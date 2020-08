Philippe de Fontaine Vive - Beji Caïd Essebsi: un Président bienveillant, véritable deuxième père de la Nation tunisienne

Par Philippe de Fontaine Vive. Ancien vice-président de la Banque européenne d’investissement (BEI) - De 2011 à 2019, j’ai eu l’immense chance de bénéficier de l’amitié bienveillante de Béji Caïd Essebsi. La révolution démocratique et pacifique tunisienne de janvier 2011 nous a d’abord fait nous rencontrer respectivement comme Premier ministre de la transition démocratique et responsable de la FEMIP qui a salué et soutenu le printemps arabe comme une véritable «bonne nouvelle». Dès notre première rencontre, j’ai découvert le sens de l’humour et le sens politique de Béji. Alors que j’apportais plus d’un demi-milliard d’euros de financements pour le développement tunisien, il m’a raconté comment il avait volontairement moqué la haute Représentante de l’Union européenne toute fière de lui annoncer un don exceptionnel de 15 millions d’euros et à qui il a fait semblant de mal comprendre en répétant 15 milliards…

Cette anecdote a bien sûr fait le tour de Tunis mais surtout des dirigeants du G7 qui ont compris qu’ils avaient enfin un Président tunisien digne de les rencontrer et qui a ainsi ouvert la route au futur prix Nobel de la paix qui viendra symboliquement célébrer le crédit de la Tunisie.

Chacune de nos rencontres pour lesquelles il prenait toujours tout son temps a été ainsi un mélange de sens politique aiguisé et toujours de recherche de soutien à la Tunisie. Lorsque nous préparions sa rencontre avec le Président Sarkozy ou le G7 spécial de Deauville, il testait toujours les bons mots qui attireraient à la Tunisie l’estime et le soutien qu’elle mérite.

Ayant accompli sa première tâche de préserver la concorde tunisienne, je l’ai revu dans l’étude de son frère avocat ou au restaurant avec toujours la même humilité et la même passion pour la Tunisie. C’était touchant de voir les convives des autres tables venir modestement les uns après les autres le saluer et l’encourager à ne pas se retirer de la vie politique.

Pour son élection à la présidence de la République, mieux vaut laisser des Tunisiens s’exprimer sur ce succès démocratique et simplement relever que ce statut glorieux n’a en rien altéré son sens aigu de la fidélité. Je l’ai moi-même expérimenté quand privé de responsabilité européenne et proposé par Laurent Fabius comme ambassadeur de France en Tunisie, il a pris la peine de m’appeler chez moi pour me féliciter et me dire combien il appréciait d’avoir enfin prochainement un véritable ami de la Tunisie à l’ambassade. Les jeux de cour élyséens ont pris le pas sur les intérêts des Républiques mais pas réduit notre amitié.

Toujours soucieux de bien comprendre comment assurer le crédit de la Tunisie, nous avons continué à échanger jusqu’en 2019, lui avec son sens politique remarquable et moi avec quelques conseils économiques qui n’étaient vraiment pas sa préoccupation première. Son histoire personnelle et l’Histoire de la Tunisie l’avaient convaincu que la Politique et la Nation sont les deux seules valeurs qui font la Grandeur. Si l’on cherche aujourd’hui un Président gaullien, c’est à Béji Caïd Essebsi qu’il faut penser et le remercier pour sa contribution historique à la concorde nationale.

P.D.F.V

Lire aussi

Rafaâ Ben Achour: Mes relations avec Béji Caïd Essebsi

Ahmed Ounaïes: Béji Caïd Essebsi, l’esprit destourien (Album photos)

Taoufik Habaieb: Avec Beji Caïd Essebsi

Taoufik Habaieb - Béji Caïd Essebsi, 1 An déjà: L’exigence de loyauté

Dr Moez Belkhodja - Beji Caïd Essebsi: L’homme et l’homme d’État

Exclusif - L'hommage de Rached Ghannouchi à Béji Caïd Essebsi, un an après son décès

Mohamed Ennaceur - Beji Caïd Essebsi: Il était resté à la barre jusqu’au dernier jour, sauvant la Tunisie du naufrage

Giuseppe Conte- Beji Caïd Essebsi: Cette « alchimie » spéciale qui s’est créée entre nous deux