtre d'élargissement du groupement à l'un de ses bailleurs de fonds. En d’autres termes, ils ont accrédité le projet et se sont montré prêts à financer le soumissionnaire final pour qu'il réalise cette transaction.

Aussi, un nouvel investisseur peut entrer dans la phase de pré qualification et l'offre financière sous certaines conditions. Nous avons permis l'élargissement de groupements dans la limite où le chef de file reste le même et qu'il n'y ait pas le même soumissionnaire dans deux offres différentes. C'est une nouvelle condition qui permet d'ajouter une certaine flexibilité au niveau des groupements. De plus certains investisseurs nécessitent la décision de leur conseil d'administration pour joindre un groupement. Nous leur avons donc octroyé une période supplémentaire pour régler leurs situations.

Quel est le nouveau planning des ventes?

Il y a deux dates importantes: La date finale de dépôt des dossiers de pré qualification qui est à présent le 4 décembre, après avoir été fixée le 25 septembre, et bien entendu, la date de l'offre financière. Après avoir étudié le dossier et analysé la data room, nous misons sur une offre financière vers la fin du premier trimestre 2021. En même temps, les états financiers de 2020 seront prêts. Bien entendu, l'offre financière sera fondée également sur des états financiers, clôturés et certifiés par les commissaires aux comptes extérieurs.

Pour conclure, nous pouvons dire que nous avons fait de notre mieux pour permettre aux investisseurs de profiter de notre offre tout en visant une cession dans les meilleures conditions possibles.