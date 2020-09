Sami Ben Jannet: En incubateur de nouvelles politiques publiques à l'ITES

Un haut fonctionnaire de l’industrie tabatière à la tête de l’Institut tunisien des études stratégiques (ITES), relevant de la Présidence de la République? La nomination à ce poste en décembre dernier de Sami Ben Jannet, jusque-là directeur général de la Régie nationale des tabacs et allumettes (Rnta), succédant à l’ancien ministre de Nidaa et historien, Néji Jelloul, n’avait pas manqué de poser des interrogations. Sauf pour ceux qui connaissent son parcours et comprennent les critères de poste fixés par le président Kaïs Saïed.

Le profil recherché

Juriste doublé d’énarque (Tunis et France), longtemps contrôleur et auditeur au sein du Comité général des finances (CGF, ministère des Finances), Sami Ben Jannet est surtout spécialiste de l’évaluation des politiques publiques et de la recommandation de bonnes pratiques en matière de gouvernance. « Connaissant parfaitement les arcanes de l’administration où il jouit d’un carnet d’adresses fourni, il est réputé savoir réunir de hautes compétences de divers horizons, les mettre en synergie et les inspirer pour traiter des dossiers épineux et faire aboutir de grands chantiers. Atout majeur : une totale indépendance à l’égard des partis politiques et groupes de pression », soulignent ses proches.

C’est précisément le profil que cherchait le président de la République pour l’Ites. En fait, Kaïs Saïed connaissait Sami Ben Jannet de longue date. Même s’il ne l’avait pas eu comme étudiant à la faculté des Sciences juridiques (où il avait obtenu sa maîtrise en droit en l’an 2000), c’est par des amis communs qu’il avait eu l’occasion de le rencontrer et d’échanger avec lui. Sans formalisme, leurs entretiens portaient en toute franchise sur les goulots d’étranglement qui étouffent le pays, les réformes indispensables et la remobilisation de la haute administration, riche en compétences souvent mises à l’écart.

La chance, au mérite

Le destin jouera souvent dans la détermination du parcours professionnel de Sami Ben Jannet. Ce Nabeulien de 43 ans, fils d’un fonctionnaire aux Domaines de l’État et d’une maîtresse d’application, marié à une avocate et père de deux enfants, avait été affecté dès sa sortie de l’ENA, après qu’il a obtenu son diplômé du cycle supérieur et passé deux années en France, au Comité général des finances. Patiemment, il gravira les échelons, effectuant des missions auprès de nombre de ministères et d’établissements publics, suivant des formations diplômantes en audit, notamment à l’Institut français d’audit et de contrôle interne (2013).

Moderniser l’industrie du tabac et les circuits de distribution

Lorsque son chef de corps, Chebbi, est nommé directeur de la Rnta, il lui proposera de le rejoindre, en 2014, en qualité de secrétaire général. L’imprégnation réussie, il sera nommé directeur général adjoint, avant d’être désigné, en 2017, directeur général. La tâche est bien délicate. Il s’en tirera au mieux, réussissant à redresser les fondamentaux de l’entreprise. Et surtout à mettre à contribution les parties prenantes au sein de la Régie, en mettant sur pied un plan de modernisation et de relance, ainsi qu’un programme de marketing incluant notamment la réorganisation du réseau des débits autorisés et la distribution des produits tabatiers dans les grandes surfaces. Il a ainsi laissé à son successeur un dossier bien ficelé, dûment approuvé.

Un incubateur de politiques publiques

La nouvelle mission de Sami Ben Jannet à la tête de l'ITES est de faire de l’Ites un périscope à 360°, portant loin, tout en embrassant le quotidien, un laboratoire d’idées et un incubateur de politiques publiques. Dans son vaste bureau à Dar El Hana, cette villa cossue à Amilcar, sur la grande avenue de la banlieue nord, il balaye du regard par la baie vitrée le magnifique village de Sidi Bou Saïd baigné par la mer bleue…

Sans avoir le temps de savourer cette vue imprenable, tellement pris par les réunions qui s’enchaînent à longueur de journée.